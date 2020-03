Violencia machista | «Es muy importante que los vecinos y vecinas reaccionemos y actuemos»

COMPARTIR share

Sostiene Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género, que todavía es pronto para valorar en profundidad las cuestiones relacionadas con este asunto y el confinamiento al que nos ha abocado el coronavirus. Pero hay varias cuestiones claras. Una de ellas, y por empezar por lo positivo, es que las órdenes de protección van a ser más frecuentemente cumplidas. Según el plan de contingencia puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad, los operadores de los servicios esenciales deberán garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información 24h; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas las mujeres que precisan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial (telefónica o por otros canales).

Además, se activará un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género mediante un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También estará disponible en los próximos días un chat-sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestionará la Administración central. “En estos momentos, el uso igualitario y seguro de las tecnologías de la información y comunicación es especialmente importante para todas las personas, y puede además jugar un papel fundamental en las víctimas de violencia de género para mantenerlas conectadas con personas de su confianza y con servicios especializados”, explica Díaz.

¿Qué recomienda a las mujeres que puedan verse en situaciones de violencia de género durante esta cuarentena?

A las mujeres que se consideren en peligro de daño físico les recomiendo que intenten contactar telefónicamente con un servicio especializado sin que el agresor se dé cuenta, y que valoren en ese servicio especializado su caso, pues puede haber diferencias muy significativas de una situación a otra. Si consideran que están ante un riesgo grave, que no admite la demora de contactar con un servicio especializado, les aconsejo que huyan, que se alejen, con sus hijos e hijas, que busquen el apoyo del vecindario.

¿Qué ocurre con los trámites y juicios pendientes en estos casos? ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir desde el punto de vista jurídico?

El trámite de la orden de protección (la petición de medidas de protección penales y civiles) y medidas cautelares no se suspende, y también podrán desarrollarse en instrucción diligencias que se consideren inaplazables. Todo lo demás queda en suspenso, con lo que se genera un importante retraso que repercute muy negativamente en el estado de las víctimas.

¿Cómo puede afectar en los casos en los que, además, haya menores?

Las mujeres en situación de malos tratos que se mantengan conviviendo con el agresor van a pasar por un empeoramiento de su situación, afectando a los hijos e hijas, al incrementarse de manera terrible la convivencia. Podemos encontrarnos con situaciones muy dramáticas y es muy importante que las personas próximas, los vecinos y vecinas, reaccionemos y actuemos.

¿Cómo valora las medidas del Estado?

Creo que el Estado y las comunidades autónomas deberían haber anticipado el impacto negativo de las medidas adoptadas en las víctimas de violencia de género. Ya se han anunciado algunas y confío en que se vayan acordando más medidas y fortaleciendo las ya existentes que se mantienen en marcha. Pero creo que había sido mejor que el Real Decreto expresase que el desplazamiento para denunciar y acudir a los servicios de atención públicos y privados, está permitido, y también que expresase medidas para facilitarlo (acceso a acompañamiento policial, gestión extra de un sistema de llamadas, sistema de asesoramiento y orientación específico fortalecido y anunciado…).

Tampoco se ha incorporado en el mismo unas medidas de compensación a favor de las víctimas al acordarse el estado de alarma, incluidas las económicas. A todo esto se une que es escasa la difusión de que no se han cerrado los servicios para atender a las víctimas, y no se sabe claramente cómo están desarrollando su servicio. Todo esto está generando la impresión de que no hay salida para las víctimas, de que están más aisladas que nunca y sin posibilidad de romper ese aislamiento.