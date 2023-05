Fundación Marqués de Oliva: la opaca organización que ha contratado a Ángel Carromero tras salir del Ayuntamiento de Madrid

Menos de un mes ha tardado Ángel Carromero en encontrar un nuevo trabajo después de dimitir de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid a mediados de febrero tras verse salpicado en el supuesto caso de espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. El que fuera director general del Consistorio de la capital ha recalado en la Fundación Marqués de Oliva, según pudo saber lamarea.com hace algunos días y han corroborado ABC y El Confidencial. Fuentes cercanas al ex dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular han asegurado a este último medio que desempeñará funciones de “promoción y gestión” de la organización.

La Fundación Marqués de Oliva “es una institución privada dedicada al fomento de la actividad emprendedora”, según se definen en su propia web. Está presidida por el empresario Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, propietario de los medios Merca2, Moncloa.com y Diario Qué!, entre otros.

Según han explicado fuentes cercanas a la organización y ex trabajadores de los medios propiedad de Suárez Sánchez-Ocaña, Carromero fue presentado a mediados de marzo: “Nunca nos dijeron qué venía a hacer, simplemente que se incorporaba y ya está”, declara una de las fuentes. Asimismo, aseguran que la sede de la fundación no había estado antes situada en las oficinas de los mencionados medios, pero que el despacho del ex dirigente del PP sí está ubicado en dicho lugar, al que acude cada día desde entonces.

La opacidad de la fundación

Una persona que ha trabajado para uno de los mencionados medios asegura que la única cláusula de confidencialidad de su contrato estaba relacionada con la fundación, a pesar de que nunca ha trabajado para ella. Una muestra del vínculo entre los diferentes diarios digitales y la organización, además de la figura del propio Alejandro Suárez.

Las diferentes fuentes consultadas por lamarea.com resaltan la opacidad que rodea a la Fundación Marqués de Oliva. Más allá de la organización de unos premios con el mismo nombre, poco se conoce sobre esta organización. Según su la orden ECD/2043/2013, de 14 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Marqués de Oliva, la entidad fue constituida en noviembre de 2012 y contó con una dotación inicial de 44.472 euros -41.472 correspondían a material informático-. No se detalla quién o quiénes realizaron la aportación de capital.

La opacidad de la organización, sin embargo, se traslada también al propio funcionamiento administrativo de la misma. En su web no están publicadas sus cuentas anuales. Este medio ha tratado de obtenerlas a través del Registro de Fundaciones, aunque desde el Protectorado de Fundaciones han asegurado que las cuentas de los últimos cinco años no se encuentran depositadas allí. Un hecho que contraviene la obligatoriedad que tienen las fundaciones de ámbito estatal de entregar sus cuentas.

Este medio se ha puesto en contacto con la fundación para conocer los motivos, pero no ha obtenido respuesta.

Unos premios muy conservadores

La organización, desconocida para el gran público, es la promotora de los Premios Marqués de Oliva, destinados a la “puesta en valor de empresas, personas e instituciones que están impactando dentro y fuera de España en su día a día”, en palabras del propio Suárez Sánchez-Ocaña.

El galardón tiene un claro sesgo conservador y, en los años 2018 y 2019, han sido entregados a personalidades como el expresidente mexicano Vicente Fox, al opositor venezolano Eduardo López Mendoza, al actual presidente de Ecuador Guillermo Lasso y al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Se trata, en todos los casos, de políticos latinoamericanos de corte ultraliberal y conservador.

La cercanía de la fundación al Partido Popular también es clara. Tres de estos cuatro premios -los últimos que aparecen en su web antes de la pandemia, ya que las ediciones de 2020 y 2021 no se celebraron- fueron entregados por dirigentes populares del ala más dura del partido: la exministra de Exteriores Ana Palacio, el expresidente del Gobierno José María Aznar y el recientemente defenestrado Pablo Casado.

Publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid

Varios de los medios de comunicación pertenecientes al Grupo de Comunicación Sexta Marcha SL, empresa en la que Alejandro Suárez figura como administrador único, han recibido casi 80.000 euros en publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2021. De todo este montante, más de la mitad (43.767 euros) fueron a parar a Merca2, el portal del grupo dedicado a la información económica.

El resto se destinó al pago de publicidad del Consistorio madrileño en Moncloa.com (24.178 euros) y el Diario Qué! (11.008), ambos dedicados a la información generalista. El digital Moncloa.com saltó a la palestra pública en 2018 tras publicar varios audios del excomisario Villarejo en los que se podía escuchar a la actual Fiscal General del Estado Dolores Delgado, entre otros.