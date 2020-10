Las victorias póstumas de Suleimani

Procesiones funerarias por el general Suleimani en Kerman, su ciudad natal. REUTERS

‘La mirada’ es una sección de ‘La Marea’ en la que diversas autoras y autores ponen el foco en la actualidad desde otro punto de vista a partir de una fotografía. Puedes leer todos los artículos de Mónica G. Prieto aquí.

Si no murió ningún estadounidense en el ataque contra bases iraquíes, el martes, fue porque Irán no quiso. Resulta angustiosa la idea de que la estabilidad mundial dependa del sentido de la responsabilidad del régimen de los ayatolás. Sin embargo, con su respuesta a la declaración de guerra lanzada por Donald Trump cuando ordenó el asesinato del todopoderoso estratega militar iraní Qassem Suleimani, elevado a la categoría de mártir el mismo día en que su vehículo reventó por los aires en un ataque norteamericano –de haber sido cualquier otro país, se le habría calificado de ‘terrorista’, se habría convocado al Consejo de Seguridad de forma urgente y se habría formado una coalición internacional para frenarlo–, Teherán ha superado todas las expectativas.

Demuestra contención optando por una respuesta pusilánime e incruenta, suficiente para contentar a su ultrajada opinión pública pero insuficiente para desatar una guerra a gran escala, y exhibe la inteligencia de un régimen que busca su expansión regional a corto plazo y su preservación a largo plazo. Y lo hace porque ya ha ganado con el martirio de su general, echando de nuevo por tierra la teoría de que los asesinatos selectivos pueden acabar con movimientos armados.

Su contención no responde a falta de recursos: el régimen iraní, experto en guerras asimétricas, ha curtido sus tropas en guerras regionales –Siria, Iraq, Yemen– y se ha lanzado a aventuras mayores que revelan su progresiva sofisticación, como el ataque con drones contra las instalaciones petrolíferas de Aramco en Arabia Saudí el pasado septiembre. El mero hecho de que los misiles lanzados contra bases en Iraq no fueran detectados por los estadounidenses en pleno estado de alerta hablan a gritos de su capacidad militar. Pero Jamenei conoce el precio de una guerra abierta con Estados Unidos –a quienes se sumaría Israel y Arabia Saudí, archienemigos de Teherán– y sabe que sería su final, como Trump sabe que una guerra contra Irán no es una aventura simple, sino una sangría donde perecerán norteamericanos a gran escala y en diferentes escenarios del planeta.

Trump busca desde el inicio de su mandato retirar a sus tropas del mundo entero. Quién sabe si asesinar a Suleimani, en contra los consejos de sus asesores, no le facilita esa decisión: Bagdad, ultrajada, ha roto sus acuerdos para garantizar la presencia de las tropas. Puede que sea la victoria que busca: acabar con el desgaste financiero de sus misiones en el exterior, aunque eso sepulte su poder y su influencia a nivel mundial.

Nada comparable a lo que gana Irán, destinada a ocupar el vacío militar que dejará Estados Unidos en Iraq y a disfrutar de una amplia capacidad de maniobra en el resto de la región. El asesinato de Suleimani legitima al régimen iraní y aglutina a la población en torno a los ayatolás –las agresiones externas victimizan a los pueblos, que se refugian en su gobierno–, le ofrece una excusa para retirarse del acuerdo nuclear roto de forma unilateral por EEUU en 2018 y además condena a la extinción a los movimientos democráticos que clamaban por derechos básicos en las calles de los tres principales países del arco chií –Líbano, Iraq o Irán– contra la corrupción de sus gobernantes. Esa incómoda voz popular agotada de corruptelas y clientelismos que exigía respeto, y a la que Suleimani en persona trataba de acallar a disparo limpio porque cuestionaba al imparable régimen iraní, cada vez con más influencia regional.

Ahora será su recuerdo el que les silencie, a través de las milicias que juran vengarle y que ven en los manifestantes a potenciales traidores, o blancos fáciles en quienes proyectar sus ansias de venganza. Eso es lo más triste. Si las previsiones se cumplen, el asesinato de Suleimani le habrá concedido la victoria póstuma en sus dos principales campañas: acabar con la presencia norteamericana en Oriente Próximo y acabar con las protestas legítimas en Iraq, Irán o Líbano. Irán gana, y las poblaciones pierden, gracias a la errática política de Trump.