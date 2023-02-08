Política
Ada Colau suspende las relaciones con el Estado de Israel
En una carta a Netanyahu, la alcaldesa de Barcelona explica que no volverá a retomar las relaciones hasta que Israel ponga fin a la "violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina".
Ada Colau ha decidido suspender temporalmente las relaciones de la Alcaldía de Barcelona con el Estado de Israel y con sus instituciones oficiales –incluidos los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv– hasta que las autoridades israelíes «pongan fin a la violación sistemática de los Derechos Humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las distintas resoluciones de Naciones Unidas».
Así lo expone en una carta dirigida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que, siguiendo las denuncias de diferentes personalidades –desde el Relator Especial de Naciones Unidas hasta diferentes Premios Nobel como Rigoberta Menchú o Desmond Tutú–, hace un repaso por las políticas de ocupación llevadas a cabo por Israel en los territorios palestinos. «Distintas voces internacionales han llegado a la conclusión en los últimos años de que estos hechos equivalen, o se asemejan, al Apartheid», escribe la alcaldesa en el texto, difundido en su perfil de Instagram. El pasado junio, el Parlament aprobó una resolución que calificaba estas prácticas como “equivalentes al Apartheid”.
«La historia nos ha enseñado que las ciudades debemos tomar partido y tener un papel activo en la construcción de la paz y la defensa de los Derechos Humanos, como ejemplifica la reciente suspensión de relaciones entre Barcelona y San Petersburgo ante la invasión de territorios ucranianos por parte de Rusia, que constituye también una violación flagrante del derecho internacional», añade Colau en el texto.
Contra el Apartheid
La medida surge después de que un centenar de entidades sociales y asociaciones presentaran una petición al Ayuntamiento con el nombre Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ. La iniciativa se ha realizado mediante un proceso participativo reglado que ha sumado miles de firmas. Algunas de sus demandas son: «Denunciar el crimen de Apartheid contra el pueblo palestino, dar impulso a las entidades palestinas e israelíes que trabajan por la paz en el territorio y romper los acuerdos de hermanamiento que Barcelona mantiene con el Ayuntamiento de Tel Aviv, puesto que no responden ni al contexto ni a los objetivos con los que fueron firmados hace ahora 25 años».
Colau insiste en su carta en que la medida afecta única y exclusivamente a las relaciones institucionales de la Alcaldía de Barcelona con Israel y el resto de sus instituciones oficiales, y en ningún caso a su ciudadanía. «Es imprescindible diferenciar en todo momento las políticas y actos de un Estado –en este caso, Israel–, del conjunto de la población judía y su cultura. Barcelona es una ciudad orgullosa de su legado judío así como de las comunidades judías que hoy en día también forman parte de la ciudad. Como alcaldesa, estaré al lado de dichas comunidades a la hora de hacer frente a cualquier muestra de antisemitismo», sostiene.
Y concluye: «Soy consciente de que la población civil israelí también ha sufrido atentados y episodios violentos y no tenga usted ninguna duda que, como alcaldesa, condeno y condenaré cualquier tipo de violencia contra población civil de cualquier país«.
Muy acertado tu comentario Armand.
Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ.
13/2: ISRAEL asesina a un niño de 14 años en Jenin y bombardea por enésima vez la Franja de Gaza
Todo ello, por supuesto, ante la cómplice indiferencia de la comunidad internacional que, lejos de mostrar sensibilidad ante el dolor del pueblo palestino, son también sus verdugos.
https://insurgente.org/israel-asesina-a-un-nino-de-14-anos-en-jenin-y-bombardea-por-enesima-vez-la-franja-de-gaza/
Enésima ayusada: Expresa doña Isabel, desde Jerusalén, que Israel es “un ejemplo de democracia”
“Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos”.
Y eso de que defiende la vida y la libertad se lo ha dicho al presidente de un gobierno cuyas fuerzas ocupantes ya han asesinado en lo que va de año a 47 palestinos; a más de una persona por día.
Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no sorprenden nada. Lo más bajo de la especie humana siempre se ha llevado bien, a no ser, claro, que vean peligrar sus intereses personales, entonces la cosa cambia. No sorprenden, pues, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca del terrorista régimen de Israel.
Muy buena medida aunque su efecto será sólo simbólico. En efecto, hace unos años, ése Ariel Sharom, sionista, racista y supremacista judío como pocos, dijo lo siguiente: » ya controlamos USA», textual. El tipo ya murio, pero, ahora su mas fiel seguidor y admirador: «Adolf» Netanyahu, podría decir: » ya controlamos USA y también Europa» con toda propiedad, pues, es así efectivamente.
En vista de ésa realidad, para los Adolfs Netanyahues de Israel, qué
son muchos, el qué Ada Calau o toda España rompa con Israel, tendrá el mismo efecto real qué una flatulencia durante un bombardeo nuclear. Hoy en dia, lo unico qué le molesta un poco a los Netanyahus, es qué Adolf Zelenski ya no podrá montar su » Gran Israel» en Ucrania, pues en la parte de Ucrania donde tenían planeado establecerlo ahora estan los rusos y a ellos los sueños de Adolf Zelenski no les convenceran nunca.
Ménuda pájara. Ésta lo que quiere es que la envíen espías desde Israel.