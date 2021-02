Mayoría absoluta de los partidos independentistas pese a la victoria del PSC

Un miembro de la mesa electoral cuenta votos enviados por correos en Sant Julia de Ramis, cerca de Girona (REUTERS/Nacho Doce)

Hoy se ha vivido la jornada electoral más extraña de la historia de la democracia española. Muchos votantes de edades avanzadas, que siempre habían ejercido su derecho al voto hasta ahora, no lo han hecho por el miedo a contagiarse. No podemos saber qué porcentaje representan de la mayor abstención que se ha dado en unas elecciones catalanas, casi el 50%, pero sí que no ha sido un hecho excepcional en un fenómeno en el que también parece haber influido el hartazgo y agotamiento de una población tras una década difícil social, económica y políticamente.

La imagen de los miembros de las mesas electorales vestidos con EPI a partir de las siete de la tarde, cuando se recomendaba acudir a las personas contagiadas de covid o en cuarentena, pasarán igualmente a la memoria visual de esta pandemia en la que ERC ha conseguido su mejor resultado en la historia de las elecciones al Parlamento catalán.

En 2017, ocupó el tercer lugar en número de escaños. Rozando las 11 de la noche, los resultados arrojan un empate para los republicanos de 33 escaños con el PSC, que le ha superado en más de 40.000 votos y aumentado 16 escaños con respecto a 2017. Esta ha sido la gran novedad: el sorpaso del PSC liderado por el exministro Salvador Illa, que ha pasado de la cuarta posición a la segunda. JuntsxCat cae hasta la tercera posición con 32 escaños, con casi 40.000 votos menos que ERC. Con los 9 escaños conseguidos por la CUP, el bloque independentista se ha hecho con la mayoría absoluta para conformar un nuevo Govern de la Generalitat de Catalunya.

Ciutatans, por su parte, ha vivido todo un hundimiento: ha perdido 30 escaños, mientras el partido ultraderechista Vox entra al Parlament con 11 escaños, es decir, más de 210.000 votos. Casi el 8% de los votantes que han acudido hoy a las urnas lo han hecho para introducir una papeleta de Vox. La extrema derecha supera así al Partido Popular, que ha perdido 1 escaño, quedándose con tres. En Comú Podem ha conseguido 8 escaños. El PDeCat se ha quedado sin representación.

La participación ha sido de un 53,5%, casi 26 puntos menos que en 2017, el año en el que se alcanzó un récord histórico de la democracia catalana: más del 79%. Hasta ahora, la convocatoria de 1992 había sido la de mayor abstencionismo: solo el 54,8% de los votantes acudieron a unas urnas que arrojaron la tercera mayoría absoluta de Pujol. Al contexto de pandemia habría que sumar el voto por correo, que según declaraciones de la tarde del domingo del conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, puede suponer un 5%, después de haberse triplicado con respecto a los anteriores comicios.

5,3 millones de personas estaban llamadas a las urnas en estas elecciones, de las que solo habrían acudido poco más de la mitad.