Del Val: «Igual que nos sabemos la última marca de móvil, tendríamos que saber de salud, cambio climático, energía…»

Esta entrevista a Margarita del Val está incluida en el dossier de LaMarea81 La ciencia como motor económico de España. Puedes suscribirte desde 40 euros al año aquí.

En los momentos de mayor incertidumbre en la pandemia, que no han sido ni están siendo pocos, hemos podido leer titulares en la prensa que, a pesar de la dureza, han tenido y tienen el poder de tranquilizar. Y lo tienen porque, de alguna manera, permiten llegar a un cierto entendimiento o, como mínimo, te conducen a pensar. “La desescalada no es el final del túnel, hasta que no haya vacuna van a ser los años de la pandemia”, “La clave está en tomar medidas inmediatas”, “La oleada de otoño no es una maldición inevitable, la podemos evitar nosotros. Se puede parar”, “Las personas vacunadas puedan ser contagiosas”, “Frente a la COVID, debemos pensar en conductas sencillas con efectos potentes”. Esos titulares son frases de la viróloga del CSIC Margarita del Val y lo que muestran, en resumen, es la complejidad de la ciencia.

En esta entrevista con La Marea, cuenta que decidió dedicarse a ello porque siempre le ha gustado entender las cosas: “Y entender las cosas se logra con la ciencia, con razonamientos. No fue difícil para mí decidir que quería hacer investigación, porque con ello estás continuamente entendiendo y participando en los descubrimientos”.

Entender las cosas, aprender a entenderlas es importantísimo en este momento. Por ejemplo, ¿cómo se puede contrarrestar el movimiento antivacunas?

Igual que hay que aprender a enfrentar la frustración, que no siempre vas a ganar cuando juegas al fútbol con tu padre, hay que aprender desde pequeña a vivir con incertidumbre, saber que hay muchas cosas que no se pueden saber, y con esas dudas tenemos que vivir. En ciencia eso lo tenemos muy claro. Eso no lo sabemos, a lo mejor tardaremos muchísimo en saberlo, a lo mejor lo descubro yo, a lo mejor lo descubre alguien y disfruto leyéndolo. Pero a la gente que necesita más certidumbre de lo normal le entra más miedo cuando hay cosas inciertas, y busca seguridades. Ante el miedo, esas personas se refugian en ese tipo de teorías que dan certezas.

Y también hay que tratarlo desdel principio. Porque hay personas que ya, por mucho que les informes, como tienen el miedo metido en el cuerpo, no hay manera de convencerles con información. Pero si desde el principio somos una sociedad bien informada, estaremos más implicados, aparte de ser mucho más racionales en el sentido de que defenderemos nuestras propias reflexiones y no las que escuchemos de otros. Es cierto que hay muchas cosas que no sabemos, pero las que sabemos, y se saben muchas, hay que explicarlas.

Se llegó a decir que la pandemia era imprevisible…

Sí, y en ese momento nos hemos mirado todos los virólogos e infectólogos y hemos dicho: ¿cómo pueden decir eso? Llevamos años diciendo en todos los foros que vienen las pandemias y, además, las hemos tenido continuamente, del sida, de la gripe A… ¿Cómo pueden decir eso? Pues porque no hacen caso al conocimiento en este campo y en otros. Hay que informar continuamente de base y no como un examen, sino transmitir de una manera que nos satisfaga, que sea agradable, que nos guste el conocimiento por el conocimiento y que veamos cómo impacta en nuestra vida. Igual que nos sabemos la última marca de móvil, tendríamos que saber cosas básicas de salud, pero también de cambio climático, de energía…

¿Cuál es la principal dificultad en España?

Una falta de recursos dramática. Es muy precaria la situación en la que se ha ido quedando la ciencia. España fue entrando en la concepción de que era un lujo. Y cuando hay una crisis, de lo primero que se prescinde es de los lujos, se considera una subvención y esto quiere decir que es como algo que te doy para que te entretengas. Desde 2009, se han perdido 19 años de promociones de jóvenes que se han ido, y que se han ido además absolutamente desencantados y con una respuesta muy humillante. La ciencia es una planta que hay que regarla constantemente, sin inundarla.

¿Cómo influye la excesiva burocracia?

No nos podemos regir por la ley de subvenciones. Tiene que haber una flexibilidad. La investigación requiere que uno sea muy creativo. Y estar todo el día envuelto en papeleos y en burocracias y justificando hasta lo más mínimo, incluso tres veces lo mismo, corta la creatividad. Hay una desconfianza total y ahora todas las subvenciones y toda la inversión en ciencia es sospechosa. Y luego lo que hay que hacer es invertir en programas ambiciosos. No solo en lo más obvio, que también, sino también en programas de promoción de jóvenes promesas.

Tiene que haber cambios, capacidad de cosas aventuradas porque, si no, nunca seremos competitivos, iremos hacia lo obvio y lo obvio cada vez es menos ciencia. En cualquier comunidad autónoma en la que se ponen más fondos florece inmediatamente, eso se nota. Hace falta poder atraer a la gente y conservarla hasta que acabe ese trabajo y pueda evolucionar. Y no olvidemos que los que más sufren cuando contratan a quien no deben o usan mal el dinero son los propios científicos. Y si hay alguien que defraude hay que perseguirlo, pero una gran parte de los organismos de investigación están en sospecha permanente, todo hay que justificarlo antes de empezar a usarlo.

¿Cómo ve la relación con la empresa privada?

Hay una falta de colaboración público privada. Hay muchos incentivos fiscales para que la empresa privada se dedique a investigar y a desarrollar los productos de la invetigación básica, pero no están bien entendidos. Uno de los déficits tradicionales de España es que la relación de inversión pública en investigación y ciencia, siendo baja, es proporcionalmente superior a la inversión privada con respecto a otros países europeos.

Parece que mucha gente ha descubierto la ciencia ahora. ¿Esto va a suponer algún cambio en políticas?

Yo quiero que lo suponga, tiene que suponer algún cambio. Porque antes de pedir dinero, lo que hemos empezado a hacer es trabajar y mostrar para qué vale la ciencia. Lo hemos hecho sin que nadie nos pague, sin que nadie nos pague ni con honores, simplemente nos hemos lanzado todos a trabajar en el coronavirus, sacando dinero de cualquier sitio, con financiación privada y no precisamente de empresas farmacéuticas, con algo de fondos del Gobierno… Pero, comparado con los fondos que se han invertido en otros países, es una propina. Estamos trabajando al mejor nivel, con menos espacio, no hay centros para hacerlo. Hemos cumplido, estamos explicando lo importante que es entender la ciencia para enfrentarnos mejor a la pandemia. Tenemos que exigir que la ciencia se valore. Porque incluso para afrontar una crisis en salud hacen falta investigadores en economía, humanidades, sociedad, estadística, matemáticas, necesitamos a los mejores.

¿Cómo se puede impedir que se negocie con la ciencia, lograr que sea un bien público?

Tener una financiación básica en los presupuestos generales del Estado. Las pensiones, por ejemplo, no se negocian cada año. No se dice, ah, bueno, a ver qué pensiones damos este año, vamos con retraso, las pagamos esta vez en enero… Es que así estamos nosotros ahora mismo. Esto no puede ser. Es fundamental el Pacto por la Ciencia de todos los partidos o de la mayor parte de las fuerzas políticas y que se pueda, por lo tanto, tener estabilidad. Cada vez que te retrasan un proyecto de investigación, haces encaje de bolillos para que la gente no se vaya, pero ¿cómo no se van a ir si no tienen para pagar la hipoteca? Es tremendo, es un desprecio por la ciencia o considerarla como un lujo.

Esta entrevista a Margarita del Val está incluida en el dossier de LaMarea81 La ciencia como motor económico de España. Puedes suscribirte desde 40 euros al año aquí.