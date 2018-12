Un 92,9% vota a favor de la república en el referéndum celebrado en Madrid

DANI DOMÍNGUEZ Y EDUARDO ROBAINA // “¿Cuál es el modelo de Estado que prefiere para su país?”. Esta fue la pregunta que se planteó durante la mañana de hoy en diversos barrios de la Comunidad de Madrid. Las dos únicas opciones posibles: Monarquía o república. El referendo simbólico, organizado por una coordinadora compuesta por múltiples plataformas vecinales, se ha saldado con un 92,9% personas que se mostraban a favor de la república, mientras que un 7,1% se ha decantado por un sistema cuya figura representativa sea el Rey. El número de participantes, según la propia organización, ha sido de 22.361 personas.

El referéndum, carente de validez, dio comienzo a las 10:00 de la mañana y se alargó hasta las 15:00 horas. En total, según la organización, se constituyeron 81 mesas de votación situadas en las calles, repartidas en 50 barrios de Madrid y en 5 municipios de la Comunidad. Al cierre de las urnas se ha lanzado un comunicado en el que se informaba de que la jornada había transcurrido con absoluta tranquilidad, “en un ambiente de alegría durante esta fiesta de la democracia”, la cual ha contado con más de 600 voluntarios.

Para participar en el referéndum solo era necesario ser mayor de 16 años. Debido a la Ley de protección de datos, las personas voluntarias pedían a los votantes que les facilitaran su código postal, su sexo y su franja de edad, un requisito que no seguían estrictamente todas las mesas, y que podía dar lugar a que más de una persona votase en más de una ocasión.

Joe Boeta, responsable de la mesa de votación de la Plaza Manuel Becerra (distrito Salamanca), reseñaba el “buen clima” que se había respirado durante la mañana. “La intención es generar debate. Se ha abierto una crisis de régimen y tenemos derechos a decidir y a opinar sobre la forma de Estado que queremos”, destacaba Boeta. Allí, en uno de los distritos de mayor renta de la capital, se han contabilizado 488 votos, de los cuales 433 tenían marcada la opción república y, 53, Monarquía, además de uno en blanco y otro nulo.

En el otro extremo, en Vallecas, uno de las zonas con menor renta media de la ciudad, el recuento ha sido de 1912 votos para la república y 94 para la monarquía, mientras que se han contabilizado 10 blanco y 6 nulo 6. “A esto hay que sumarle una multa por poner la mesa en la zona de El Pozo”, denuncia el responsable de la zona.

Muchos vecinos y vecinas se acercaban a preguntar qué se estaba votando. Otros, sin embargo, venían directos a votar. Nicolás, trabajador de hospital, había salido corriendo al acabar su turno para votar en la mesa instalada en el distrito de Salamanca, llegando pocos minutos antes del su cierre. “Nuestro deseo es construir una república independiente donde se escuche el sentir de la gente. Es un hecho muy importante en la historia de España”, aseguraba este trabajador de la sanidad. En el lado opuesto, una mujer que ha votado a favor de la Monarquía, la única de entre más de 200 que votó esa opción en la mesa constituida junto al metro Portazgo, en Vallecas: “lo importante es poder decidir”, sentenciaba.

La consulta popular ha continuado lo que empezó esta semana la Universidad Autónoma de Madrid y a la que se sumaron distritos como Vicálvaro o Vallecas, este último hace meses. No obstante, éstas no serán la únicas votaciones, ya que está previsto que otras 26 universidades más realicen su propio referéndum en las próximas semanas. La organización, consciente de que carece de validez, asegura que es “la constatación de la voluntad mostrada por miles de personas por ejercer su derecho a decidir sobre esta cuestión, que no fue puesta a debate en la Transición”.

La única incidencia reseñable por parte de la organización ocurrió en Alcobendas, donde el Ayuntamiento presidido por el Partido Popular les prohibió cualquier actividad, teniendo los voluntarios que trasladarse a los límites territoriales del municipio, “donde los vecinos han demostrado de manera clara el rechazo a esta imposición antidemocrática”. En cuanto a os resultados definitivos desglosados por barrio y municipio, así como algunas características demográficas de las personas votantes, se darán a conocer durante el lunes 3 de diciembre.