Las claves del envío de más de 1.000 millones de euros en armas a Ucrania: opacidad, enfado de Sumar y escalada bélica
La partida se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril, pero sin hacer referencia al destino final del armamento. La explicación oficial apuntaba a "incrementar la reserva estratégica disponible". Desde Sumar acusan a su socio de Gobierno de "falta de lealtad" y estudian fórmulas para que estos temas pasen por el Parlamento.
El pasado 27 de mayo, el presidente de España, Pedro Sánchez, recibió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. En el encuentro firmaron un acuerdo que, entre otras cosas, conlleva la entrega de 1.129 millones de euros en armas a Ucrania. Tras el anuncio, Yolanda Díaz acusó a su socio de Gobierno de «falta de lealtad» por no haberles informado de dicha operación.
Tiempo no ha faltado para ofrecer estas aclaraciones que desde Sumar reiteran que han requerido, puesto que esta partida lleva más de un mes aprobada. Concretamente desde el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril. Sin embargo, la explicación que se dio en la referencia de dicho Consejo no daba ninguna pista sobre el destino de ese dinero.
Esa mención, poco precisa, hablaba de «la celebración del acuerdo marco para el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades militares». Su objeto, agregaron de forma redundante, «es el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar».
La justificación tampoco invitaba a pensar que el destino de esa partida fuera Ucrania: «La situación internacional actual está incursa en un contexto de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario realizar un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible».
Sumar asegura que no recibieron ninguna información
El comentario oficial, por tanto, no hace ninguna alusión a que la partida sea para enviar armas a Ucrania. Y, según Sumar, tampoco se comentó este extremo en el Gobierno. Díaz acusó al PSOE de actuar «con opacidad» y afirmó que habían pedido la información en dos ocasiones y no se les había proporcionado. Asimismo, la vicepresidenta segunda apuntó que, al no pasar esta decisión por el Parlamento, «se está impidiendo que haya un debate transparente y democrático».
La respuesta le llegó del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de mayo, aseguró sentirse sorprendido por que distintos grupos políticos dijeran que no lo conocían. «Yo estaba el miércoles en el Congreso de los Diputados, y escuché al presidente hablar de ello. Yo llevo meses informando en todas las comisiones a las que acudo, tanto la de Asuntos Exteriores como la de la Unión Europea, y jamás he recibido el más mínimo comentario al respecto, ni ninguna pregunta», afirmó.
Aunque Albares remita a lo expresado por Pedro Sánchez el miércoles 22 de mayo en el Congreso, la realidad es que el presidente no mencionó, en ningún momento, que se tratara de una partida de más de 1.000 millones de euros. En concreto, señaló que iban a firmar «un gran acuerdo, que elevará la cooperación económica, social e institucional entre ambos países a un mayor nivel».
Fuentes de Sumar comentan a La Marea que el Grupo Parlamentario está estudiando fórmulas para que «este tipo de temas, que tienen que ver con defensa y política exterior, se debatan en el Congreso». Entienden que no tendría que haber falta de transparencia entre los socios de Gobierno y que este tipo de información, tan relevante, debería compartirse.
Carros de combate, obuses y misiles
Ni el Consejo de Ministros, ni el propio texto del pacto, ni el Ministerio de Defensa aclaran las dudas acerca de las características del acuerdo. A preguntas de este medio, desde Defensa aseveran que «el acuerdo de colaboración aporta apoyo al suministro de equipamiento militar moderno en sus ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y espacial». Y agregan que es un asunto que se está llevando directamente desde Presidencia del Gobierno y que, «por motivos de seguridad», no pueden ofrecer «datos desglosados» sobre el armamento que se entregará.
Algún indicio más dejó la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles, en la reunión que mantuvo en Bruselas con sus homólogos el 28 de mayo. Allí destacó que en el envío de armas a Ucrania se incluirán «carros de combate Leopard, blindados, obuses, misiles y munición de artillería».
16.100 millones de euros para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz
Lo principal de esta entente (oficialmente denominada Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre España y Ucrania) son esos 1.129 millones de euros en armas a Ucrania. Sin embargo, hay bastante más.
Tal y como se indica en el texto del pacto, a esa cantidad hay que sumar otros 5.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, a través del Fondo de Asistencia a Ucrania, que forma parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. A dicho fondo, informan, España ya ha aportado otros 11.100 millones de euros desde la invasión de Ucrania «en apoyo de las fuerzas de seguridad y defensa» de este país.
De igual forma, se establece un compromiso de cooperación entre las industrias de defensa de ambos países. En concreto, detalla el acuerdo, «España cooperará con Ucrania para definir los posibles instrumentos de financiación para posibilitar el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania».
También se fomentará «la asociación con empresas ucranianas, teniendo en cuenta sus intereses legítimos y la situación general de seguridad, en particular, estudiando oportunidades de producción conjunta».
Incluso hay un compromiso «para solventar los cuellos de botella de la cadena de suministro de material de defensa, que impiden desarrollar las capacidades y aptitudes tanto de España como de Ucrania para fabricar armas y municiones de carácter prioritario».
No sólo la OTAN está aumentando el grado de escalada sino que se está sumergiendo en un «éxtasis» bélico. (Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin)
Quieren un conflicto global? Parecía que querían negociar con nosotros; pero no veo muchos deseos de hacerlo. (V. Putin)
(Occidente está empeñado en provocar a Rusia a una guerra caliente. Pepe Escobar)
Mucho indignarse, pero el dinero no lo devuelven.
4 de junio, 18,30. Ateneo La Maliciosa, Peñuelas, 12, Madrid.
Charla-Debate ‘Contribucion del reino de España a la guerra y el genocidio»
Juan Carlos Rois (Colectivo Tortuga)
Daniel Lobato (Samidoun)
Manuel Pardo (PMCOB)
Ese dinero es del pueblo y tiene derecho a decidir en qué se debe invertir, que dice el pueblo?: Zzz, Zzz, Zzz.
A la desinformación, a la manipulación, a la ignorancia, a obedecer a los amos del mundo le llaman la «democracia»
¿Cuantas escuelas se pueden construir con mil millones de euros?: El costo promedio son 3 millones de euros para una escuela primaria de tamaño medio que atienda a unos 300 alumnos.
Con mil millones de euros se podrían construir aproximadamente 250 escuelas.
¿Cuántos dispensarios médicos se podrían atender con mil millones de euros?
Algunos proyectos de dispensarios más pequeños pueden costar entre 800.000 y un millón de euros dependiendo de los servicios y el equipamiento incluídos.
Si utilizamos una cifra intermedia de 1,5 millones por dispensario, se podrían construir aproximadamente 667 dispensarios médicos en España.
(Canarias Semanal – España se compromete a un colosal gasto militar con Ucrania)
Como se sabe, el presidente del Gobierno de España es también el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es decir, un representante por excelencia de las «izquierdas» europeas reformateadas, mantenidas en el poder por las corporaciones para justificar, financiar y armar a los gobiernos neonazis.
No creo que Pedro Sánchez realmente sea un gran admirador del régimen de Zelensky, pero al igual que su colega ucraniano, como político, él es demasiado poca cosa como para confrontar las órdenes de los poderosos, que sacan y ponen a la gran mayoría de los gobiernos de este mundo.
En la Guerra Civil española, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos: la humanidad y el fascismo. En la actual guerra en Ucrania, el mundo sigue tan dividido como en los tiempos de la República española.
Solo que los medios que están en manos de lo que representa el lado contrario de la humanidad, son mil veces más poderosos, confunden, tergiversan y ponen patas arriba las trágicas noticias del mundo.
… acaso alguien tiene alguna duda de al lado de quiénes estaría el actual Gobierno ucraniano en los tiempos de la Guerra Civil española?
La «ayuda a Ucrania» no es otra cosa que la complicidad con la masacre incentivada por la OTAN. Aparte de eso, es un gran negocio para las élites europeas y ucranianas, que, con la acostumbrada flexibilidad de sus mil maneras de repartir las coimas y las comisiones, por suerte reducirán el monto final para la guerra.
Más allá de todas las negras ironías que amerita el caso, es muy triste que la gran mayoría de fuerzas políticas españolas y europeas, que se autodenominan «progresistas» o «de izquierda», se dejaran arrastrar por el corral del poder globalista y sean utilizadas para defender sus proyectos, como el de Ucrania.
…cuando los ucranianos se acaben, la misma guerra se expandirá en Europa: primero hasta el último polaco y después hasta el último español.
Como dicen las palabras del poeta inglés John Donne, que son el epígrafe de ‘Por quién doblan las campanas’, una novela escrita desde la sangre y el fuego de la Guerra Civil española: «Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo (…) La muerte de cualquier hombre me disminuye, estoy ligado a la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: están doblando por ti.
(Observatorio Crisis – Zelenski en España)
Economistas, contadores, abogados, cientistas politicos y premios Nobel de Economia, en realidad, no saben nada de Economia. Por dos motivos: no saben nada de Fisica y tampoco saben nada, y les gusta menos, de Etica y de Moral. Por tanto, las teorias » economicas», marxista , comunista, y ultra capitalista, carecen totalmente de sustento cientifico, son delirios.
Por ejemplo, el economista Sanchez y sus socialistas de mercado, ignoran absolutamente lo que puede hacer con los españoles la fisica de las bombas nucleares rusas. Por eso mandan armas a Ucrania, para que el ultra sionista Zelensky las use contra los rusos » olvidando», inmoralmente, que los rusos se vengaran bombardeando a toda Europa , y tambien a España, con cientos de bombas nucleares.