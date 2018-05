Bajo el lema “Stop a la cultura de la violación”, el Movimiento Feminista de Madrid convocó ayer, viernes 4 de mayo, una nueva protesta en la capital para reclamar una mayor perspectiva de género en las instituciones. En su manifiesto, aseguran que la violación ocurrida en San Fermín de 2016 es el caso más mediático de todos los que se producen cada día. “La sentencia es una más de las muchas que vulneran nuestros derechos, es una manera más de culpabilizarnos y cuestionarnos a las mujeres”, argumenta.

La manifestación fue secundada por varios miles de personas que marcharon desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta el Tribunal Supremo y la sede del Consejo General del Poder Judicial. Estas instituciones han cobrado especial importancia tras conocerse la sentencia a los cinco integrantes de ‘La Manada’, condenadosa nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven durante la celebración de los sanfermines en 2016.

El tribunal no vio violencia ni intimidación por lo que la sentencia descartó que se tratara de una agresión sexual. Según el manifiesto de la marcha de ayer en Madrid, la condena a ‘La Manada’ no hace sino “reafirmar que la cultura de la violación llega a cada rincón de esta sociedad”, incluso a la judicatura.

“Cada día se añaden motivos [para salir a la calle]. Hoy hemos visto que la comisión [creada por el Gobierno para revisar los delitos sexuales del Código Penal] está compuesta por 20 hombres. También sale un caso en Avilés donde solo se considera abuso y no agresión. El de ‘La Manada’ es uno entre miles. Hasta que no podamos salir solas de fiestas o nuestras madres no tengan que quedarse despiertas esperando a que lleguemos, debemos seguir manifestándonos”, cuenta Carlota Álvarez, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid.

Ese, concretamente es el miedo de Ana, que acude a la movilización con su hija pequeña. “Ya pienso en cuando ella salga de fiesta y yo me tenga que quedar despierta por miedo a que no vuelva. No quiero eso para ninguna”, comenta. Alguno de los lemas iban en esa dirección: “la calle, la noche también son nuestras”, rezaba una de las pancartas.

La marcha estaba encabezada por un espacio no mixto al que solo podían acceder mujeres. “Los espacios mixtos se han vuelto inseguros y nosotras nos sentimos más cómodas yendo solo mujeres. Por una vez podemos y queremos ser protagonistas de nuestras reivindicaciones. Estamos cansadas de que los medios siempre busquen al único hombre que suele haber en la cabecera”, denuncia Carlota.

El Código Penal y la interpretación de los tribunales

Existe división de opiniones en relación a dónde ha radicado el problema en el caso de la manada ¿Es culpa del Código Penal o de la interpretación de los jueces? En Europa, tan solo seis Estados consideran que el sexo sin consentimiento es violación. La mayoría de los países se basan en el grado de violencia o de amenaza de fuerza. España se encuentra en este segundo grupo.

Para Raquel, del colectivo Yayoflautas, la interpretación judicial ha sido lo más indignante. “Que tengamos que depender de la subjetividad de un juez es muy triste y nos da miedo”, cuenta.

Ana, por su parte, cree la interpretación que se hace está amparada por la ley. “El Código Penal debe cambiarse”, asegura.

Carlota Álvarez asegura que el problema radica en la interpretación “que pueda hacer el juez de turno”. No obstante, desde el Movimiento Feminista de Madrid reclaman soluciones preventivas. “Modificar el Código Penal es una solución que va al después, cuando la agresión ya ha ocurrido”, denuncian.

El viernes fue un día de denuncia en el que las mujeres gritaron en Madrid que ya no tenían miedo, que ahora tenían rabia. Y lo mismo dijeron en otras comunidades como Galicia o Cantabria. Raquel lo tiene muy claro: “Salimos otra vez para que esto no se olvide. Y seguiremos hasta que esto cambie”.

Todas las fotografías de este artículo han sido realizadas por Eduardo Robaina