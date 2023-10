La nostalgia que perdura en el PP por los símbolos franquistas

Un vídeo difundido en redes sociales en el que se ve a un concejal del PP cantando el Cara al sol en un restaurante de Guadalajara es el último caso conocido. Pero la lista de cargos o dirigentes del PP que han alardeado o mostrado símbolos franquistas no empieza ni acaba aquí. Ni sin leyes ni con leyes de memoria democrática.

El concejal del Ayuntamiento de Zarzalejo (Madrid) Manuel de Dompablo Cortés (PP) mostró en su perfil de WhatsApp una fotografía suya luciendo un delantal con el águila de San Juan, símbolo de la dictadura franquista. «Es de carácter privado», fue la respuesta que el alcalde de la localidad, Rafael Herranz, envió a principios de noviembre pasado al anterior regidor y actual miembro de la oposición, Martín Rodrigo González (Ahora Zarzalejo), quien planteó la queja a través de dos instancias, una en agosto y otra en octubre, como publicó Lamarea.com.

Tras varios intentos para contactar con el concejal y el alcalde, mediante correos electrónicos remitidos al Ayuntamiento de Zarzalejo y al Partido Popular de Madrid, este medio no obtuvo respuesta. Tampoco respondió, tras varios intentos por diversos canales, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para valorar el hecho.

La prenda con símbolos franquistas que lucía el edil se encuentra a la venta en varias tiendas en línea de parafernalia nazi y fascista, todavía hoy legal en España, con una nueva ley de memoria democrática.

«Son bromas tolerables», dijo en 2013 el entonces alcalde del PP de Gandía, Arturo Torró, ante la sucesión de actos de jóvenes del PP posando con símbolos nazis y fascistas. Entonces existía ya la primera ley de memoria, aprobada por el gobierno de Zapatero. A pesar de que en este caso sí se abrió un expediente, se cerró sin consecuencias.

Símbolos franquistas vs. banderas republicanas

En el PP, responsables como el hoy senador Rafael Hernando llegaron a comparar estos gestos con aquellos de quienes posan con banderas republicanas. «Habrá gente que podrá pensar que legítima era la otra, porque ha estado 40 años», dijo el entonces portavoz adjunto del PP sobre la bandera franquista. En muchos otros casos, incluso ha habido oposición desde este partido al cambio del callejero franquista, como en Oviedo o en Madrid.

El pasado octubre, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta de Más Madrid y del PSOE en la que pedían cambiar los nombres de seis calles: General Millán Astray por Maestra Justa Freire; avenida Hermanos García Noblejas por Institución Libre de Enseñanza; Crucero Baleares por Barco Sinaia; Caídos de la División Azul por Memorial 11 de Marzo de 2004; glorieta Cirilo Martín Martín por Ramón Gaya y Algabeño por José Rizal.

El portavoz del PP Borja Fanjul justificó la nomenclatura de Caídos de la División Azul de la siguiente manera: «Es una calle en memoria de unos españoles que fueron voluntarios a luchar contra la dictadura más sangrienta y salvaje que ha asolado Europa en el siglo XX como es el comunismo”.

«Allá cada uno con sus prioridades. Lo que me preocupa es la situación económica e institucional del país. Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los españoles», dijo el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tras la exhumación de Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, en Sevilla, en aplicación de la nueva ley de memoria democrática.