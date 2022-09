37 muertos de los que nadie se acuerda

¿Te acuerdas? A principios del verano fueron asesinados 37 migrantes intentando entrar en Melilla. Desde entonces ha habido muchas polémicas, algunas completamente ridículas e interesadas, muchas insustanciales, ninguna tan grave como el hecho de que con un gobierno progresista se haya producido la mayor masacre de migrantes en un intento de entrar en nuestras fronteras.

Recuerden El Tarajal, fueron asesinadas 15 personas, recuerden que fuimos mucho más virulentos entonces, lo fuimos con razón, pero lo hubiéramos sido de igual modo ahora si el gobierno hubiera sido de derechas. Pero hemos pasado página, ya no importa. Solo eran negros. Negros muertos.

En 1974, con motivo de la masacre por parte de los neofascistas en la Plaza de la Loggia en Brescia, Pier Paolo Pasolini realizó una reflexión que recordó en su libro Escritos corsarios y que no puedo más que rememorar cada vez que me acuerdo de los 37 muertos en Nador: “Dije que los responsables reales de las masacres de Milán y Brescia son el Gobierno y la policía italiana: porque si el Gobierno y la policía hubieran querido, esas masacres no se habrían cometido. Es un lugar común. Pues bien, ahora me convertiré definitivamente en el hazmerreír de todo el mundo diciendo que los responsables de esas masacres somos también nosotros, los progresistas, los antifascistas, los hombres [y las mujeres] de izquierdas, porque en todos estos años no hemos hecho nada”.

La reflexión de Pasolini fue sobre unos hechos que no son comparables y que tienen unas especificidades que admiten muchos matices, pero martillea apelando a la importancia que tiene la responsabilidad cívica a la hora de exigir responsabilidades y en ese punto es válida, vigente e imprescindible.

¿Qué hemos hecho sobre la responsabilidad del Gobierno y la policía en la masacre de Nador? Nada. No hemos hecho nada. Así que, como decía Pier Paolo Pasolini, los responsables somos la ciudadanía de izquierdas, la progresista, la antifascista. Porque no hemos exigido al gobierno que depure responsabilidades, ni les hemos pedido explicaciones de manera seria ante una actitud que tendría que ser una línea roja. Porque no hemos hecho que les genere un coste inasumible.

Somos responsables porque no hemos exigido a Unidas Podemos que se plantara ante el hecho más grave de la legislatura. Que se levantara de la mesa. Que pusiera pie en pared y no quisiera cubrir el expediente con una propuesta vana en el Congreso. Lo somos porque no presionamos a nuestros representantes, porque en el fondo no nos importa tanto que hayan muerto 37 negros en la frontera.

Puede que hagamos mucho ruido insustancial de manera esporádica en el momento en el que se producen los hechos, escribimos dos mensajes en redes el día en el que se produce la masacre, pero después nos ponemos a prestar atención a la última polémica banal del día.

Este verano hemos discutido sobre los grados a los que hay que poner el aire acondicionado, el precio del melón por la inflación o la última polémica mediática y hemos olvidado a esos 37 migrantes. De eso no son responsables los políticos, lo somos nosotros porque en nuestra escala de prioridades está lo que nos afecta. Importa nuestra vida, nuestro ego, nuestro bienestar. Importa el yo.

Este artículo podría ser un texto duro sobre la responsabilidad del PSOE por haber pactado con Marruecos a costa de traicionar el Sáhara para que el sátrapa alauí ejerza de policía criminal de fronteras, o de la inacción de Unidas Podemos a la hora de aceptar como una noticia más el hecho de que el gobierno más progresista de la historia haya escrito en la historia negra de la migración la página más sangrienta.

Eso sería una manera de lavar mi conciencia y trasladar en los demás la que es mi propia responsabilidad, porque lo pueden hacer gracias a mi cobardía y la del resto de votantes progresistas que no les pasa la factura. Soy yo el culpable de los 37 muertos en Nador, lo eres tú. Porque si de verdad te importara harías algo más.