Una pancarta en la manifestación del 8-M de 2019 en Sevilla. O. C.

Cada vez se hace más difícil hablar de mujeres asesinadas en términos numéricos. El movimiento feminista reivindica que estas víctimas mortales no son solo cifras y los medios de comunicación comienzan a integrar este mensaje en su trabajo. Los datos, no obstante, ayudan a dar visibilidad a la magnitud de la violencia machista y sirven de argumentación cada vez que alguien intenta negarla.

Pero, ¿qué ocurre si el contador oficial de mujeres asesinadas se pone a cero cada 1 de enero? «Esto es perverso e hipócrita», apunta Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI). Este organismo ha comenzado 2020 sin poner a cero su contador. Así, se asignará a las víctimas el orden que les corresponde según el registro que comenzó en 2003. «No podemos llevarnos las manos a la cabeza por el número de mujeres asesinadas un día y al siguiente poner el contador a cero», reivindica Fumero. La medida se puso en marcha a raíz de la declaración institucional del Gobierno de Canarias el pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

En 2003, y de cara a la aprobación en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se empezó a contabilizar a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Desde entonces, cada 1 de enero la cifra se pone a cero y se van sumando víctimas a lo largo de los 12 meses siguientes. Como si las anteriores no existieran ya, como si no formaran parte de la memoria colectiva. A esto se refiere también Fumero: «Con las vidas de las mujeres no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Debemos visibilizar nuestra memoria histórica por los derechos de las mujeres». «Las asesinadas merecen un reconocimiento y esa dignidad pasa por no dejar de contarlas«, añade.

Desde mediados de 2019, las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas superan ya las 1.000 desde que se tienen datos. «Decir que llevamos una o dos [en el año] está lejos de la realidad. Lo veraz es decir que llevamos más de 1.000, 70 en el caso de Canarias desde 2003″, explica la directora del ICI.

Según el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, hasta el 4 de diciembre del año pasado —día de la última actualización—, hay contabilizadas 1.033 mujeres asesinadas desde 2003 y 34 menores desde 2013.