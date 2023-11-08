Captura de pantalla del mensaje de María Isabel Fernández en el canal de Telegram.

Las protestas contra le ley de amnistía que han congregado a una multitud de ultras, fanáticos y militantes de VOX y el PP fueron organizadas a través de diversos grupos de Telegram y por redes sociales. “¿Qué vamos a hacer? En Venezuela lanzábamos cócteles molotov a los tanques y las ballenas de la policía. ¿Aquí qué haremos?«. Éste fue el mensaje que ayer escribió la candidata de VOX María Isabel Fernández en uno de los canales de Telegram que coordinaban las concentraciones frente a la sede del PSOE en Madrid, y que acabaron con una violencia extrema contra los antidisturbios.

El mensaje fue contestado por otros participantes del chat con respuestas que llamaban directamente a la violencia: “¡Hay que reventar el cordón policial. España despierta!”. Otro participante pedía atentar contra las casas del pueblo del PSOE: “Quemad las sedes de toda España. Que ardan”. Los mensajes no fueron censurados ni restringidos por parte de Alvise Pérez, el propietario del grupo de Telegram donde se realizaron.

Maria Isabel Fernández fue candidata en las elecciones municipales en Breña Baja, en La Palma. VOX ha participado de manera activa en todas las protestas frente a la sede de Ferraz. El principal impulsor fue una organización juvenil llamada Revuelta, que está bajo el paraguas de la formación de extrema derecha. El líder de VOX, Santiago Abascal, y Juan García Gallardo, vicepresidente en Castilla y León, encabezaron la pancarta el lunes, desde donde llamaron a protestar masivamente contra el PSOE.

Llamadas a la insurrección

El mencionado grupo de Telegram es uno de los canales más activos en contra del Gobierno, liderado por el agitador de extrema derecha Alvise Pérez. Éste coordinó una marcha paralela a las protestas en Ferraz, que tenía como objetivo reunirse en el Parque del Oeste para, a partir de ahí, decidir hacia dónde marchar. La protesta iniciada por Pérez y Daniel Esteve, del colectivo ultra Desokupa, acabó avanzando por Gran Vía hasta intentar llegar al Congreso de los Diputados. Finalmente, volvieron a Ferraz y se retiraron ante la violencia desatada.

En la concentración del día después, el martes, cuando se produjeron las protestas más violentas, estaba frente a Ferraz la nueva dirección de VOX casi al completo: la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, el diputado Ignacio Hoces, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal, el diputado Jacobo González Robatto, María de la Cabeza Ruiz Solás, número dos de Abascal en las listas, y Rodrigo Alonso, líder del seudosindicato Solidaridad. Tanto Abascal como Millán han pedido a la Policía que se declare en insurrección y no acepte el cumplimiento de órdenes contra las manifestaciones.

Este medio ha contactado a María Isabel Fernández y a VOX para conocer su versión sobre las declaraciones de la candidata del partido, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicar este artículo.

.