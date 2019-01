Guía rápida para combatir los bulos sobre inmigración

Debatir, confrontar ideas, exponer argumentos… Si algo brindan estas fechas es la posibilidad de mantener largas conversaciones con familiares y amistades. Uno de los grandes placeres de la vida que no siempre disfrutamos por la falta de tiempo y los ritmos frenéticos del día a día.

Sin embargo, en tiempos de bulos las sobremesas pueden complicarse. Hay quienes, deliberadamente, difunden noticias falsas y de alta carga emocional en un contexto de crispación generalizada para obtener algún tipo de rédito. Uno de los colectivos más afectados por esta mezcla explosiva es el de las personas migrantes, refugiadas y que tratan de llegar a Europa en busca de un futuro mejor.

Por suerte, hay grandes profesionales que se dedican a desmentirlos. En La Marea hemos hecho una recopilación de datos para ponértelo fácil. Pulsa sobre las preguntas para ver los gráficos.

Bloque demográfico

Empecemos con algunos datos básicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para aportar algo de contexto:

¿Cuántas personas extranjeras hay en España?

Actualmente, la población extranjera residente en España es inferior al 10% del total. Según los datos del INE, en la actualidad residen en España 4.572.807 de personas extranjeras. El pico más alto de extranjeros residentes en nuestro país se dio en el periodo 2009-2013, donde la población extranjera superó los cinco millones y medio de habitantes. Desde entonces, el número de personas no españolas viviendo en nuestro país ha ido disminuyendo paulatinamente.

Y cuatro millones y medio de inmigrantes, ¿son muchos o pocos? Según Amnistía Internacional (AI), “no, no hay demasiados inmigrantes (…) En términos absolutos, España oscila entre el cuarto y quinto país de la UE con más inmigrantes, pero en términos relativos se queda en el octavo o noveno puesto”, explica la organización.

¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de ‘inmigrantes’?

A menudo, cuando hablamos de inmigrantes lo primero que visualizamos en nuestra mente es la imagen de una patera con personas de África en su interior. Sin embargo, los datos del INE nos permiten romper con este estereotipo y conocer cuántas personas de cada nacionalidad residen en nuestro país. Y, sorpresa, europeas y sudamericanas son las ‘nacionalidades’ mayoritarias.

Y es que, cuando consultamos los datos sobre la adquisición de la nacionalidad española de residentes extranjeros en nuestro país (también disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística), encontramos que entre 2013 y 2017, el mayor número de personas que obtuvieron la nacionalidad española procedían de Sudamérica.

En cuanto al flujo migratorio, los datos del INE revelan que la diferencia entre número de mujeres y de hombres que llegan a nuestro país cada año es mínima. 2008 fue el único año de los registrados por el INE en el que llegaron más hombres que mujeres.

En unas polémicas declaraciones este verano del líder del Partido Popular Pablo Casado, el conservador aseguró que “no es posible que haya papeles para todos”, en referencia a las personas migrantes que llegan a Europa de manera irregular. Los datos del INE revelan que el número de personas que obtuvieron la nacionalidad española en 2017 ha descendido con respecto a 2013 en todas las nacionalidades de origen, con las excepciones de las personas apátridas y de Noruega, Nicaragua, Guinea, Reino Unido y Finlandia.

Este año, España registró la tasa de natalidad más baja de los últimos 40 años. Un dato que sitúa a nuestro país a la cola de la natalidad en la Unión Europea, sólo por delante de Italia y Grecia. El número de nacimientos en España se mantiene, en gran medida, gracias la tasa de natalidad de las mujeres extranjeras, muy superior a la de las españolas.

Por ejemplo, en 2017, el número de nacimientos por cada mil habitantes de las mujeres extranjeras fue de 16,75, una media muy por encima de la de las mujeres españolas, de 7,53.

Y, aunque la Unión Europea tiene la tercera tasa de natalidad más baja de los países que conforman el G20, con 1,5 hijos por mujer (según los datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea Eurostat), España se sitúa por debajo de esta media, con 1,3 hijos por mujer.

Bloque social

¿Xenofobia o aporofobia?

Las declaraciones de Casado deberían contrastar con la aprobación en septiembre de 2013 de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internalización por el Gobierno del Partido Popular, que abrió la puerta a las comúnmente conocidos como ‘visados dorados’ o ‘golden visa’. Se trata de “autorizaciones de residencia” concedidas “a extranjeros que invierten en España más de 500.000 euros en inmuebles, más de un millón en depósitos, más de dos millones en bonos del Estado o son profesionales “altamente cualificados”, como explica en este artículo eldiario.es.

Este mecanismo, informa el citado medio, acarrea riesgos de “abuso y corrupción” de los que alertó el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe de 2015: “La rápida aparición y el crecimiento de tales programas pueden exacerbar los riesgos de abuso y corrupción, y aumentar la posibilidad de un acceso restringido sin visa a los países avanzados”.



También Transparencia Internacional (TI) alertó en otro informe de los riesgos que conlleva este procedimiento: “El problema de estas visas es que se convierten en un atractivo para los corruptos: a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen”.

A pesar de ello, España es uno de los países de la Unión Europea que más ‘visados dorados’ ha otorgado, según TI. Según la información de eldiario.es, las ‘golden visa’ otorgadas en España a extranjeros pasaron de 14.804 en 2015 a 41.094 en 2017.

“Españoles por decreto”

Otra vía para obtener la nacionalidad española es por Real Decreto. Sobre esta vía poco conocida ya informó Civio en 2013. Tal y como explica esta fundación, “las llamadas cartas de naturaleza son una vía rápida para convertir en ciudadano español a personas en las que concurran “circunstancias excepcionales”. Esta medida, del mismo modo que pasa con los indultos, se otorga de forma discrecional por el Ejecutivo. No tiene que argumentar su decisión ni cumplir unas normas establecidas para tomarla”, recoge Civio.

El citado artículo realiza un repaso por los procedimientos ordinarios establecidos para conseguir la nacionalidad española e ilustra con gráficos interactivos las cartas de naturaleza otorgadas desde el año 2000, por categorías. Algunos rostros famosos como Ricky Martin lograron la nacionalidad gracias a este procedimiento.

¿Hay “efecto llamada”?

El pasado mes de julio, las declaraciones Pablo Casado generaron durante días titulares, debates y artículos de análisis, al afirmar que “no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa”, a raíz de la llegada de la decisión del ejecutivo de Sánchez de acoger a los 60 inmigrantes a bordo del ‘Aquarius’.

En este artículo de Desalambre —el espacio sobre Derechos Humanos de eldiario.es— se explica que, si bien las llegadas de personas migrantes a las costas españolas de forma irregular alcanzó el pasado año el pico más elevado desde 2006 (cuando tuvo lugar la conocida como ‘crisis de los cayucos’), hablar de ‘efecto llamada’ por el caso del ‘Aquarius’ “no tiene sentido”, según los expertos consultados por el citado diario.

¿A qué se debe, entonces, este aumento de flujo irregular a las costas españolas? Uno de los motivos podría explicarse por “el cierre de las dos otras grandes rutas” de llegada a Europa por el Mediterráneo: Grecia e Italia, según los datos de Acnur recopilados por eldiario.es.

En cuanto al ‘efecto llamada’ en sí, los analistas y expertos consultados por Desalambre explican que el aumento de las llegadas de inmigrantes a las costas españolas era una tendencia que se venía dando en los últimos años, todavía bajo el gobierno del Partido Popular.

Un tercer factor, informa Desalambre, sería “el papel de Marruecos”, ya que este país podría estar utilizando “las migraciones como elemento de presión en las negociaciones entre Marruecos y la UE”.

Recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha dado a conocer los últimos datos sobre los flujos migratorios en nuestro país. Según el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, hasta el 28 de diciembre de 2018 llegaron a España de forma irregular por la vía del Mediterráneo 56.480 personas. Una dramática realidad que el pasado año se cobró la vida de 769 migrantes.

Como también explica Desalambre en este otro artículo, esta cifra “es más de tres veces mayor que la registrada en 2017, cuando fallecieron 223 personas” tratando de llegar a nuestras costas. Te invitamos a que le dediques unos minutos a consultar esta información de eldiario.es, que incluye unos ilustrativos gráficos interactivos sobre el aumento del número de muertes en la ruta del Mediterráneo Occidental, las localizaciones de los fallecimientos y desaparecidos en el Estrecho en 2018, o las llegadas irregulares a España, en comparación con las de Italia y Grecia en los últimos años.

Los inmigrantes y la violencia machista

“¿Quienes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son?”. Eran algunas de las preguntas que el líder del partido de extrema derecha Vox planteó en una entrevista en Intereconomía a principios de octubre. “Mayoritariamente las mujeres que han sido asesinadas en España ha sido a manos de extranjeros”, afirmó el líder de la ultraderecha.

Estas declaraciones pedían un fact-check a gritos, y Newtral consultó los datos oficiales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para verificarlas. Si te lo estabas preguntando, sí, son falsas.

Como explica este medio, “El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad publica anualmente un informe con diferentes datos de los asesinatos por violencia de género, entre ellos se especifica si el asesino ha nacido en España o en el extranjero”. Este es el resumen de los resultados elaborado por Newtral (puedes acceder al informe pinchando sobre el año):

2017 : el 66,7% de los asesinatos fueron cometidos por un español.

2016 : el 65,3% de los asesinatos fueron cometidos por un español.

2015 : el 73,3% de los asesinatos fueron cometidos por un español.

2014 : el 67,3% de los asesinatos fueron cometidos por un español.

2013 : el 68,5% de los asesinatos fueron cometidos por un español.

Bloque económico

“Los inmigrantes reciben ayudas”

Puede que uno de los bulos más extendidos sobre personas inmigrantes sea la de que estas reciben ayudas, subsidios o subvenciones del Estado, simplemente por su condición de inmigrantes.

Han circulado numerosas desinformaciones al respecto, como esta que afirmaba que el Estado paga a 2.400 euros a todo inmigrante en situación de desempleo, y que ya desmintió Maldita.es hace más de un año.

Tampoco hay, según este medio, ningún acuerdo entre PSOE y Podemos para dar “a todos los inmigrantes” que lleguen en 2018 “los papeles y 600€ al mes”.

Del mismo modo, tampoco se garantizaron viviendas gratis para cualquier inmigrante en Valladolid, como desmintió el citado medio.

Son tantos los bulos que circulan por la red sobre este tema, que Maldito Bulo dedicó un artículo entero a desmentir y a informar sobre las supuestas ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid a “marroquíes y magrebíes”.

¿Qué ayudas SÍ reciben los inmigrantes?

Si en estas fiestas surge la conversación sobre las supuestas ayudas que cobran las personas inmigrantes en nuestro país y además de desmentir bulos quieres aportar información real, te recomendamos que eches un vistazo a este artículo de The Objective donde explica cuáles son las ayudas a las que sí tienen acceso los extranjeros en España, así como qué criterios y requisitos son necesarios cumplir para recibirlas.

Por ejemplo, el artículo explica que “El Gobierno otorga cada año subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan proyectos de integración para inmigrantes, por lo que estos no reciben la ayuda económica directamente” e incluye enlaces específicos al portal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Bloque cultural

¿Hay mutilación genital femenina en España?

Seguramente habrás escuchado unas declaraciones del líder del PP en un mitin de campaña en Granada con motivo de las elecciones andaluzas: “Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana”. Sin embargo, conviene matizar las declaraciones de brocha gorda para no caer en demagogias. ¿Qué hay de cierto en estas palabras de Casado?

Por desgracia, la mutilación genital femenina (MGF) también se practica en España -de manera ilegal-. La Fundación Wassu-UAB elabora periódicamente el Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España. Según los datos de esta organización, “casi un tercio de la población del conjunto de orígenes MGF empadronada en España reside en Cataluña. Con más de 75.000 residentes esta es, con diferencia, la comunidad autónoma con más población de este origen. Andalucía es el segundo origen con más población de estas nacionalidades, aunque la Comunidad de Madrid le supera en número de mujeres y de niñas. Comunitat Valenciana, País Vasco, Aragón, Canarias e Illes Balears son el resto de regiones con más de 10.000 personas de origen”.

¿Se “matan los corderos en casa”?

¿Sabes a qué se refería el líder conservador cuando habló de la “matanza de carneros en casa”? Se trata de la festividad de Aid el Kebir, conocida como ‘Fiesta del Cordero’, la festividad mayor de las personas que profesan la religión musulmana —friendly reminder: la musulmana es una confesión religiosa, no una nacionalidad—.

Lo cierto es que este rito, que consiste en degollar al ovino por el rito halal —sin aturdimiento previo— se lleva a cabo cada año en nuestro país. El partido animalista PACMA ha exigido en reiteradas ocasiones la prohibición de los ritos religiosos para el sacrificio de animales, tanto por el sufrimiento ocasionado al animal, como por la falta de medidas higiénicas y sanitarias en las que se realiza la matanza, como por el impacto brutal que puede tener sobre los menores que presencian el ritual. Por todo ello, PACMA ha exigido también eliminar las excepciones legislativas que permiten sacrificios religiosos de animales.

Jamón, villancicos, decorados navideños…

Son tantos los bulos que han circulado sobre ‘musulmanes’ y prohibiciones de comer jamón y cantar villancicos, peticiones de decorados navideños y demás fantasías navideñas, que casi que mejor que consultes directamente los desmentidos de Maldito Bulo. No tienen desperdicio.