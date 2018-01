El obrero que desafía al derechista más poderoso de EEUU

“Estás en una posición única. Muchos hablamos en términos abstractos de la agenda horrífica del Partido Republicano. Pero tú puedes señalarle directamente al hombre que es responsable de esa agenda”. Esto lo decía el demócrata Bernie Sanders a Randy Bryce, el obrero siderúrgico de Milwaukee, en el sureste de Wisconsin, que está decidido a desbancar a Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes de los EEUU, en las elecciones de noviembre.

Bryce, que acaba de cumplir 53 años y está divorciado con un hijo pequeño, es un veterano del Ejército norteamericano que lleva varias décadas activo en el mundo sindical. Luce orgulloso un bigote de aire setentero y habla con acento del Midwest. Cuando anunció su candidatura, en junio, parecía tratarse de una aventura quijotesca. Su distrito es republicano desde 1993. Paul Ryan mantiene su escaño en la Cámara desde 1999; en las últimas elecciones, lo consolidó con un margen de 35 puntos. Pero su cercanía al presidente Donald Trump le ha comenzado a pasar factura. En diciembre se rumoreó que estaba pensando jubilarse del Congreso pasadas las elecciones de noviembre. “Es posible”, me dice Bryce por teléfono desde Wisconsin. Pero no se deja distraer por los rumores. “Contamos con que Ryan se presente. No rebajamos la presión”.

