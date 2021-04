Catalunya: un 66,5% rechaza la monarquía y reivindica una república española

Protestas contra la visita del rey Felipe de España para la Semana de la Nueva Economía en Barcelona. REUTERS/NACHO DOCE

Artículo publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Un 40.9% de la población española se decantaría favorablemente por un modelo de estado republicano, mientras que un 34.9% preferiría la monarquía. Si bien ganaría la república, cabe tener en cuenta que habría hasta un 12.9% de voto indeciso que podría, hipotéticamente, hacer girar el resultado. Un 4.9% votaría en blanco, y un 6.4% decidiría abstenerse.

La misma pregunta realizada en Catalunya obtiene unos resultados muy distintos. Una abrumadora mayoría de la población catalana – un 66.5% – votaría a favor de una república (española) en caso de que hubiera la opción. Solamente un 14.9% seguiría optando por la monarquía como forma de Estado, mientras que el porcentaje de voto indeciso se situaría en un 9.6%.

Estos datos son el resultado de un gran encuesta sobre la monarquía impulsada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), que agrupa a 16 cabeceras, entre las que se encuentra Catalunya Plural. Para poder realizar la mayor encuesta hecha nunca en España sobre la monarquía, la PMI organizó un una recaudación de fondos que logró completar en un solo día. La encuesta fue encargada a 40dB, el instituto de opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). La propuesta de poner en marcha este proyecto surgió tras la solicitud de estos medios al CIS de una encuesta sobre la monarquía, un asunto sobre el que el organismo lleva más de cinco años sin preguntar

Uno de los argumentos esgrimidos para la mayoría política parlamentaria del Congreso de los Diputados en relación a si es necesario realizar un referéndum para preguntar sobre la forma de Estado, es decir, entre monarquía y república, acostumbra a ser que no se trata de un problema que atañe a los ciudadanos; que no es necesario. El siguiente gráfico muestra lo contrario: la mayoría de las personas preguntadas considera necesario realizar un referéndum entre monarquía y república.

Una mayoría de españoles cree que sí que lo es (47.8%) respecto a un 36.1% que no lo ve necesario y 16.1% que no lo sabe. En este primer gráfico ya se puede ver una tendencia que se repetirá en todas y cada unas de las preguntas realizadas en la encuesta: en Catalunya, la animadversión sobre la monarquía, así como toda cuestión referente a la necesidad de o bien modificar el actual modelo de Estado, o bien constituir un Estado (español) republicano, es mayor que en el global de España. En este caso concreto, hasta un 68.4% de la población catalana considera oportuno el referéndum, por un 18.5% que no lo ve necesario y un 13.1% que no lo sabe.

Pasamos al siguiente gráfico que contiene las respuestas a las preferencias de la población española y la población catalana respecto a qué votaría en caso de que tal referéndum tuviera lugar.

Tal y como se aprecia a simple vista – y siempre según los datos recopilados por la agencia demoscópica 40dB, un 40.9% de la población española se decantaría favorablemente por un modelo de estado republicano, mientras que un 34.9% preferiría la monarquía. Si bien ganaría la república, cabe tener en cuenta que habría hasta un 12.9% de voto indeciso que podría, hipotéticamente, hacer girar el resultado. Un 4.9% votaría en blanco, y un 6.4% decidiría abstenerse.

A continuación, los dos siguientes gráficos van dedicados a preguntas vinculadas con el actual monarca, Felipe VI. Con la entrada de VOX en el Congreso de los Diputados las principales fuerzas de extrema derecha y derecha (VOX, PP, C’s) han realizado esfuerzos para que sus colores políticos se identificaran con la figura del actual monarca, hecho que ha abierto el debate sobre la supuesta ideología de Felipe VI. Dos preguntas en la siguiente dirección: la primera, partiendo de una escala del 0 al 10 donde 0 sería extrema izquierda y 10 extrema derecha, donde sitúan las personas preguntadas al actual rey. La segunda, en qué punto ubicarían a Felipe VI en una escala donde 0 equivaldría a un modelo absolutamente centralista del estado y 10 a un estado completamente descentralizado.

Los resultados muestran que tanto para catalanes como para el global de españoles, Felipe VI es una persona de derechas. Pero la percepción de los catalanes es que es aún más de derechas (7.4 sobre 10) respecto al global de España (6.5 sobre 10). También existe la percepción de que el actual monarca estaría a favor de un modelo de estado más centralizado, con una diferencia de casi un punto respecto la opinión de los catalanes.

Avanzamos hasta la valoración recogida en la encuesta de la actuación de Felipe VI respecto a tres de los eventos recientes más destacados de la política reciente: la intervención en el conflicto catalán, el papel durante la crisis del coronavirus y la reacción respecto a los supuestos negocios y episodios de corrupción del Rey emérito.

Tal y como se puede apreciar en la gráfica, las respuestas en Cataluña y en España muestran diferencias sustantivas. Mientras que en la media global española la actuación del monarca en estos tres eventos cruciales de la historia reciente obtiene un aprobado justo, la opinión de los catalanes al respecto baja hasta dos puntos la media de España. La actuación de Felipe VI obtiene en Catalunya un suspenso claro que, de media, a duras penas supera el 3 sobre 10. Una valoración que constata el distanciamiento que existe entre el actual monarca y Cataluña, probablemente condicionada por el recuerdo del discurso del 3-O de 2017, cuándo Felipe VI validó la actuación de las fuerzas policiales en el referéndum no vinculante realizado el 1-O.

Por último, destacamos la respuesta proveída por la encuesta realizada por 40dB sobre una cuestión que ha atravesado la historia del Estado español como mínimo desde los debates constitucionales de principios de siglo XIX: la relación existente entre la monarquía y las distintas naciones que constituyen el Estado español. Concretamente, nos situamos en un caso hipotético donde no hubiera una monarquía en España para proponer la cuestión que sigue: ¿Cree que, sin monarquía, las tensiones con los nacionalismos irían a peor?

Otra vez, la diferencia de opinión entre Catalunya y el global de España merecen ser apuntadas. Mientras que en Cataluña 6 de cada 10 encuestados está en desacuerdo con la afirmación – es decir, considera que en el hipotético caso en que el modelo de estado español no fuera el de una monarquía, las tensiones con los llamados “nacionalismos periféricos” se diluirían –, el porcentaje se reduce a casi la mitad en el global de España, cuya opinión se encuentra divida casi en dos partes iguales: 36.1 de cada 100 considera que efectivamente un estado español sin monarquía serviría para rebajar las tensiones existentes con los nacionalismos existentes, y 39.1 de cada 100 personas encuestadas estaría “más bien en desacuerdo”. Cabe apuntar en relación a esta pregunta que en el caso del global de España casi un cuarto de los y las encuestadas no tiene una respuesta a la pregunta, respecto al 18.9 en Catalunya. Unas respuestas que evidencian, una vez más, la diferencia de pareceres entre la opinión media de Catalunya con la del resto de España.

Hasta aquí hemos presentado algunas de las respuestas más significativas de la encuesta sobre la monarquía enfocadas desde una perspectiva catalana. Todas estas respuestas, y muchas más, forman parte del esfuerzo de 16 medios independientes por traer luz a una institución – la Monarquía española –, que ha permanecido opaca en relación a la opinión pública en los últimos años. Para más noticias al respecto, pueden consultar las informaciones publicadas en cualquiera de los medios que conforman la cabecera de la Plataforma de Medios Independientes.

