Más Mark Ashton y menos Frente Obrero

Frente Obrero ha organizado una campaña con tintes homófobos coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI. No es casual, se podría haber hecho meses antes o meses después, pero no, han preferido estas fechas con una clara intención. Hacer carteles tachando las palabras “lesbiana” o “bisexual” no tiene connotaciones homófobas, me dicen. ¿Qué será lo próximo? Quizá tachar la palabra “negro”. Aun así, no me sorprenden estas ideas viniendo de seguidores del amigo de Teresa de Calcuta, Enver Hoxha, tampoco voy a mentir, pero sí me sorprende su ignorancia respecto a estos temas.

La gente a la que pretenden aglutinar es mi gente. Somos los obreros, los que al salir del trabajo podemos quitarnos los pantalones y dejarlos de pie en cualquier sitio porque se tienen solos. A mi alrededor muy poca gente comparte el pensamiento de Frente Obrero. Hay homófobos, como supongo en todas partes, pero cada vez más la tolerancia está dando paso al apoyo explícito al movimiento LGTBI. Es probable que esto no ocurra en alguna de las acampadas filofalangistas de Frente Obrero en las que se fortalece el espíritu patriótico y revolucionario pero sin tocamientos.

Lesbians and Gays Support The Miners es la organización fundada por Mark Ashton, socialista y miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña, cuyo objetivo era apoyar las huelgas mineras en su país en 1984. Todavía siguen en activo. Apoyaron económicamente a los huelguistas y los mineros apoyaron públicamente al movimiento gay. Es difícil explicarle a estos tíos tan marciales quién era Mark Ashton o que Jimmy Somerville es un rojo, pero lo cierto es que esta gente estuvo defendiendo a la clase obrera antes de que Roberto Vaquero viniera a este mundo global sumido en la lujuria y el hedonismo. Parece que estoy hablando de Juan Manuel de Prada, pero no.

Como obrero y persona que no se ha flipado con su propia importancia mientras estudiaba Filosofía o Ciencias Políticas, me produce una pereza terrible este rollo de fraternidad entre machos y captación de jóvenes mediante el boxeo. Me produce más pereza todavía el rollo paramilitar, la disciplina y la rectitud supuestamente revolucionarias. Los barrios obreros están a años luz de eso. No os quieren, no os van a votar, y es deseable que no lo hagan. No necesitamos otro partido de extrema derecha que señale a las minorías como la fuente de todo mal. Mark Ashton vale más que Ramiro Ledesma, le pese a quien le pese.