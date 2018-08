Un generador solar fotovoltaico para contagiar la solidaridad

La energía es uno de los mayores motores de transformación que existen en el mundo, tanto para lo bueno como para lo que no lo es tanto. De los usos que se hagan de la energía y de las formas que esta sea producida dependerán los distintos modelos de sociedad que se vayan construyendo. Así ha sido siempre, como un hilo invisible pero poderoso que va tejiendo la humanidad a lo largo de los siglos. No hay realidad que de un modo u otro no esté impregnada del modelo energético sobre el que se base una sociedad.

Y así como el actual modelo energético conlleva contaminación ambiental, reparto desigual del poder y conflictos a lo largo de todo el mundo por la extracción de las materias primas energéticas, el nuevo modelo energético basado en las renovables, sostenible, en manos de las personas y descentralizado, que desde diversos ámbitos de la sociedad civil se propone y reclama, genera de manera natural lazos de cooperación y solidaridad. Un nuevo modelo energético democrático, participado y participativo que es profundamente contagioso.

Una muestra de este contagio de solidaridad es la convocatoria del Generador Recupera el Sol que el Grupo Local de Madrid de Som Energía, junto a la empresa de no lucro ecooo revolución solar, han lanzado hace apenas un mes. Basado en el éxito que ha tenido la propuesta del Generador Solar Solidario –una iniciativa para regalar una instalación fotovoltaica a una entidad sin ánimo de lucro y de impacto social y/o ambiental positivo- a lo largo de las dos ediciones que ha acompañado a proyecto de ecooo Oleada Solar, la campaña Recupera el Sol, impulsada por ambas organizaciones hace tres años, han decidio lanzar su propio certamen para un generador solidario.

La campaña Recupera el Sol impulsa la socialización de plantas fotovoltaicas existentes y en desuso, poniéndolas al alcance de la mayor cantidad de personas posible. Así, toda persona interesada en formar parte de una de ellas puede invertir, desde 100€ en una planta fotovoltaica para ponerla de nuevo en marcha, producir energía 100% renovable y al mismo tiempo obtener una rentabilidad económica en torno al 4,5% anual, después de impuestos.

En estos tres años que lleva en marcha el proyecto han participado más de 600 personas, socias y no socias de la cooperativa energética, que han logrado socializar diez plantas comunitarias y están camino de la undécima, socializada ya al 80%. Once plantas que producen una media anual de 672.197 kWh, evitando emitir a la atmósfera 607,64 toneladas de CO 2 y reportando al grupo local de Som Energía Madrid el 10% de los ingresos obtenidos de la venta de la electricidad, destinados a financiar las actividades promovidas por dicha entidad.

Ahora, el grupo local de Madrid de Som Energía, ha decidido que parte de esos ingresos sirvan también para contagiar la solidaridad a través de la financiación de su propio generador solar solidario, el Generador Recupera el Sol.

El Generador Recupera el Sol consiste en la instalación gratuita de una planta fotovoltaica de 1,5 kW de potencia y 5 módulos fotovoltaicos monocristalinos en una superficie de unos 10 m2 de tejado para una organización sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid y que se dedique a impulsar proyectos sociales y/o medioambientales beneficiosos para el planeta y los seres que lo co-habitamos. Esta instalación generará energía solar durante los próximos 30 años en la sede de la organización que resulte más votada en el proceso ahora iniciado.

A lo largo del mes que ha transcurrido desde que comenzó el concurso se han presentado 4 candidaturas que ahora se postulan para ser las beneficiarias de dicho Generador. En concreto, las organizaciones participantes, son: Brinzal, un centro de recuperación de animales silvestres heridos, especializado en rapaces nocturnas, cuyo objetivo es devolverlos a la naturaleza; Rainfer, un centro de rescate y rehabilitación de primates víctimas del mascotismo y la explotación para espectáculos y medios audiovisuales; los Scouts de Madrid – MSC, la histórica organización de educación en el tiempo libre para jóvenes; y la Fundación Creasvi, un proyecto de desarrollo comunitario participativo en el municipio de Zarzalejo promoviendo iniciativas locales y apoyando a diversos colectivos y personas del municipio en el desarrollo de éstas.

Las cuatro organizaciones tendrán que esperar unas semanas para conocer quién ha sido la ganadora, tras la votación de las 600 personas que ahora mismo participan en la campaña Recupera el Sol o que lo hasta el próximo 12 de septiembre, uniéndose a la socialización de la undécima planta fotovoltaica de dicho proyecto, situada en Torralba (Ciudad Real), que genera energía renovable, promoviendo así la participación ciudadana y una economía más respetuosa con el medioambiente y obteniendo una rentabilidad anual del 4,5% (después de impuestos).

Tras el proceso de votación, el próximo 13 de septiembre se desvelará qué entidad ha resultado la beneficiaria del Generador Recupera el Sol, en una fiesta que se celebrará en la sede de ecooo, junto a todas las organizaciones candidatas y las personas participantes del proyecto.

La organización más votada dotará de energía renovable y responsable a su lucha socioambiental pero todas las candidatas así como las personas que hayan participado en el proceso seguirán construyendo un nuevo modelo energético que siga contagiando a toda la ciudadanía e impregnando de solidaridad todo cuanto toque.