Francisco De Borbón y Francisco Nuchera crearon Elysium City Panamá SA un día antes de presentar el macroproyecto Elysium al Gobierno extremeño

El 9 de agosto de 2019 se presentó oficialmente a la Junta de Extremadura Elysium City, la macrociudad proyectada en el término municipal de Castilblanco, en Badajoz. Un día antes, dos de sus promotores, Francisco de Borbón y Francisco Nuchera Cejudo, crearon en Panamá una sociedad con ese mismo nombre: Elysium City Panamá SA.

En el documento de constitución de la sociedad panameña, según ha comprobado lamarea.com, Francisco Nuchera ocupa el cargo de director/presidente y Francisco de Borbón figura como director/secretario. El tercer cargo de la compañía, el de director/tesorero, recayó sobre el abogado panameño José Alejandro Quiodettis Ponce.

Nuchera es el principal promotor de Elysium City a través de la empresa Castiblanco Elysium Corporation SA, registrada en España en 2014 con el nombre de Castilblanco Luxury. En conversación con este medio, sostiene que la sociedad panameña no está relacionada con este proyecto y considera “pura casualidad” que fuese dada de alta justo un día antes de presentar la documentación oficial. El también presidente de Elysium City Panamá SA asegura que dicha empresa no ha tenido actividad ni cuenta bancaria. Por otro lado, destaca que la información al respecto es pública y nunca se ha ocultado.

“Cuando entraron Francisco de Borbón y John Cora en el proyecto, su objetivo era crear franquicias de Elysium City en el mundo. Con ese objetivo crearon la sociedad en Panamá”, asegura Nuchera en conversación telefónica con este medio. En el acta de constitución de Elysium City Panamá SA, sin embargo, no aparece John Cora. Francisco de Borbón no ha contestado a las preguntas que le ha hecho llegar este medio.

Portada del acta de constitución de Elysium City Panamá.

El Registro Público de Panamá cambió el estatus de la sociedad, el 10 de marzo de 2022, a “suspendido”, tras permanecer más de 90 días sin agente residente registrado. Este hecho se produjo tras la salida del director/tesorero José Alejandro Quiodettis Ponce, que dejó su cargo en la empresa en octubre de 2021, cuando también cesó de sus responsabilidades en otras 179 sociedades panameñas.

Según el acta de constitución de Elysium City Panamá, la compañía tenía como objeto social “el ejercicio de todo tipo de actos de comercio tan amplio como la Ley lo permita”, aunque destacaba su actividad relacionada “con el desarrollo de software y las aplicaciones para todo tipo de plataforma móvil y de internet”. El capital social de la empresa fueron 10.000 balboas panameñas, unos 9.500 euros al cambio actual.

España no reconoce a Panamá como un paraíso fiscal. Sin embargo, la Unión Europea sí incluye este país en la lista de “jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales” por no colaborar con la UE o no cumplir “plenamente sus compromisos”.

Por su parte, la empresa promotora de la macrociudad proyectada en Extremadura fue reestructurada en junio de 2020, cuando cesaron en sus cargos dos de los nombres más conocidos del proyecto, John Cora y Francisco de Borbón. Este último, hijo del duque de Sevilla, está siendo investigado por un presunto delito de estafa, tal y como informó lamarea.com.

Desde el departamento de Prensa de Elysium City, aseguran que las salidas de Cora y De Borbón coincidieron “con variaciones en el proyecto tendentes a un nuevo Elysium vinculado al concepto de Smart city y ciudad sostenible, que es el que se ha aprobado”. El proyecto, que planea ocupar casi 1.200 hectáreas en la Siberia extremeña, obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable a finales de 2022 y puede consultarse en la página web de la Administración autonómica.

Elysium City en la actualidad

“La ciudad 100% sostenible en el corazón de España” es el primer eslogan que aparece en la web oficial de Elysium City. Tras la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable a finales de 2022, la construcción debe comenzar antes de este julio.

Desde la empresa promotora explican que “esos plazos se mantienen” y que el primer movimiento previsto es la petición de la licencia de obras. Este medio también ha intentado conocer en qué estado se encuentran las negociaciones con inversores pero la compañía dice que prefiere no facilitar esos datos “hasta que se hagan públicos, por las partes implicadas y en el momento pertinente”.

Según la web de Elysium City, la ciudad estará compuesta por nueve distritos “planteados desde un Centro Urbano hasta un Frente Fluvial”. Según recoge el diario Cinco Días, contará con hasta 18.000 plazas hoteleras, parques temáticos, un parque digital y un centro deportivo, así como un hospital privado y un centro educativo también privado. También contará con zonas residenciales, comerciales, oficinas y un parque de energía solar.

Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Castilblanco siempre se han mostrado favorables al proyecto. Así, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la alcaldesa de Castilblanco, María Ángeles Merino, participaron en un evento de presentación junto a los promotores a finales de 2018 en Mérida. En él estuvieron presentes los empresarios John Cora y Sergio Fernández de Córdova, en representación de la marca Cora Alpha.

Unos meses antes, en julio de 2018, la Junta de Extremadura aprobó la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), que facilitaba los trámites para las grandes instalaciones de ocio en la región. La norma salió adelante con el voto favorable del PSOE y las abstenciones de PP y Ciudadanos. Solo Unidas Podemos votó en contra.