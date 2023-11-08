Política
Una candidata de VOX: “En Venezuela lanzábamos cócteles molotov a los tanques de la policía. ¿Aquí qué haremos?”
El mensaje fue escrito por María Isabel Fernández en uno de los canales de Telegram que coordinaban las concentraciones frente a la sede del PSOE en Madrid. Fue respondido con mensajes que pedían directamente la violencia.
Las protestas contra le ley de amnistía que han congregado a una multitud de ultras, fanáticos y militantes de VOX y el PP fueron organizadas a través de diversos grupos de Telegram y por redes sociales. “¿Qué vamos a hacer? En Venezuela lanzábamos cócteles molotov a los tanques y las ballenas de la policía. ¿Aquí qué haremos?«. Éste fue el mensaje que ayer escribió la candidata de VOX María Isabel Fernández en uno de los canales de Telegram que coordinaban las concentraciones frente a la sede del PSOE en Madrid, y que acabaron con una violencia extrema contra los antidisturbios.
El mensaje fue contestado por otros participantes del chat con respuestas que llamaban directamente a la violencia: “¡Hay que reventar el cordón policial. España despierta!”. Otro participante pedía atentar contra las casas del pueblo del PSOE: “Quemad las sedes de toda España. Que ardan”. Los mensajes no fueron censurados ni restringidos por parte de Alvise Pérez, el propietario del grupo de Telegram donde se realizaron.
Maria Isabel Fernández fue candidata en las elecciones municipales en Breña Baja, en La Palma. VOX ha participado de manera activa en todas las protestas frente a la sede de Ferraz. El principal impulsor fue una organización juvenil llamada Revuelta, que está bajo el paraguas de la formación de extrema derecha. El líder de VOX, Santiago Abascal, y Juan García Gallardo, vicepresidente en Castilla y León, encabezaron la pancarta el lunes, desde donde llamaron a protestar masivamente contra el PSOE.
Llamadas a la insurrección
El mencionado grupo de Telegram es uno de los canales más activos en contra del Gobierno, liderado por el agitador de extrema derecha Alvise Pérez. Éste coordinó una marcha paralela a las protestas en Ferraz, que tenía como objetivo reunirse en el Parque del Oeste para, a partir de ahí, decidir hacia dónde marchar. La protesta iniciada por Pérez y Daniel Esteve, del colectivo ultra Desokupa, acabó avanzando por Gran Vía hasta intentar llegar al Congreso de los Diputados. Finalmente, volvieron a Ferraz y se retiraron ante la violencia desatada.
En la concentración del día después, el martes, cuando se produjeron las protestas más violentas, estaba frente a Ferraz la nueva dirección de VOX casi al completo: la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, el diputado Ignacio Hoces, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal, el diputado Jacobo González Robatto, María de la Cabeza Ruiz Solás, número dos de Abascal en las listas, y Rodrigo Alonso, líder del seudosindicato Solidaridad. Tanto Abascal como Millán han pedido a la Policía que se declare en insurrección y no acepte el cumplimiento de órdenes contra las manifestaciones.
Este medio ha contactado a María Isabel Fernández y a VOX para conocer su versión sobre las declaraciones de la candidata del partido, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicar este artículo.
.
Gracias a ti Fer por leer mis irónicos lamentos por lo que seguimos viviendo en Spaña en toda la plenitud del siglo XXI .
«El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla».
BY : ¿ Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás,? , ¿ Nicolás Avellaneda? .
Salud Fer .
Planeta Tierra a Otto…………. ,je ,je , y notan tu ausencia en la explanadilla de Colón
Salud .
La ley de amnistía simplemente es perdonar a terroristas. Que decimos al Policía Nacional un vegetal en silla de rueda que su verdugo es una persona inocente que no ha hecho nada malo. O los Terroristas CDR que son santos.
Sánchez no prometía que trajera a España el delincuente fugitivo de España un tal señor Puigdemont, Claro ahora lo quiere traer con la Moqueta roja puesto en Prat.
Todo esto defienden ustedes, Miserables así de sencillo.
Gracias Misha. Avisar sobre la trascendencia de lo que está volviendo a ocurrir no es negatividad, es prevenir la repetición real de la misma y triste ópera ya sufrida, con el mismo libreto, los mismos actores y los mismos escenarios.
Basta con leer a Víctor Klemperer para darse cuenta que la perversión del lenguaje y de los símbolos, la perversión del razonamiento y de los sentimientos nos está conduciendo (está vez sí) a la inexorable extinción del humanismo como garantía de entendimiento.
Fernandez, tienes la puta suerte de que Maduro no lee nada, que si se entera de lo que acabas de confesar, te denuncia a la Interpol por terrorista y acabas, tu y tus compinches de VOX, con vuestros culos en una carcel de Venezuela. Y por muchos años.
Y después, llevamos a juicio, a gente que se manifiesta en contra de este partido, o que pinta la fachada del congreso o cuadros en una galería, o queremos llamar terroristas a los grupos ecologistas, o ponemos multas a cualquiera que se manifiesta pacificamente y tiene la mala suerte de toparse con un policia, que cuenta lo que le viene en gana, porque así se lo permite , la Ley Mordaza, y tiene que ir detenido , a juicio, pagando sumas de dinero, que no posee, o con la cárcel o con inhabilitacion, como político, etc.
Pero incitar a poner cócteles molotov, o incitar a la policía a la insurrección, eso es «normal, legal y muy democrático «.
Protestan contra la amnistía, ( no digo que no tengan derecho a manifestarse pacificamente ), pero con los actos cometidos y este tipo de declaraciones que realizan, a través de Telegram, junto a las peticiones a la policía del Sr. Abascal, ¿que deben hacer los jueces, cuya opinión en contra de la amnistía, es la misma?
¿ Con este partido en concreto, que llama a la protesta, con estos actos, y que la Constitución, solo la defiende cuando le interesa, ya que están, en contra de la mayoría parlamentaria, solo queda, la ilegalizacion. Así lo reflejan un día si y otro también, cuando aplican sus políticas ,en connivencia con sus socios.
Y cuando menos, llevarlos ante la justicia, en base a la Ley Mordaza que tanto defienden, así también saben como funciona.
Los » locos años veinte ; pero ¿del siglo XX o del XXI ? . La verdad es que encuentro bastantes similitudes entre ambos sin pretender ser negativo.
Salud.
