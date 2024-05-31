El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de España, Pedro Sánchez, tras la firma del Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad entre España y Ucrania. POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA.

El pasado 27 de mayo, el presidente de España, Pedro Sánchez, recibió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. En el encuentro firmaron un acuerdo que, entre otras cosas, conlleva la entrega de 1.129 millones de euros en armas a Ucrania. Tras el anuncio, Yolanda Díaz acusó a su socio de Gobierno de «falta de lealtad» por no haberles informado de dicha operación.

Tiempo no ha faltado para ofrecer estas aclaraciones que desde Sumar reiteran que han requerido, puesto que esta partida lleva más de un mes aprobada. Concretamente desde el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril. Sin embargo, la explicación que se dio en la referencia de dicho Consejo no daba ninguna pista sobre el destino de ese dinero.

Esa mención, poco precisa, hablaba de «la celebración del acuerdo marco para el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades militares». Su objeto, agregaron de forma redundante, «es el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar».

La justificación tampoco invitaba a pensar que el destino de esa partida fuera Ucrania: «La situación internacional actual está incursa en un contexto de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario realizar un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible».

Sumar asegura que no recibieron ninguna información

El comentario oficial, por tanto, no hace ninguna alusión a que la partida sea para enviar armas a Ucrania. Y, según Sumar, tampoco se comentó este extremo en el Gobierno. Díaz acusó al PSOE de actuar «con opacidad» y afirmó que habían pedido la información en dos ocasiones y no se les había proporcionado. Asimismo, la vicepresidenta segunda apuntó que, al no pasar esta decisión por el Parlamento, «se está impidiendo que haya un debate transparente y democrático».

La respuesta le llegó del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de mayo, aseguró sentirse sorprendido por que distintos grupos políticos dijeran que no lo conocían. «Yo estaba el miércoles en el Congreso de los Diputados, y escuché al presidente hablar de ello. Yo llevo meses informando en todas las comisiones a las que acudo, tanto la de Asuntos Exteriores como la de la Unión Europea, y jamás he recibido el más mínimo comentario al respecto, ni ninguna pregunta», afirmó.

Aunque Albares remita a lo expresado por Pedro Sánchez el miércoles 22 de mayo en el Congreso, la realidad es que el presidente no mencionó, en ningún momento, que se tratara de una partida de más de 1.000 millones de euros. En concreto, señaló que iban a firmar «un gran acuerdo, que elevará la cooperación económica, social e institucional entre ambos países a un mayor nivel».

Fuentes de Sumar comentan a La Marea que el Grupo Parlamentario está estudiando fórmulas para que «este tipo de temas, que tienen que ver con defensa y política exterior, se debatan en el Congreso». Entienden que no tendría que haber falta de transparencia entre los socios de Gobierno y que este tipo de información, tan relevante, debería compartirse.

Carros de combate, obuses y misiles

Ni el Consejo de Ministros, ni el propio texto del pacto, ni el Ministerio de Defensa aclaran las dudas acerca de las características del acuerdo. A preguntas de este medio, desde Defensa aseveran que «el acuerdo de colaboración aporta apoyo al suministro de equipamiento militar moderno en sus ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y espacial». Y agregan que es un asunto que se está llevando directamente desde Presidencia del Gobierno y que, «por motivos de seguridad», no pueden ofrecer «datos desglosados» sobre el armamento que se entregará.

Algún indicio más dejó la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles, en la reunión que mantuvo en Bruselas con sus homólogos el 28 de mayo. Allí destacó que en el envío de armas a Ucrania se incluirán «carros de combate Leopard, blindados, obuses, misiles y munición de artillería».

16.100 millones de euros para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

Lo principal de esta entente (oficialmente denominada Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre España y Ucrania) son esos 1.129 millones de euros en armas a Ucrania. Sin embargo, hay bastante más.

Tal y como se indica en el texto del pacto, a esa cantidad hay que sumar otros 5.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, a través del Fondo de Asistencia a Ucrania, que forma parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. A dicho fondo, informan, España ya ha aportado otros 11.100 millones de euros desde la invasión de Ucrania «en apoyo de las fuerzas de seguridad y defensa» de este país.

De igual forma, se establece un compromiso de cooperación entre las industrias de defensa de ambos países. En concreto, detalla el acuerdo, «España cooperará con Ucrania para definir los posibles instrumentos de financiación para posibilitar el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania».

También se fomentará «la asociación con empresas ucranianas, teniendo en cuenta sus intereses legítimos y la situación general de seguridad, en particular, estudiando oportunidades de producción conjunta».

Incluso hay un compromiso «para solventar los cuellos de botella de la cadena de suministro de material de defensa, que impiden desarrollar las capacidades y aptitudes tanto de España como de Ucrania para fabricar armas y municiones de carácter prioritario».