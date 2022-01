Dossier #LaMarea86 | Utopías laborales

Ya puedes comprar LaMarea86 I Utopías laborales en nuestro kiosco online. Si lo prefieres, puedes suscribirte desde 40 euros al año aquí. ¡Y olvídate de pensar qué regalar estas fiestas! ¡Regala para pensar!

“Qué tal si deliramos por un ratito / qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia / para adivinar otro mundo posible”. Con estos versos inicia Eduardo Galeano su poema Utopía. Y con ellos queremos comenzar en La Marea el nuevo año. Ha sido difícil llegar hasta aquí. Hemos cumplido nueve años, justo el tiempo que ha pasado desde que nos dimos cuenta de que sí, de que tener un medio independiente, alejado de los poderes económicos y políticos, era posible. La Marea fue y es una utopía posible gracias al esfuerzo colaborativo, aunque, en efecto, tenemos que seguir peleando para que no deje de serlo.

Por eso hemos querido dedicar esta primera revista de 2022 a los sueños, que no están muy lejos de todo aquello que nos quita el sueño cada día: la precariedad, las jornadas interminables, los salarios de miseria, la angustia, las depresiones… En resumen: todos las derivas del contexto laboral que no nos permiten tener una vida digna, que no nos permiten sencillamente vivir.

La huelga del metal en Cádiz ha supuesto, sin duda, un punto de inflexión, una parada. Y muestra una vez más de que, independientemente del sector, sin movilización solo conseguiremos una cosa: seguir retrocediendo. Es momento de plantarse, de no renunciar, de insistir en que otra economía no solo es posible, sino necesaria. Hay que hablar de renta de básica, de convenio colectivo, de cooperativismo, de tiempo, de descanso… Hay que hablar de digitalización, claro, pero sin sacar de la ecuación la vida de la gente. Y, como dice en estas páginas Raquel Rodríguez, la mujer que se enfrentó a la policía delante de la tanqueta en Puerto Real (Cádiz), estamos a tiempo. De esta y de otras utopías posibles que nos proponemos abordar en futuros números.

Chile acaba de demostrar que es posible, que podemos abrir esa ventana con la que ilustramos LaMarea86 –de Miguel Brieva y, esta vez, por primera vez, sin ningún titular–. Porque cuando la abramos, como cerraba Galeano su Utopía, “seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero / y cada noche como si fuera la última”. ¡Feliz año nuevo!

En el dossier, coordinado por Olivia Carballar, participan, entre otros, Joana Bregolat, Dani Domínguez, Antonio Maestre, Juan Torres, Raquel Rodríguez, Óscar García Jurado, Maravillas Espín, Sarah Babiker, Azahara Palomeque, Atxe, Fernando Luengo, Daniel Raventós, David Casassas, Julen Bollain y Eduardo Garzón.

Y no solo eso. En #LaMarea86 vemos la otra cara del Mundial de Catar con la mirada de Ignacio Pato, y nos vamos, además, a los barrios, a ver ese otro deporte social que tanto bienestar genera entre quienes lo practican, como cuenta Guillermo Martínez. También nos detenemos en Líbano, donde los cortes de luz son ya más que una metáfora de la situación que vive el país. Con texto de Ebbaba Hameida y fotos de Brais Lorenzo.

Desde un rinconcito de Galicia, en la comarca de Betanzos, Juan F. Samaniego nos trae la gran batalla de un vecindario contra unos gigantes molinos. También repasamos con Mari Ángeles Fernández y Jairo Marcos el estado de las hidroeléctricas en España y su futuro al caducar las concesiones.

Además, Alba Formoso analiza cómo está afectando el negocio de las criptomonedas en la juventud y la percepción de «hacer dinero fácil». Y una cosa: ¿sabías que Telegram está copado en Alemania por grupos de ultraderecha y conspiranoicos? Nos lo cuenta Thilo Schäfer.

Como siempre, contamos con la filosofía y el incordio de Ana Carrasco-Conde. Incluimos un análisis de Noemí López Trujillo sobre Una rubia muy legal, cuya tercera parte se está ya fraguando. Y arrancamos 2022 con un Periscopio lleno de amor, coordinado por José Ovejero y Laura Casielles. ¿Te lo vas a perder?

