«El Estado español y la Unión Europea han externalizado los derechos humanos»

Una patera en mitad del Mediterráneo. SALVAMENTO MARÍTIMO

«¿Qué ocurre cuando no sabemos qué pasa en el Mediterráneo? ¿Cuántas vidas se han rescatado en la Frontera Sur y cuántas no? ¿Quiénes rescatan y por qué han dejado de hacerlo?». Las preguntas en torno a la migración son muchas y se repiten de forma continua. En la mayoría de las ocasiones no obtenemos respuesta.

Acabar con la opacidad en torno a este asunto es uno de los objetivos del documental Paralelo 35º50, de EntreFronteras, una productora social compuesta por profesionales de la comunicación que ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo. La cantidad mínima para lograrlo son 7.000 euros. Sergio Rodrigo, periodista especializado en migraciones y coordinador de la productora, explica el proyecto a La Marea.

¿Por qué las coordenadas del paralelo 35º50? ¿Qué sucede en ellas?

Desde hace más de 10 años trabajamos en la Frontera Sur y siempre lo habíamos visto: las vallas de Ceuta y Melilla, las personas que llegaban a los puertos, las fotos y vídeos de los tripulantes de salvamento. En 2018, con la llegada del PSOE al Gobierno y el cambio de política migratoria, conllevó a un apagón informativo que traía consigo un silencio en la frontera. Tratamos de desbloquearlo por todos los medios hasta que un día nuestras fuentes nos enviaron los primeros audios. Ahí comenzó una investigación de año y medio que ha concluido con el resultado de que España solo rescata hasta el paralelo 35º 50, aunque personas en riesgo sobre una balsa puedan estar a pocas millas de los buques españoles. Unas acciones calificadas como malas prácticas y que podrían constituir casos de violación del derecho marítimo, según las fuentes consultadas por nuestro equipo.

Esos audios inéditos los reciben ustedes en el verano de 2019 y decís que ningún medio los quiso publicar. ¿Por qué? ¿Qué se escucha en esas grabaciones?

El contenido de estos audios, que verán la luz si sale adelante nuestra campaña de crowdfunding, concluye con tres casos: que el Paralelo 35º50 es la nueva frontera que separa a España de Marruecos en el Mar de Alborán; que Marruecos es socio preferente para el rescate de personas migrantes, y en el último año, según Rabat, Marruecos ha interceptado más balsas que Salvamento Marítimo.

Sobre la publicación en los medios, realmente fue un problema más de formatos que de contenidos. Es cierto que nosotros queríamos un documental, un trabajo audiovisual dirigido por nuestro equipo y eso fue muy difícil de lidiar con las empresas informativas, por lo que iniciamos una aventura colectiva.

Han lanzado un crowdfunding para elaborar un documental. ¿Qué van a contar en él? ¿Es posible desvelar información en un ámbito tan hermético?

Queremos hacer un documental de cine donde nuestra línea de investigación –los audios filtrados– sea la conductora de las historias. Personas, con nombre y apellidos que han sufrido las políticas migratorias tras la instauración del Mando Único en la Frontera Sur. No quiero desvelar mucho, pero tenemos a gente que salvó miles de vidas y que debería estar condecorada, no despedida o relegada. Tenemos gente que tuvo que ser rescatada y no devuelta a Marruecos en el paralelo 35º50N. Eso es lo que vamos a contar, y para ello queremos que nuestros productores sean las personas que defienden los derechos, pero sobre todo que defienden la vida en el mar.

¿Qué parte del iceberg del control migratorio está escondido? ¿España participa de esta ocultación de información?

Están ocultos dos aspectos; primero la vulneración de los tratados internacionales sobre el mar, y, segundo, la industria fronteriza, un pelotazo al más puro estilo inmobiliario. España no solo participa sino que ha ordenado el silencio; si visitas la cuenta de Twitter de Salvamento Marítimo verás que hasta finales de 2018 publicaba mensajes de su trabajo en el mar, una herramienta de transparencia, pero con la llegada del PSOE tras la moción de censura, Salvamento parece que solo remolca barcos cuando su actividad es continua en nuestra frontera y ahora lo controlan altos mandos militares.

¿Ha cambiado algo tras la coalición del PSOE con Unidas Podemos?

La nueva política migratoria llegó con el primer gobierno de Pedro Sánchez y al constituirse la coalición no ha cambiado nada, pero nada. Los trabajadores de Salvamento siguen mostrando su malestar y el Mando Único en la frontera Sur sigue activo y controlando desde un ático mirando al Mediterráneo todo lo que ocurre en nuestra frontera

Desde 2015, la crisis migratoria se ha agravado. ¿Cuál es la situación migratoria actual? ¿Dedican los medios de comunicación suficiente espacio a cubrir este tipo de información?

Desde 2015 han muerto casi 20.000 personas tratando de migrar a Europa; la cifra es escandalosa, pero, pese a las cifras de la vergüenza, las autoridades no ven como alternativa a las vías irregulares –más peligrosas– buscar vías seguras que garanticen la vida. El nuevo pacto migratorio de la Unión Europea es todo un desafío para los derechos humanos, pero parece que las franquicias antimigratorias de la ultraderecha ganan posiciones frente a los que piden reformar el estatuto de refugiados para garantizar el asilo a las personas que sufren, entre muchas cosas, el expolio continuo de Europa.

¿Cuál es el papel de Marruecos en todo esto? El Consejo Europeo se jacta de las inversiones realizadas por la UE «en estrecha asociación con Marruecos, para contribuir a reforzar los controles de sus fronteras y luchar contra el tráfico de migrantes». Pero ustedes denuncian que este tipo de acuerdos son un agujero para los derechos humanos. ¿Por qué?

Marruecos es una de las peores dictaduras de África, solo hay que ver cómo sigue sometiendo al pueblo originario del Sáhara Occidental. Pero no lo digo yo, lo dicen decenas de organizaciones internacionales que han denunciado la vulneración de los derechos de las personas migrantes. Desde torturas, deportaciones ilegales, detenciones irregulares, persecución…

Marruecos somete a la población migrante, principalmente negra, a condiciones de vida extrema en su travesía a Europa. Marruecos recibe cientos de millones de las autoridades europeas para hacer frente al control fronterizo, pero también lo usa de chantaje para sus relaciones bilaterales. Desde 2019, Marruecos ya rescata a más inmigrantes que España; Rabat dice que auxilió a 19.554 personas en el mar frente a las 17.688 que socorrió España ese mismo año. La externalización de las fronteras de Europa funciona, ocurrió en Turquía, y ahora en la Frontera Sur, pero para ello el Estado español y la Unión Europea han tenido que externalizar también los derechos humanos. Le han dejado el trabajo sucio a una dictadura atroz que cuenta con cientos de desaparecidos y presos políticos. Ese es el socio de Europa.

Parece que Europa está aplicando las recetas de la extrema derecha. ¿Cree que es así?

Claro, las recetas son las exigidas por la ultraderecha. España expulsa, devuelve y financia a otros Estados para reducir la llegada de personas por vías irregulares. Lo que pedía [Marine] Le Pen, lo que pedía [Viktor] Orban… Pero al igual que la extrema derecha, los Estados de la Unión Europa, cuando llegan la campaña de la fresa, aceituna, manzanas o tomates, sí quieren mano de obra, pero no se atreven a regularizar, no se atreven a crear canales seguros… No se atreven porque el discurso antimigratorio y racista está en nuestras sociedades por culpa de la ultraderecha. Por eso no hay vías regulares.

Te cuento algo: de las miles de historias que hemos vivido en la Frontera Sur han pasado personas que huían por persecución, guerra, pobreza, buscando empleo… Pero hay otra realidad, personas que quieren venir a una boda o a conocer a sus sobrinos y esos tampoco pueden tomar un avión, no pueden usar vía regulares porque el sistema se lo impide. Ahora, si te compras una casa de más de 500.000 euros, tendrás un Visa Gold.