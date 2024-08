Aunque los números no le dan ninguna posibilidad, Carles Puigdemont quiere presentarse a la investidura para ser president de la Generalitat, tal y como ha confirmado durante la mañana de este lunes, horas después de confirmarse los resultados de las elecciones catalanas. “Me veo como presidente, si no no me presentaría. No haría teatro”, ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha sostenido la posibilidad de “conseguir más votos por el sí que por el no” a su candidatura. De lo contrario, el líder de la derecha independentista anunció hace unas semanas que se retiraría de la política si no lograba retomar el cargo que ocupó entre 2016y 2017

La realidad, sin embargo, desmiente dicha posibilidad. Las tres principales opciones independentistas, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las CUP solo suman 59 escaños, muy alejados de los 68 necesarios para lograr una mayoría absoluta. Para más inri, la candidata de las CUP, Laure Vega, ha manifestado que el programa de la formación de Puigdemont no les deja “ningún margen para considerar la opción de investirles”, por lo que los cuatro votos del partido de izquierda tampoco estarían amarrados.

Asimismo, Junts ya rechazó antes de las elecciones apoyarse en los votos de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana rubricando un pacto bajo el lema Unidad contra la extrema derecha. De esta forma, no podría sumar los dos escaños que ha conseguido la formación liderada por SIlvia Orriols, actual alcaldesa de Ripoll.

Muy alejada, por no decir imposible, parece la posibilidad de recabar apoyos por parte del resto de opciones políticas con representación en el Parlament de Catalunya. Descartados los votos favorables de Partido Popular y Vox, los Comuns Sumar y el PSC de Salvador Illa, ganador de las elecciones, tampoco tendrían motivos para ceder sus escaños a la derecha independentista y hacer president a Carles Puigdemont, salvo uno: la amenaza de Junts de hacer caer al Gobierno central, del cual depende de sus siete escaños en el Congreso de los Diputados.

Aragonès anuncia su retirada

Por otro lado, los malos resultados de ERC han provocado que su líder (y todavía presidente en funciones de la Generalitat), Pere Aragonès, haya anunciado esta mañana que no recogerá el acta de diputado y que abandona la primera línea de la política. Como hizo en la misma noche electoral, Aragonès ha dejado claro que su formación se irá a la oposición, cerrando así cualquier opción de formar un tripartito de Gobierno con PSC y Comuns Sumar.

Sin embargo, sí sería compatible estar en la oposición con facilitar un Gobierno del PSC. Al ser cuestionado por cómo sería el sentido del voto en una hipotética sesión de investidura de Salvador Illa (el líder de los socialistas catalanes necesitaría el ‘sí’ tanto de los Comuns como de ERC), Aragonès ha señalado que no estarán “para facilitar una investidura del PSC” y no participarán “de operaciones que necesiten el acuerdo entre PSC y Junts”. No obstante, ha avanzado que “ERC será elemento de desbloqueo” de la situación política en Catalunya.