Usurpadores, ladrones y otras gentes de buen vivir

Arramblar con todo, porque nunca es suficiente. Da igual lo que tengas, quieres más, lo de este, lo del otro, sobre todo lo público, lo común, porque lo público y lo común no es de nadie, ¿verdad? La única propiedad que cuenta, la auténtica, es la privada.

En 1544, el Duque de Arcos consigue que buena parte del terreno comunal de Arcos de la Frontera pase a ser propiedad suya. ¿Cómo comete esa ilegalidad? Pues igual que hoy; mediante el uso de la intimidación y con la complicidad de los jueces y de un sistema que acaba favoreciendo a quienes más tienen y más pueden. Hoy los propietarios de cotos de caza ponen obstáculos y prohíben el paso por caminos que pertenecen a los ayuntamientos. Es ilegal, claro, pero consigue tú que devuelvan lo que no es suyo, cuando se trata de gente de dinero, gente de bien, que se codea con jueces y banqueros, que sabe que la justicia no es ciega sino que tiene vista de lince si puedes poner unas monedas en la balanza. La alcaldesa de La Pesquera ha necesitado once años de litigios para recuperar dos caminos vecinales que habían sido cortados por terratenientes. Le faltan otros dos.

En Inglaterra, las «Leyes de cercamiento» de los siglos XVIII y XIX, cuyo objetivo declarado era mejorar la productividad para alimentar a una población en rápido crecimiento, llevaron a que por arte de birlibirloque la mayoría de las tierras quedase en manos de la aristocracia y a que miles de campesinos tuviesen que abandonar la agricultura y migrar a las ciudades. Qué jugada más perfecta: la aristocracia se apodera de las tierras y la burguesía de la mano de obra barata. Algo similar sucedió con la desamortización en España: no solo se expropiaron terrenos eclesiásticos, también comunales, y las condiciones de la venta impidieron que los pequeños labradores pudiesen participar en las pujas.

Hablo de historia y hablo de presente. Cambian las formas pero el expolio continúa. Y ni siquiera la primera parte de la frase es siempre cierta: en Colombia, en Brasil; o en Chile, donde se desalojó de sus tierras a punta de fusil a los mapuches para que Endesa pudiese construir una hidroeléctrica.

Siempre hay oportunidad de negocio en lo común. La belleza de una selva o de un bosque depende de cuántas toneladas cúbicas de madera puedan extraerse de ella. Las calles se vuelven terrazas, porque hay que crear empleo. Se arruina la sanidad pública para que se beneficien nuestros patrióticos emprendedores, pues nada como la iniciativa privada para multiplicar la riqueza y el bienestar, aunque luego resulte que una porción muy considerable de la población no se beneficie de ellos; no se puede tener todo y, si no quieres esperar años a una operación, espabila, haz dinero y entonces podrás disfrutar de la piñata (salvo si eres de izquierdas, porque entonces tienes que ser consecuente y morirte de cáncer o del corazón porque no te dan cita en la sanidad pública despojada y arruinada; a ver si ahora los de izquierdas van a querer vivir tanto como los de derechas).

Por si fuera poco, se toma dinero público y se subvenciona a la enseñanza privada, porque no basta con que sólo puedan acceder a los beneficios de esta los hijos de quienes tienen con qué permitírselo, también hay que darles el dinero de todos. O Martínez Almeida cede terrenos municipales a la Iglesia, que a su vez muestra toda su avidez matriculando terrenos y propiedades que no le pertenecían, pero que no eran de nadie porque eran de todos.

Arramblar con lo que se pueda, quedarse hasta con las sobras. Estafar si es necesario a costa de la salud de la gente. Todo se queda en familia y nada de quejarse porque de casa se viene llorado. Y ahora celebremos el regreso del rey emérito, ese ex monarca de manos largas que pone su residencia fiscal en Abu Dabi, porque no están los tiempos para regalar nada. Y porque Hacienda será de todos, pero no hay nada más privado que lo que se esquilma impunemente a los ciudadanos y las ciudadanas de este país.