Diversas entidades sociales y asociaciones presentaron una petición al Ayuntamiento. Foto: Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ.

Ada Colau ha decidido suspender temporalmente las relaciones de la Alcaldía de Barcelona con el Estado de Israel y con sus instituciones oficiales –incluidos los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv– hasta que las autoridades israelíes «pongan fin a la violación sistemática de los Derechos Humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las distintas resoluciones de Naciones Unidas».

Así lo expone en una carta dirigida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que, siguiendo las denuncias de diferentes personalidades –desde el Relator Especial de Naciones Unidas hasta diferentes Premios Nobel como Rigoberta Menchú o Desmond Tutú–, hace un repaso por las políticas de ocupación llevadas a cabo por Israel en los territorios palestinos. «Distintas voces internacionales han llegado a la conclusión en los últimos años de que estos hechos equivalen, o se asemejan, al Apartheid», escribe la alcaldesa en el texto, difundido en su perfil de Instagram. El pasado junio, el Parlament aprobó una resolución que calificaba estas prácticas como “equivalentes al Apartheid”.

«La historia nos ha enseñado que las ciudades debemos tomar partido y tener un papel activo en la construcción de la paz y la defensa de los Derechos Humanos, como ejemplifica la reciente suspensión de relaciones entre Barcelona y San Petersburgo ante la invasión de territorios ucranianos por parte de Rusia, que constituye también una violación flagrante del derecho internacional», añade Colau en el texto.

Contra el Apartheid

La medida surge después de que un centenar de entidades sociales y asociaciones presentaran una petición al Ayuntamiento con el nombre Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ. La iniciativa se ha realizado mediante un proceso participativo reglado que ha sumado miles de firmas. Algunas de sus demandas son: «Denunciar el crimen de Apartheid contra el pueblo palestino, dar impulso a las entidades palestinas e israelíes que trabajan por la paz en el territorio y romper los acuerdos de hermanamiento que Barcelona mantiene con el Ayuntamiento de Tel Aviv, puesto que no responden ni al contexto ni a los objetivos con los que fueron firmados hace ahora 25 años».

Foto: Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ.

Colau insiste en su carta en que la medida afecta única y exclusivamente a las relaciones institucionales de la Alcaldía de Barcelona con Israel y el resto de sus instituciones oficiales, y en ningún caso a su ciudadanía. «Es imprescindible diferenciar en todo momento las políticas y actos de un Estado –en este caso, Israel–, del conjunto de la población judía y su cultura. Barcelona es una ciudad orgullosa de su legado judío así como de las comunidades judías que hoy en día también forman parte de la ciudad. Como alcaldesa, estaré al lado de dichas comunidades a la hora de hacer frente a cualquier muestra de antisemitismo», sostiene.

Y concluye: «Soy consciente de que la población civil israelí también ha sufrido atentados y episodios violentos y no tenga usted ninguna duda que, como alcaldesa, condeno y condenaré cualquier tipo de violencia contra población civil de cualquier país«.