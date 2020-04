Las clínicas de aborto piden a Sanidad sustituir la información presencial por asesoramiento telemático

Imagen de archivo de una manifestación contra la reforma de la ley del aborto que impulsó Gallardón. FERNANDO SÁNCHEZ

El número de interrupciones voluntarias del embarazo desde la declaración del estado de alarma se está manteniendo en general en comparación con la primera quincena del mes de marzo, según explica la asociación de clínicas ACAI. No obstante, en Madrid, la comunidad más afectada por la crisis del coronavirus, la afluencia de mujeres ha descendido en algunos centros entre un 15% y un 20% aproximadamente.

La vicepresidenta de ACAI, Eva Rodríguez, explica varios motivos: “Puede deberse a que muchas veces las mujeres no quieren que se enteren en el ámbito familiar, por ejemplo, si son chicas menores que viven con sus padres, o mujeres que no quieren que se entere su hermana o su marido… Ahora mismo las personas tienen menos movilidad para hacer cosas sin que otras personas conozcan lo que hacen. Y probablemente tenga que ver también con que las mujeres crean que no se está haciendo ese servicio, aunque nosotros hemos puesto en nuestras páginas web que se sigue realizando. Sin embargo, en general, no creo que los abortos vayan a disminuir con la pandemia. En Andalucía, por ejemplo, está funcionando más o menos con normalidad”.

Esa es una de las cuestiones que más remarca la asociación de clínicas acreditadas: la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación esencial reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la declaración del estado de alarma por COVID-19, su ampliación y el refuerzo de las medidas de aislamiento. Por ello, ACAI ha pedido al Ministerio de Sanidad, para minimizar el impacto del confinamiento, que suprima durante este tiempo la explicación informativa presencial de la mujer previa a la intervención y que esta pueda hacerse por medios telemáticos, con el objetivo de reducir el número de desplazamientos de las mujeres. “Esa medida mejoraría muchísimo la situación, sobre todo para la salud pública –afirma Rodríguez–. Es decir, que se cumplan los tres días de reflexión, pero pedimos que la información presencial se sustituya por información telefónica, telemática, por videollamada, como se está haciendo en otros ámbitos. Que se permita esto como otras excepciones en el estado de alarma. Porque si esas mujeres ya tienen problemas para salir de su casa, si solo tienen que salir una vez, será mas fácil que si tienen que salir dos veces”. Según ACAI, el Ministerio de Sanidad aún no ha respondido a su solicitud. La Marea ha preguntado también por ello y desde el ministerio afirman estar desbordados.

La asociación informa de que en las clínicas están utilizando equipos de protección individual, se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se está reduciendo la presencia de acompañantes. Al mismo tiempo –añade ACAI–, y para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario, se han elaborado documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos. Además, atendiendo a la petición del ministerio y de las consejerías de sanidad, las clínicas que cuentan con más de un respirador han puesto a disposición de las administraciones estos materiales, que han sido retirados de algunos centros. “Es intención de los centros de IVE y de sus profesionales continuar facilitando a las mujeres esta prestación sanitaria; de no poder garantizar la misma en circunstancias de calidad, confidencialidad y seguridad por la incidencia de la pandemia, comunicaríamos dicha circunstancia a las administraciones y a la opinión pública”, explican.

¿Hay menos derivaciones de la sanidad pública? ¿Afectará más esta situación a mujeres sin recursos? La vicepresidenta de ACAI, que trabaja en Andalucía, asegura que en esta comunidad están percibiendo una “pequeña caída» en ese sentido: “Siguen viniendo las mujeres de los centros de salud, pero sí hay menos derivaciones hospitalarias. Supongo que con la situación de los hospitales se están haciendo menos diagnósticos de malformación. Esa puede ser una de las razones, pero no lo sabemos”.

Sobre las mujeres sin recursos, Rodríguez recuerda que, como es habitual, acuden mujeres de todo tipo, aunque entiende que puede afectar más a las personas con menos recursos sociales, que estén menos informadas, que no sepan a quién preguntar. «Muchos teléfonos de información de los servicios sanitarios están colapsados. No obstante, desde las clínicas indicamos qué tienen que hacer y cómo pueden hacerlo a través de la sanidad pública”, concluye.