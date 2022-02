La Audiencia Nacional juzgará al autor de un tuit por presuntas injurias a la Corona

En ese momento, según se recoge en el propio documento, el perfil de @AlbertMambri en la red social Twitter contaba con 168 seguidores. El atestado hace un barrido de otros tuits publicados por el propio Baiges e incluso sus retuits “que pudieran tener relación directa o indirecta con el presunto delito contra la Corona”. Se destaca, por ejemplo, que el mismo 18 de marzo, retuiteó “la iniciativa del Partido Político Cup Països Catalans […] con la que se animaba a la población a una “cacerolada”” durante el discurso de Felipe de Borbón. El documento recoge otros tuits de meses anteriores donde el imputado muestra su rechazo a la institución monárquica.

“Misma animadversión, muestra hacia el estado de España en general como puede apreciarse” en otras publicaciones, explica el escrito. El ejemplo expuesto es un tuit con la palabra “Ever” [Siempre] en respuesta a otro en el que se puede leer “Fuck #Spain” [Jódete #España]. También se recogen ejemplos en los que “muestra su rechazo” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con la Policía Autonómica”.

Estos comentarios recogidos en el informe, según el abogado Carles Perdiguero, “dan buena cuenta de la poca sustancia que tiene todo esto”: “Es absurdo decir que citar un comentario sobre España pueda tener un efecto agravatorio. No tienen ningún sentido”.

Isabel Elbal, abogada especializada en Derecho penal que ha llevado algunos casos como los de los raperos César Strawberry o Josep Valtònyc, sostiene que “de nuevo, vemos una vulneración del derecho fundamental de la libertad de expresión”. Elbal cree que el tuit por el que se va a juzgar a Baiges “no es una amenaza, porque de lo que habla es de cortar la cabeza a la monarquía, a la institución. El hashtag #CoronaCiao lo demuestra. Es alegórico, es un símil, y es libertad de expresión pura y dura”.

La letrada cree que el caso “merece atención y es preocupante” porque se vuelve a poner de manifiesto que España tiene un código penal “obsoleto y anacrónico en el que tiene una posición reforzada quien no tiene que tenerla, que es el rey”: “A una de las instituciones más importante del Estado se le deben poder realizar críticas y deberá poder soportarlas, incluidas las más ácidas, las más lacerantes y las más duras”.

Delito de “enaltecimiento o justificación de terrorismo”

La investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía entre los tuits publicados por Albert Baiges también les hizo toparse con algunos hechos que “podrían constituir un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo”. En concreto, se refieren a dos retuits; uno de ellos al perfil de Euskal Memoria “dedicado principalmente a recordar a los fallecidos vinculados con la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA)”; y otro al perfil de Arran L’Hospitalet “en recuerdo de otro militante fallecido de la organización terrorista ETA”, en concreto de José Miguel Beñaran Ordeñana, conocido como Argala, implicado en el atentado contra Luis Carrero Blanco y asesinado por la organización terrorista de ultraderecha Batallón Vasco Español.

Según explica Perdiguero, estos hechos finalmente decayeron de la acusación, por lo que no serán juzgados por la Audiencia Nacional. “Estaría bien que pudiésemos conocer cuántos recursos se han utilizado para poner en marcha una operación en redes sociales que lo único que ha podido encontrar ha sido un tuit como el que se va a juzgar”, termina.

“Primero aluciné porque estábamos en los inicios de la pandemia, todo el mundo en casa encerrado y a mí se me citaba a declarar dependencias policiales ‘por un tema de su interés’. Enseguida até cabos y me puse en contacto con el abogado”, explica Baiges. Según afirma, “en ningún momento” le notificaron el motivo de la citación: “No tenía ni número de procedimiento ni nada. Era un papel con una frase y mi DNI. Sospecho que, si llego a ir, me quedo allí. Me tenían ganas. Siempre he sido militante de base, vinculado a movimientos sociales y a la Izquierda Independentista y supongo que vieron una oportunidad (a su parecer) de darme un escarmiento. Porque no tiene ni pies ni cabeza esto”.