Sí, en esta foto también está Ciudadanos

Andalucía será gobernada finalmente por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. ¿Alguien pensó en serio que la derecha iba a dejar pasar este tren tras 36 años sin parada? ¿Alguien pensó en serio que la derecha de Pablo Casado difería mucho de la ultraderechade Santiago Abascal? ¿Alguien pensó en serio que Ciudadanos no iba a dar los pasos que ha dado en las últimas semanas? ¿Alguien pensó en serio que la izquierda no haría todo lo posible por frenar este pacto? Tres consideraciones:

La (no) foto de Vox y Ciudadanos

El PP gobernará con los peores resultados de su historia en Andalucía –empatados con los de 1990– junto con Ciudadanos, que ha obtenido los mejores resultados de su historia también en Andalucía (21 diputados frente a los 9 de las anteriores autonómicas). El “pacto de la vergüenza”, se le ha venido llamando en los últimos días. El “trifachito”, ha sido calificado a diario en las redes sociales. “El cambio”, lo han etiquetado con toda la lógica quienes lo defienden. Y quienes lo defienden no son el PP y VOX por un lado y PP y Ciudadanos por otro, como pretende hacer creer el partido liderado por Albert Rivera. Quienes lo defienden son PP, Ciudadanos y Vox. En Andalucía, tras los resultados electorales del pasado 2 de diciembre, Juanma Moreno nunca hubiera llegado a ser presidente de la Junta –como está previsto– sin el apoyo de Vox; ni Juan Marín hubiera llegado a ser vicepresidente de la Junta –como está previsto– sin el apoyo de Vox, que obtuvo 12 diputados. Es decir, sin la foto de arriba no existiría esta foto de abajo. Es decir, Ciudadanos formará parte de un gobierno liderado por el PP con políticas de Vox.

(No solo) es Vox, es el PP

Al menos, podemos respirar con más tranquilidad, porque el día de Andalucía no celebraremos la “culminación de la reconquista”, como pretendía Vox en su “inaceptable” –en palabras del PP– listado de exigencias. La bandera seguirá siendo blanca y verde y el día de la comunidad seguirá siendo el 28 de febrero, que para eso lo pone en el Estatuto. El PP tampoco derogará las leyes de género y LGTBI, pero eliminará las subvenciones a organismos y personas físicas sin fines de utilidad pública y social y creará una Consejería de Familia que fomente la natalidad y acote el aborto. El nombre recuerda –qué casualidad– al ministerio recién creado por Bolsonaro. Y la música suena al propio Casado, que propuso volver a la ley del aborto del 85 en el caso de gobernar o a las políticas de Ana Mato cuando era jefa en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdaddel futuro presidente de la Junta.

También suena a Casado y a sus declaraciones sobre la inmigración este verano, tras alcanzar la presidencia del PP, la propuesta recogida en el pacto con Vox de combatir el supuesto “efecto llamada” y “las mafias que trafican con personas”. (También suena a Rivera, por cierto). Derogará, eso sí, la ley de memoria histórica, como hizo en la práctica Rajoy con la estatal y como también Casado viene recordando desde que llamó “carcas” a quienes pretenden dar un entierro digno a sus familiares. Ahora esta ley se transformará en una “Ley de concordia”. También acabará con la subasta de medicamentos, otra de las batallas del PP contra los gobiernos socialistas de la Junta y defenderá la educación segregada, recogida en la Lomce y avalada por el Constitucional tras el recurso del PSOE.

La medida prioritaria, no obstante, será la creación de empleo de calidad. Y no, no incluye la petición de derogación de la reforma laboral para ello.

La (no) reacción de la izquierda

Era muy complicado, pero hay quien opina que tampoco hubiera existido la foto de abajo si, tal vez, la izquierda representada por PSOE –que ganó la elecciones con los peores resultados de su historia– y Unidos Podemos –que bajó de los 20 que sumaron por separado en las anteriores elecciones a los 17 de ahora en coalición– no hubieran tirado la toalla, como le recriminan muchos votantes, como la han tirado. “Frente a esta realidad, que no es una anécdota andaluza sino un movimiento telúrico de dimensión mundial que pone en peligro los consensos democráticos más básicos, Adelante Andalucía y el PSOE andaluz siguen dándose la espalda, sin hablar e incapaces de inaugurar un espacio de colaboración para poner luz y cordura y abrir un clima de diálogo entre demócratas andaluces frente a la amenaza real de la extrema derecha”, decía el Manifiesto por el diálogo en Andalucía, la democracia y los derechos humanos. La abstención en las elecciones alcanzó el 41%.