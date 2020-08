El fracaso de la izquierda, Albiol o cómo la política no cambia de fase

El nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Foto: Ayuntamiento de Badalona

«No permitiremos que nadie diga que la alcaldía de Albiol es culpa de los concejales del PSC, porque nosotros hemos puesto sobre la mesa un documento de acuerdo que han firmado todos los concejales, menos los de Guanyem. Por tanto, a partir de ahora, no acepto ninguna lección de Guanyem», dijo ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badalona, Teresa González, sobre el resultado del pleno celebrado para sustituir al alcalde socialista Àlex Pastor, que dimitió por saltarse el confinamiento y se negó a que le practicaran el test de alcoholemia. El resultado es que el dirigente del PP Xavier García Albiol, que admitió que ni se lo creía, es otra vez alcalde. Y la izquierda, en unos vericuetos que forman parte ya de lo creíble, ha fracasado otra vez.

La noticia circuló este martes entre los medios de comunicación y las redes sociales como un objeto extraño. Era como si, de repente, la vida anterior hubiera vuelto, como si una voz nos estuviera recordando de dónde venimos o, tal vez, un aviso de hacia dónde vamos. Otra vez. Porque parece que fue hace una eternidad, pero esa incapacidad para ponerse de acuerdo, ese fracaso de la izquierda que suena ya a topicazo, a tomadura de pelo, que aburre incluso, nos podía haber llevado a esta pandemia sin un gobierno. Y, oye, por mucho que no gusten determinadas medidas, por muchas cosas que se estén quedando por el camino, no me quiero imaginar cómo estaríamos viviendo estos meses pendientes de cuándo –y cómo– podríamos ir a votar –otra vez– por culpa de esa política que siempre dice que la culpa es del otro.

Lo que viene a recordarnos la noticia de Albiol es que ni siquiera en los tiempos en los que la política se pelea por cambiar de fase, ni siquiera así, la política quiere cambiar de fase. El propio Gobierno sigue aferrado, cuando así le viene bien, a la falta de transparencia. Gestionar una crisis de este tipo tiene que ser lo más complicado del mundo, pero no es excusa para no responder, para no facilitar datos, para no conceder entrevistas o para concederlas por escrito. Lo estamos viendo también con el hotel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que empieza a parecerse más a un ‘ático’ que a un hotel. Lo estamos viendo, por supuesto, con la irresponsabilidad de la derecha y la previsibilidad de la ultraderecha, que nunca falla.

¿Qué pasará cuando el foco sobre los contagios pase de lleno al Congreso? ¿Cómo reaccionarán entonces los partidos del Gobierno? Lo fácil siempre será decir que la culpa es del otro. Que puede que sea verdad. Que la culpa sea del otro. Pero ya es hora de que la política cambie de fase y que sea la ciudadanía la que no tenga que aceptar lecciones de partidos que no se ponen de acuerdo. De lo contrario, es posible que el PP recupere el Gobierno entre lágrimas, como Albiol. Y entonces volveremos a hablar del fracaso de la izquierda. Otra vez.