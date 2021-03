«Honrar al trabajo está antes que honrar a los muertos»

La entrevista a Félix Talego sobre libertad y trabajo está incluida en el #EspecialLibertad de La Marea. Puedes conseguir el número completo aquí. O suscribirte desde 40 euros en nuestra tienda online.

¿Cómo definiría la libertad desde el punto de vista antropológico?

Definirla requiere caracterizar primero otros atributos humanos, como voluntad, albedrío y responsabilidad. La voluntad nos permite actuar, un atributo exclusivamente humano, porque orienta nuestros pasos en función de significados, de ideas, no de apetitos o estados anímicos. El albedrío es ese proceder que la voluntad orienta. Voluntad y albedrío engendran la responsabilidad, porque la persona siempre es autora de sus actos. Albedrío y responsabilidad acompañan indeclinablemente a todo ser humano, desde el esclavo al rey, pues toda persona puede decir no o decir sí, aun en las situaciones más extremas. No necesariamente hay libertad entre quienes no ofrecen resistencia. Pero siempre hay responsabilidad. En estos casos, parafraseando a Miguel de Unamuno, quien domina, no solo ha vencido, sino que ha convencido, porque el dominio verdaderamente logrado es el que obtiene obediencia previsible.

Félix Talego reflexiona sobre la libertad y el trabajo. Foto cedida por el entrevistado

Ahora bien, “torcer la voluntad” de alguien es violencia y, si no es para evitar que cometa un crimen, es siempre un grave atentado, no solo contra su albedrío, sino contra su libertad. Porque, aunque hoy se conduzca como esclavo, la libertad es siempre una posibilidad en potencia. Por tanto, albedrío y libertad no son lo mismo: puede haber un albedrío esclavo, no una libertad esclava. Las personas alienadas o esclavas tienen albedrío, y por él se conducen en su proceder heterónomo. Pero no tienen libertad, que, aun requiriendo albedrío, es otra cosa. Voluntad y albedrío son necesarios para la libertad, pero no suficientes. La libertad, el grado de libertad, no es un atributo del sujeto sino de la comunidad, como la lengua: el sujeto la usa y con ello la modula infinitesimalmente. La libertad de la comunidad se extiende o empequeñece según las condiciones institucionales permitan el predominio de las promesas y compromisos equilibrados, o las dependencias y deudas impagables, porque el poder es una deuda que no puede saldarse. Por eso, nadie es libre sino entre iguales en atribuciones y responsabilidades: tiranos, patriarcas o puteros hacen su voluntad, pero no son libres. También, al obedecer, hacen su voluntad quienes les están sometidos, sin ser libres.

¿Hay distintas formas de sentir la libertad?

La libertad es anhelada y temida a la vez. Anhelada porque en toda persona late, aunque sea anestesiada, la intuición de su íntimo valor, de su fuerza, de su alegría, de su condición igual a aquel con el que se reconoce. Temida por la incertidumbre a que aboca la persona en su apertura a los valores y fines de la vida, y porque conlleva mirar de frente la responsabilidad, que tantas veces se quisiera esquivar.

El trabajo os hará libres… Auschwitz. No es comparable, pero ¿considera que el capitalismo vende algo así? ¿una esclavitud encubierta?