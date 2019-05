Un ejemplar del último número de 'La Marea' en papel. Foto: Eduardo Robaina

En 'La Marea' tenemos agenda propia. En 'La Marea' no hacemos periodismo de click. En 'La Marea' hacemos periodismo para leer con calma. Necesitamos tu ayuda.

COMPARTIR share

¿Por qué estáis sacando tantas exclusivas sobre Vox? ¿Os dedicáis a cazar nazis? ¿Solo informáis sobre extrema derecha? ¿Cuál es vuestra motivación? Son algunas de las preguntas que están llegando a La Marea a raíz de las publicaciones sobre los vínculos actuales y pasados con organizaciones fascistas de diversos candidatos del partido liderado por Santiago Abascal.

Dos de las últimas informaciones, y que más repercusión han tenido, hacen referencia al secretario general de Vox y candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith. Nuestro compañero Antonio Maestre publicó un artículo escrito por Ortega Smith en 1986 en el que elogiaba el falangismo de Primo de Rivera, y un vídeo de hace solo unos meses, noviembre de 2018, en el que el mismo Ortega Smith reivindica la figura del falangista y su doctrina.

No, no somos ‘cazanazis’. Somos periodistas. Y ante el peligro de que la extrema derecha llegase a las instituciones –como ya ocurrió en Europa en 2014, como ha ocurrido en Andalucía y, con menor intensidad, en el Congreso de los Diputados el pasado 28-A– nuestra responsabilidad, como medio comprometido con las libertades y los derechos humanos, siempre ha sido la de informar –por encima de opinar– de una manera rigurosa sobre las consecuencias de ese resurgimiento del neofascismo que ya estaba germinando en Europa.

No podemos llegar a todos los frentes porque somos un medio cooperativista con insuficientes recursos económicos, que no admite publicidad sexista ni del IBEX –»en La Marea se anuncia quien puede, no quien quiere», es nuestro lema– y con una plantilla muy pequeña. Pero tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, y entre ellas está la defensa de los valores democráticos.

No es la primera vez que informamos sobre extrema derecha. En 2016, cuando todos los partidos decían que España era «diferente» –en el sentido de que aquí no podía triunfar–, elaboramos un dossier titulado Antídotos de izquierda contra el neofascismo. A la victoria de Donald Trump en Estados Unidos se habían unido los éxitos de Le Pen, Farage o Wilders en Europa. ¿Dónde estaba la izquierda en este panorama?, nos preguntábamos. ¿Qué estaba haciendo para evitar que llegáramos hasta aquí? ¿Cuáles eran sus propuestas? Diferentes representantes de partidos y colectivos de izquierdas explicaron en profundidad sus medidas y reflexionamos sobre un peligro que, ahora sí, ha llegado también a España.

En un reciente dossier también nos preguntábamos sobre cómo informar de todo ello con responsabilidad. «Tres errores vienen siendo demasiado habituales en los últimos tiempos a la hora de afrontar coberturas periodísticas sobre actos o comportamientos fascistas en España: el ninguneo, la exageración y la burla. Debemos partir de la base de que el problema existe, que es real y que se ha expandido como la pólvora en todo el mundo», explicaba José Luis González-Esteban, profesor de Periodismo Político en la Universidad Miguel Hernández.

Y en ello estamos. Son momentos especiales por las citas electorales que aún tenemos por delante, las municipales, autonómicas y las europeas –a la memoria europea y las consecuencias del fascismo de los años 30 acabamos de dedicar nuestra última revista en papel–, y ahí seguiremos al menos hasta que se produzcan los pactos, porque formar gobierno con el apoyo de la ultraderecha también es validar, de alguna forma, sus propuestas antidemocráticas. Agradecemos, por cierto, el apoyo de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) ante los ataques de Vox.

Todo esto, a su vez, forma parte de la agenda propia con la que trabajamos en La Marea. Y con la que continuaremos trabajando. Este mismo mes lanzaremos nuestro suplemento Climática, un ambicioso proyecto exclusivo sobre la crisis climática a la que nos enfrentamos, y que se suma, junto con la lucha contra las violencias machistas, a nuestras principales apuestas. Las primeras historias del suplemento #PorTodas, el proyecto de investigación sobre los 55 asesinatos machistas de 2014 -según registros oficiales-, financiado a través de una campaña de micromecenazgo en Goteo.org, también verá la luz en los próximos días.

Cada mes, insistimos en poner la lupa sobre las grandes empresas en #YoIBEXtigo –el último dossier estuvo dedicado a ArcelorMittal y estamos terminando uno sobre Banco Sabadell–. Recorremos los lugares donde ocurrieron masacres durante la guerra civil y la dictadura en Rutas de la Memoria. Y contamos historias por y para la clase obrera en Apuntes de clase.

Todo ello, acompañado de una revista en papel bimestral donde profundizamos en cada tema. En las primeras asambleas de la cooperativa editora (MásPúblico), debatimos qué tipo de periodismo queríamos ejercer. Hubo quien propuso que nos dedicáramos a la contrainformación, a desmentir el discurso dominante. Sin embargo, la mayoría consideramos que debíamos practicar un periodismo profesional con agenda propia y ser militantes solo en la forma de organizarnos y financiarnos, prescindiendo –insistimos– de anunciantes que contradijeran nuestros principios editoriales.

Más de seis años después, vemos que es importante mantener un espacio de este tipo, en el que podamos seguir la actualidad con nuestra propia perspectiva y según nuestros tiempos. En general, preferimos pensar antes de hablar, antes de escribir. Aunque, a menudo, nos hemos adelantado a temas que luego han sido mainstream.

En La Marea no nos marcan la agenda. En La Marea no hacemos periodismo de click. En La Marea hacemos periodismo para leer con calma. Y para eso necesitamos tu ayuda. ¡Gracias!