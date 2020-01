PorTodas: los Puntos de Encuentro Familiar como instrumentos de maltrato

Un punto de encuentro. Foto: Junta de Andalucía

La Administración se escuda en la necesidad de hacer cumplir los mandatos judiciales que otorgan visitas bajo supervisión profesional a los agresores, mientras se evita afrontar la necesidad urgente de limitar con claridad estos regímenes de visitas en caso de violencia de género.

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) son una herida que supura para las víctimas y sobrevivientes de agresiones machistas. Son el recurso con el que la Administración trata de “resolver”, entre otros, los numerosos casos en que, pese a existir violencia machista, la justicia no retira el régimen de visitas a los maltratadores. Una especie de solución intermedia que en realidad puede poner a disposición de los agresores machistas una nueva herramienta para el maltrato y el control de sus víctimas.

La Administración se escuda en la necesidad de hacer cumplir los mandatos judiciales que otorgan visitas bajo supervisión profesional a los agresores, mientras se evita afrontar la necesidad urgente de limitar con claridad estos regímenes de visitas en caso de violencia de género. La legislación actual lo posibilita pero una judicatura sin perspectiva de género lo está frenando.

Estos centros, donde menores y familiares se encuentran bajo supervisión profesional, “no deberían utilizarse para casos de violencia machista”, considera Teresa Ballester, portavoz de la asociación Somos Más, de mujeres sobrevivientes a la violencia machista de Zaragoza. Los puntos de encuentro “están siendo útiles a los agresores para seguir ejerciendo la violencia contra las mujeres”, afirma también Nerea Martínez, desde Alanna, organización valenciana de sobrevivientes, y confirma Ballester. Lo que “estamos viendo en el día a día es el uso de menores por parte de los agresores para seguir controlando a las mujeres y para hacerles más daño”, asegura Martínez. No son voces aisladas. Es una de las principales quejas de la Sindicatura de Greuges, la defensoría del pueblo valenciana, y objeto de queja en el Informe especial del Justicia de Aragón de 2019 sobre Puntos de Encuentro, en el que critica, entre otras consideraciones, que en ellos “no se tiene en cuenta que los niños y niñas son también víctimas de violencia y, en ocasiones, se les está obligando a relacionarse con su victimario”.

En el IV Encuentro estatal de asociaciones de mujeres sobrevivientes de la violencia machista, celebrado en Zaragoza en noviembre de 2019, sin difusión por motivos de seguridad, una de las conclusiones apunta a que “los puntos de encuentro no serían necesarios si se cumpliera la ley y no se dieran visitas a maltratadores condenados”. En el texto, no obstante, señalan que “de mantenerse, debería haber puntos de encuentro específicos para casos de violencia de género, con sistemas de audio y vídeo en los mismos para grabar las sesiones”…

