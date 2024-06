Ya se conoce el organigrama completo del nuevo Gobierno de Aragón, que PP y Vox forman en coalición. Había interés por conocer quién estaría al frente de Agricultura, Ganadería y Alimentación, una de las dos consejerías que gestionará la extrema derecha (además de la Vicepresidencia primera). Y la margarita se ha deshojado: ese cargo será para el actual secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper.

Entre los otros nombramientos, el nuevo presidente autonómico, Jorge Azcón, recupera para la política a Roberto Bermúdez de Castro, que, en su momento, fue el hombre enviado por Soraya Sáenz de Santamaría (cuando ésta era vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy) para gestionar la aplicación del 155 en Catalunya.

“La varita mágica para llegar a ser como Sri Lanka: pasar hambre”

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, se ha pronunciado en los últimos tiempos, a través de diversos editoriales escritos en las webs de Asaja, sobre algunos temas polémicos (y, en algunos casos, inventados). Así, en un escrito del pasado 26 de abril de 2023, que llevaba por título Aquí no pasa nada, el nuevo consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón se subió al carro del bulo de la destrucción de embalses.

Textualmente, escribió: “Un hecho alarmante que apenas trasciende a la opinión pública es el número de barreras fluviales que están siendo literalmente demolidas en los últimos años. Sólo en el año 2021 se derribaron 108. Casi la mitad de las 239 desmanteladas en todo el continente ¿Cómo puede ser que el Gobierno de un país aquejado habitualmente de sequía como España, se dedique a destrozar las barreras que permiten regular el agua, tanto en tiempos de escasez como en tiempo de inundaciones?”.

Y continuó: “La demolición de los embalses, la reducción en el uso del agua, de los nutrientes, fármacos y fitosanitarios… y de propina la prohibición del uso la biotecnología. Ésas son las varitas mágicas de nuestros ansiados planes europeos para llegar a ser como Sri Lanka: pasar hambre”.

El bulo de los derribos de presas y embalses, como ya se apuntó en Climática, era pura desinformación, puesto que los obstáculos demolidos estaban en desuso o debían derruirse por ley al haber finalizado su concesión. La mayoría eran azudes (barreras que desvían parte del caudal de un río para el riego y otros usos y que no embalsan el agua) de tamaño reducido.

“Convertir a los animales en humanos y a los humanos en bestias”

Muy duro se mostró Samper con la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como Ley de bienestar animal, aprobada por el gobierno central el pasado mes de marzo. En un texto publicado en la web de Asaja Huesca, y titulado Animales legislando, señaló que “los cabezas pensantes de la Dirección General de los Derechos de los Animales nos enseñan que para entender y amar a los animales hay que convertirse en uno de ellos, dejar que lo más salvaje del hombre gobierne en nosotros, o lo que es lo mismo, dejar salir lo más animal, ‘la bestia’ que hay en nuestro interior”.

Lo que hay detrás de esta ley, apuntó el nuevo encargado de Agricultura, “es un ideario radical, intolerante y totalitario, que se dedica a prohibir (nada menos que hasta 24 prohibiciones) todo aquello que se aleje de sus postulados ideológicos, algunos absurdos e incluso aberrantes”.

En otro post sobre la España Vaciada (que el nuevo consejero denomina ‘Viciada’) arremete también contra esta norma y se pregunta: “¿Por ley conseguirán convertir a los animales en humanos y a los humanos en bestias?… tiempo al tiempo”.

“¡No a los pedos de las vacas! ¡No a las granjas! ¡No a la vida digna!”

También se refirió el ahora encargado autonómico de Agricultura a los incendios, en el artículo Incendiarios, que fue publicado en El Diario de Huesca en agosto de 2022.

Comienza con una irónica retahíla de prohibiciones: “¡No al clima en el que respiramos! ¡No a la limpieza del monte! ¡No tocar la tierra! ¡No tocar los árboles! ¡No quemar los matorrales! ¡No almacenar el agua! ¡No iluminar los escaparates! ¡No encender la luz! ¡No a la carne! ¡No a los pedos de las vacas! ¡No a las granjas! ¡No a los granjeros! ¡No a los agricultores! ¡No a los comerciantes! ¡No a los hosteleros! ¡No a los transportistas! ¡No a los empresarios! ¡No a los autónomos! ¡No a los no depredadores! ¡No a los no carroñeros! ¡No a todos nosotros!… Y ¡no a la vida digna!”.

Posteriormente, habla de incendiarios y de pirómanos, para afirmar que “en nuestra sociedad quemada y enloquecida es difícil distinguir unos de otros”. Y se cuestiona “si vivimos en manos de inconscientes o perturbados. Los grandes mandatarios a menudo parecen incendiarios porque su inconsciencia e incluso maldad son la gasolina que arrasa todo lo que toca”.