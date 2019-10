¿Dónde están los radicales?

Jóvenes trasladan a un herido durante las protestas en Via Laietana el viernes 18 (REUTERS/Jon Nazca)

La periodista y escritora Anna Pacheco recorre las calles de Barcelona. Intenta entender las motivaciones de la multitud de jóvenes que se están manifestando ayer y que buena parte de la prensa trata de homogeneizar bajo la etiqueta de "radicales"

COMPARTIR share

Se puede empezar una crónica de cien maneras. A juzgar por mis últimas horas en Plaza Catalunya, a eso de las dos de la mañana, podría empezar titulando que los ‘radicales’ han tomado la ciudad. Que el centro está vandalizado. Que hay papeleras formando barricadas. Que unos chavales saquearon el Foot Locker. Que la imagen de incendios ardiendo en todas las esquinas del centro es, cuanto menos, postapocalíptica. Podría hacerlo pero, en efecto, sería empezar por el final. Y empezar por el final significa que, en el camino, me habría dejado todo el proceso que conecta varios puntos, que ayuda a precisar o dibujar mejor quiénes son esos que medios de izquierda y derecha llaman radicales, de dónde han salido y, sobre todo, cuál es la radicalidad verdadera de sus actos.

El día de huelga general de ayer en Barcelona admitía diferentes intensidades y para constatarlo solo tenías que situarte en un punto u otro de la ciudad. Por un lado, las marchas festivas y alegres, repletas de gente, llegadas de todos los puntos de Catalunya. Por otro, al mismo tiempo, miles de jóvenes desacatando a la autoridad en Via Laietana. Y otros tanto que se movían entre uno y otro escenario.

En Jardinets de Gràcia, a lo largo de todo el día, la fiesta era eminentemente familiar. Algunas pancartas imaginativas y canciones populares. El mismo emplazamiento que el jueves, en la cuarta noche de protestas, reunió a miles de personas jugando a la comba, a la pelota y al “Uno” en lo que los CDR llamaron “Olimpiadas populares”. Ayer, en Barcelona, convergían marchas llegadas de Girona, Vic, Berga, Tàrrega, Tarragona. Los tractores pararon la Gran Vía. En Sagrada Familia se aposentaron otras tantas miles de personas en un Picnic por la República. Los estibadores se sumaron en bloque a la huelga. Había más comercios del centro y de los barrios de la periferia abiertos que cerrados. Se utilizaron algunas marchas para parar, de camino al centro, desahucios como el de Progrés, en el barrio de Gràcia; o el de calle Aurora, en Sants, al ritmo de rumba y recordando que “expulsar a gente de sus casas sí es violencia”. En Nou Barris, antes de unirse a la marcha por la Meridiana, un piquete logró cerrar una casa de apuestas.

Negar que sucedió todo esto es tan ridículo como afirmar que hay “400 radicales” desbaratando el centro. Si la radicalidad es apostar por un tipo de protesta que tiene que ver más con la desobediencia que con la violencia resulta que son muchos más que 400. Bastantes más. Y es ahí donde radica la excepcionalidad de estos hechos para el movimiento independentista.

A primera hora de la tarde, la Via Laietana estaba literalmente plagada de jóvenes y estudiantes ocupando el espacio, desafiantes, sensatos, pero enfadados. Poco más de un kilómetro lleno de gente. La Policía Nacional al frente. Algunos jóvenes encapuchados, sentados en la primera línea. Recordemos que la capucha es para protegerse de posibles identificaciones y penas desproporcionadas. Y tienen motivos para prevenirlas. Una pintada sobre Altsasu en plena fachada de El Corte Inglés recuerda que todo esto de hoy trasciende la aspiracionalidad de un nuevo Estado. Que si llevan cascos es para que no les haga daño si les aporrean en la cabeza como le harán a una chica, frente a mí, al cabo de unas horas en mitad de una carga policial. “A la de las pintas”, oímos decir a un Mosso d’Esquadra. Que si se protegen los ojos con cascos de motos y gafas no es para darte miedo, sino porque les pueden reventar un ojo con una pelota de goma como al joven de veintidós años herido en las cargas del lunes en El Prat.

Marc, Pep y Benjamí, de 23 años, han bajado caminando desde la marcha de Girona y ahora descansan en el Bracafé. Marc se frota los ojos porque la Policía ha echado gases lacrimógenos mientras revisa las fotografías que ha hecho con su cámara. Ellos no participan en la puesta en marcha de las barricadas, pero están ahí como forma de presión. “Llevamos mucho tiempo siendo simpáticos, manifestándonos como si todo fuera una fiesta. Se han hecho chistes sobre nuestras movilizaciones, que si macarronadas, que si caceroladas, que si el himno del Segadors… Pero ahora se ha demostrado que siendo simpáticos tampoco se consigue nada. Hay mucha rabia”, expone Pep.

Otro grupo de cinco chicos de dieciséis años se acerca a la zona de Via Laietana a eso de las cuatro de la tarde cuando oyen que se “empieza a liar” tras unas detenciones violentas en un bar. Vienen de Alella. Entienden que se estén haciendo barricadas aunque, hasta ahora, ni siquiera tenían muy claro lo que eran. “Es autodefensa”, me dice uno. Y me muestra un hilo de Twitter llamado “Barricadas para dummies”. Ellos van vestidos de sábado tarde y me dicen que luego quizás acaban en la discoteca Cocoa.

Para muchos jóvenes que están en Vía Laietana es la primera vez que participan en unas protestas de este tipo, que en intensidad aún distan bastante a otras revueltas recientes en Grecia o Francia. Tres chicas de Pedralbes y Sarrià, barrios ricos de la ciudad, sin capuchas y vestidas con colores alegres, también están ahí y portan esteladas a modo de capa. Una de ellas la lleva y ni siquiera es independentista. Natalia Palou, la joven que minutos antes se ha subido a un poste de Correos para gritar «Libertad!», me cuenta que está ahí por una sentencia que considera injusta. “Claro que nos da miedo cuando todo el mundo echa a correr”. También es la primera vez que lo hacen. “Pero no hay que cogerle miedo”. Hoy vienen con deportivas y dispuestas a lo que haga falta.

Mientras están ahí, también hablan de sus cosas y se hacen fotos con el móvil como cualquier joven a esa edad. Cada tanto, resuenan unos disparos de pelotas de goma al cielo con carácter dispersatorio. Los jóvenes de primera fila se plantan y lanzan objetos a modo de provocación. Los disparos funcionan, claro, porque dan miedo. Y cada tanto también se forma una bruma de gente corriendo hacia la zona norte de la vía, la contraría a la delegación de la Policía.

Los más experimentados tranquilizan al resto no sin cierto nerviosismo. “No corráis, joder, nos estamos haciendo daños entre nosotros. No corráis, que no estamos haciendo nada. Quietos”, grita un chaval de veintipocos y sudadera antifa, levantando las manos. El miedo, para los que no están en las primeras filas, es el de ser aplastado por una estampida.

El tema va de resistir ahí, de estar ahí, de desafiar lo límites. Y la pedagogía es constante. Los atuendos también se van sofisticando con el paso de los días de protestas: hay quien viene con una huevera a modo de antibalas. Un par llegan con una especie de pasamontañas con luces reflectantes que parecen sacados de un videoclip de Bad Bunny. En los grupos de Telegram se recomienda cómo protegerse la cara o los ojos. En mitad de una nueva carrera, alguien ha perdido el zapato y entre todos le ayudan a encontrarlo. Los sonidos de las pistolas de goma resuenan cada tanto y un hombre de unos treinta y pico años, que viene de la otra marcha, la de la alegría, “la de ningún papel al suelo”, dice, se muestra incrédulo mientras observa lo que está sucediendo. “Son un montón de críos. Qué fuerte”, me dice. Suenan nuevos disparos de pelotas de goma. “Aún no es la hora del correfoc*”, dice el hombre entre risas. Una mujer que acompaña a su hija dice que le parece estar viviendo otra época.

Me encierro en un Vivari cuando cuatro furgones policiales empiezan a hacer carruseles, esto es, recorrer la Vía Laietana a gran velocidad. La gente corre a apartarse. Carrusel fue lo que terminó atropellando a un menor en las protestas del miércoles de Tarragona. La mayor parte de la gente se esconde como puede en los bordes de la calle y en los portales. Un joven de Sanitaris per la República, el comité de voluntarios que asisten a los heridos durante las diferentes jornadas, explica a otro manifestante, de unos veintipocos años, qué es eso de los carruseles. El chaval contesta: “¿Pero esta mierda no es ilegal? Parece un atentado”. Al salir, un grupo de gente increpa al responsable de un hotel que, en mitad del tumulto, ha blindado sus puertas y ha dejado a la gente atemorizada fuera de su hotel. Rompen un cristal y le llaman “Espanyolista de merda. ¿Qué, no tienes humanidad?”. Al poco de este carrusel, un grupo de chicos empieza a conformar una barricada con contenedores, carritos de la compra y motos Ecooltra. No quieren repetir el momento de angustia. No son ni las seis de la tarde.

Un grupo de chicas, excompañeras de trabajo, caminan por Plaza Catalunya después de salir del tumulto. Cerca, en Portal de l’Àngel, tendrán lugar horas después más carruseles para dispersar y acorralar a los manifestantes. Tienen 42, 25 y 24 años y la segunda se define como anarquista. Ninguna de ellas es independentista. Bueno, una se define así: “Yo soy independentista, pero solo de no querer al Estado fascista español, pero tampoco lo quiero para el resto de España”. Están ahí porque les parece incomprensible la sentencia, se muestran indignadas, sobre todo por la condena de los Jordis. Las dos más jóvenes han salido casi cada noche desde el lunes y también fueron al aeropuerto. “Yo creo que todo esto no es violento, entiéndeme, definamos violencia. Todo el mundo habla de violencia, ¿pero qué es? Si se condena la violencia de quemar un contenedor, no sé por qué no sé condena la violencia de pegar a alguien hasta que pierda un ojo o un testículo”, dice Gloria. El periodista Albert Lloreta realizó un vídeo en Youtube ahondando en eso titulado Sobre violencia y tsunami democrático (para gente preocupada). “A la violencia en España le pasa como al colesterol, hay bueno y malo, siendo ignorada o tratada con sobreactuación por nuestros dirigentes en función del cálculo político”, cuenta Gerardo Tecé en CTX.

Gloria viene de movimientos como el del 8M y el de 15M. “Yo parezco la más radical, pero no hago barricadas porque me cago de miedo. Mido 1.50 y me pueden reventar”, explica. Para ella, ha sido clave que, a lo largo de estos dos años de esperar la sentencia, también ha habido un auge de grupos fascistas. Gloria no cree que se esté gestando un 15M, pero confirma que es palpable la cantidad de jóvenes que se han sumado a estas protestas, simplemente indignadas o enfadadas. “No creo que se esté organizando algo parecido al 15M, pero podría ser el inicio de algo”. Para esa misma noche los CDR han convocado una acampada en la Gran Vía aunque finalmente no se lleva a cabo.

Laura, de 21 años, estudiante gallega de periodismo, está en la zona “caliente” junto con dos amigas alemanas, Nell y Pauline. Todas dispuestas a correr o refugiarse en algún comercio cuando la gente arranque a correr. Laura también considera “injusta” la sentencia y critica la manipulación de los medios. “No es una protesta unilateral de los independentistas, es una protesta general contra un hecho que se ve como algo injusto”. Para ella, que viene también de otras manifestaciones feministas o por el clima, “los jóvenes son los protagonistas de estas protestas”. Son, dice, los que están manifestando su rabia. Laura hace referencia a La Manada, a la violencia machista y al auge de VOX para ejemplificar un descontento que ella percibe como algo general.

“Estoy segura de que hay muchos infiltrados y agitadores”, me cuenta una mujer a la “que toda esa violencia no le representa”. Otra mujer mira el fuego de Vía Laietana desde la distancia y “dice que no cree que esa sea la solución de nada”. Minutos después de hablar de eso, empezarán las cargas ahí mismo. Algunos amigos se separan durante la jornada, entre los que quieren ir a ver qué hay en Vía Laietana y los que no porque les parece “peligroso”. Los familiares alertan por Whatsapp con imágenes de Barcelona en llamas sacadas de la tele y hay que consolarles diciéndoles que no es para tanto. La idea de los infiltrados no para de repetirse. Se usa indistintamente para hablar de policía secreta como de otros jóvenes que no pertenecen al movimiento independentista. También lo ha dicho Puigdemont. Pero habría que preguntarse a quiénes consideran realmente infiltrados. ¿Otro descontento, otra rabia, de otros jóvenes, no sería igualmente algo reseñable, legítimo? El periodista y politólogo Javi Muñoz analiza en este hilo de Twitter sus sensaciones de ayer a propósito de ese idea que corría sobre que habían llegado antifascistas y anarquistas llegados de toda Europa.

La ciudad amanece hoy salpicada de pintadas que piden la libertad de los presos políticos, o la amnistía; también que acusan a Torra de traidor; pero también de A.C.A.B y otras pintadas más propias de antisistemas o anarquistas. “Mort a l’estat” (‘Muerte al Estado’) se puede leer, aún a estas horas de la mañana, en el obelisco de la plaza Cinc d’Oros. Y es sintomático, pues esto no va solo de independencia. Los camiones de limpieza se apresuran hoy para solucionar los desperfectos. El tránsito de los turistas, con sus maletas subiendo y bajando por Paseo de Gràcia, es una imagen ya recurrente en estos días en los que la ciudad es dual y extraña. Ayer un grupo de tres chicas salían de casa vestidas de fiesta de un piso de Paseo de Gràcia después de que, por ahí mismo, un grupo de Sanitarios x la República dieran por acabada su jornada, soñolientos después de un día intenso de trabajo.

*Tradicional pasacalles de fuego catalán