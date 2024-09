Una notificación emitida por el Ayuntamiento de Antequera (Málaga), el pasado 25 de febrero, sorprendió a la Comunidad de Vecinos de la Avenida Cuesta Talavera, 8. La carta, firmada por su alcalde, Manuel J. Barón, del Partido Popular, comunicaba a las personas residentes la solicitud presentada por una empresa de juego para ocupar el local que se encuentra sin actividad justo debajo de su bloque.

La comunidad comenzó a organizarse unida por el rechazo absoluto a este negocio y se puso en contacto con la plataforma Málaga contra las casas de apuestas, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de tres años prestando auxilio y asesorando a los vecindarios de la provincia.

“En la reunión pudimos explicarle a la comunidad las tres vertientes más importantes para frenar la apertura de un salón de juegos: iniciar un proceso administrativo, trabajar en la movilización de los afectados y comenzar una cobertura mediática del caso”, explica la portavoz de la plataforma, María Martínez, que insiste en que aunque las competencias en materia de juego son asumidas por las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen la última palabra.

Así, veinte días después de la notificación, los vecinos y vecinas comenzaron un proceso administrativo de alegaciones presentadas ante el Área de Urbanismo, Actividades y Mantenimiento, órgano competente para otorgar la licencia de apertura. Más de 150 páginas de alegaciones que han sido avaladas por la firma de 210 vecinos del bloque, 144 firmas de vecinos no residentes e informes de agentes sociales de la zona.

Uno de los argumentos de la comunidad para que el Ayuntamiento no conceda la licencia es la cercanía con centros de formación. Los vecinos ponen en duda que se cumpla la distancia mínima recogida en la normativa respecto a una escuela infantil. Tras el decreto de la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado año, la única limitación autonómica para la instalación de estos negocios es una distancia de 150 metros respecto a los centros educativos de enseñanza reglada no universitaria.

Por otro lado, el instituto más cercano a la zona, Los Colegiales, ha emitido un informe exponiendo su preocupación por el impacto que puede llegar a tener la implantación del negocio en sus 848 alumnos y alumnas. “Gran parte del alumnado vive en la zona. Es por ello, por lo que diariamente, en su trayecto desde y hacia casa, muchos han de pasar por la puerta del local”, expone el centro educativo. Además, añade que existen estudiantes que cursan ciclos formativos o 2º de Bachillerato con materias aprobadas o convalidadas y que, debido a la escasez de espacios del instituto, no tienen donde pasar las “horas muertas”.

Dos de los clubes de la ciudad han firmado también un manifiesto de oposición a la apertura. La UD Antequera Femenino y la AD El Maulí consideran que, debido a la cercanía del local, con la afluencia de jóvenes en sus pistas, se ven obligados a impugnar el posible negocio.

“Aunque parezca maquiavélico, el hecho de que exista un centro educativo a escasos minutos evidencia que el público objetivo es la juventud. Otro aspecto, que a veces se olvida, es que hay municipios con altas rentas donde también hay casas de apuestas por motivos comerciales. Cerca de la ubicación del local hay dos supermercados, un centro comercial y un constante tránsito de personas trabajadoras que suelen ser aquellas que terminan entrando en los locales de juego”, advierte la antropóloga Cristina Barrial, coautora del libro La Apuesta Perdida.

Otro de los argumentos recogidos en las alegaciones administrativas hace referencia al proyecto técnico del negocio. Uno de los vecinos que pudo comprobar en el Ayuntamiento las condiciones del establecimiento se percató de que la salida de emergencia del local sería colocada de cara a un recinto privado de la propia comunidad. Este factor preocupa también profundamente a los vecinos. “Las salidas de emergencia de los locales no pueden evacuar a zonas comunes de ningún edificio. Así lo recoge el primer punto del Código Técnico del Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Independientemente, este factor lo deben estudiar los técnicos del Ayuntamiento, que son los que deciden”, explica Pablo Florido, arquitecto técnico y experto en seguridad.

El Ayuntamiento de Antequera, en respuesta a las consultas realizadas por este diario, afirma que la administración municipal es un “mero tramitador del expediente” puesto que la actividad que se solicita requiere autorización expresa de la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía. También informan de que van a remitir las alegaciones presentadas a dicha Consejería para que las tengan presentes a la hora de validar o no la apertura del negocio.

No obstante, cualquier gobierno municipal, en virtud del buen uso de sus competencias, puede rechazar cualquier licencia de una actividad si considera que no se adecua a las condiciones técnicas pertinentes. Así como, con voluntad política, legislar municipalmente con medidas que pueden llegar incluso a la paralización de concesión de licencias. En ese aspecto, el concejal de Izquierda Unida Francisco Matas denuncia que el Ayuntamiento no puede seguir negando una realidad excusándose en la falta de competencias. Por otro lado, explica que su grupo municipal quiso presentar este mes una propuesta de modificación del PGOU (Plan General de Organización Urbana) con intención de regular la actividad de las casas de apuestas; sin embargo, el Partido Popular ha rechazado discutir la moción vía ordinaria al no considerarla urgente, y ha emplazado el debate al próximo mes.

La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía argumentó el pasado año que una modificación del PGOU que afecte al régimen de distancias mínimas podría suponer una invasión de las competencias. Sin embargo, esto es lo que han hecho municipios como Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde el mes pasado se terminó aprobando la modificación que impide la implantación de casas de juego a menos de 500 metros de equipamientos educativos, deportivos, culturales o sociales. El Ayuntamiento de Málaga, con el Partido Popular al frente, también aprobó una moción similar.

La provincia de Málaga es la que tiene mayor número de casas de apuestas en Andalucía: 813 de las 3.400 registradas. En el municipio de Antequera, una población que no supera los 41.000 habitantes, ya existen seis negocios de esta naturaleza.

El que afecta a esta comunidad de vecinos se encuentra en la primera fase de la vía administrativa y serán los técnicos especializados los que decidan si el negocio cumple con todas las condiciones legales para comenzar la actividad. “En caso de que las peticiones de los vecinos sean rechazadas, comenzaremos movilizaciones sin descanso en la zona. No vamos a permitir que el interés empresarial supere al interés de la ciudadanía”, insiste la plataforma Málaga contra las casas de apuestas.

Los vecinos y vecinas tienen esperanza y aseguran sentirse respaldados, aunque también afirman que tienen miedo a posibles represalias.