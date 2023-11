Les da igual todo. Van con la desvergüenza asomando y no les importa absolutamente nada lo que puedan pensar de ellos porque tienen un imperio mediático y de poder que los protege. El ejercicio de desprecio de clase de Martínez Almeida y de desconocimiento grosero de la realidad de la juventud de este país de Pablo Casado solo pueden entenderse desde ese punto de vista. Un excelso ejercicio de sudapollismo.

Están a otro nivel. El alcalde de Madrid vacila ante su tropa de zombis diciendo que no hará nada para que en Madrid el alquiler no sea una quimera, Casado riéndose de todos diciendo ante su palmera mayor que, con trabajo y nómina, cualquiera puede alquilar. Esa manera de despreciar al que no puede ganarse la vida se debe a que llevan años riéndose del pobre y les ha funcionado. Porque se lo permitimos. Les va bien porque hay una masa alienada que aspira algún día a tener seis pisos como Begoña Villacís para reírse de quien no tiene recursos para poder alquilar. El día que ejerzamos el mismo desprecio de clase que ellos nos ofrecen, temblarán. Hasta entonces, a tragar. Votamos libertad.

‘Con Clase’ es un fotocomentario de Antonio Maestre con el foco puesto en la actualidad.