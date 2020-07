Una iniciativa de atención médica para reducir la sobrecarga de los centros de salud

PIXABAY

No se trata de un sustituto del Sistema Nacional de Salud. Tampoco es un servicio médico de diagnóstico ni de prescripción de tratamiento de ningún tipo. Cita Médica en Casa es, según explica la doctora que fundó el proyecto junto a más profesionales, Clara Fernández, una forma de que la gente «se sienta un poco más amparada frente a la situación tan excepcional que estamos viviendo, en la que los servicios están colapsados». Este proyecto, que nace en plena crisis del coronavirus, es un servicio gratuito de atención médica formado por profesionales voluntarios que responden a las consultas en su tiempo libre. De hecho, se prevé que la plataforma sea borrada y desaparezca una vez se estabilice la situación.

Mediante un formulario, cualquier persona puede enviar una consulta —eso sí, que no esté relacionada con el coronavirus: para eso están el 112 y los teléfonos habilitados en cada comunidad autónoma— y un doctor o doctora la resolverá vía e-mail. En las últimas casi dos semanas ya han atendido más de 1.100. Además de médicos, el proyecto también cuenta con expertos de diferentes disciplinas digitales y con profesionales de la psicología —no se recibe una terapia, pero sí se recomiendan algunas pautas en relación con la consulta—. Un dato importante que especifican en su web: todos los profesionales médicos que atienden las dudas están colegiados, ya que así ha sido comprobado uno a uno.

Sobre su funcionamiento, Clara Fernández añade que «no es un consultorio médico; de lo que se trata es de orientar a los pacientes, puesto que al no tener a la persona delante y no poder hacerle más preguntas, no se puede hacer un diagnóstico». Sin embargo, sí se guía sobre la gravedad que pueda tener una dolencia —si se debe ir o no a urgencias o si deberían hacerlo si se agrava algún síntoma, por ejemplo—. Tal y como ya dejan claro en su web, «nuestra intención no es sustituir los canales que ya hay», como la atención primaria en centros de salud, señala Fernández. Sin embargo, «no queremos que haya personas que se queden con dudas; así tienen la opción de poder preguntarnos y que podamos orientarlas sobre si lo que les ocurre puede esperar y así favorecer el aislamiento en estos momentos», añade la doctora.