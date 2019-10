Aquí empezó todo: la batalla por las pensiones dignas

Reunión de pensionistas en Bilbao el 9 de octubre (P.S.)

Llegan a Madrid pensionistas de todo el Estado para exigir pensiones públicas dignas. Hablamos con dos de los pensionistas que participaron en las protestas desde los inicios del movimiento, que nació en Bilbao.

Van llegando poco a poco desde los pueblos vecinos de Bilbao. Traen carpetas bajo el brazo, cuartillas para repartir, cuadernos en los que tomar notas. A la vuelta a sus poblaciones, compartirán con sus vecinos y vecinas lo hablado. Son la avanzadilla del movimiento de pensionistas de Bizkaia y, como cada miércoles, se reúnen para organizar las siguientes acciones. Se saludan afectuosamente, bromean y se ríen de sí mismos imaginándose la próxima semana durmiendo en colchonetas de camping en un polideportivo que les ha cedido el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la noche previa al 16 de octubre (mañana), cuando se reunirán con las marchas que han partido de Rota y de Bilbao para marchar desde la Puerta del Sol al Congreso para exigir unas pensiones públicas dignas.

Aquí, a orillas de la ría de Bilbao, surgió un movimiento, el de los pensionistas, que se ha convertido junto al de las movilizaciones por la crisis climática, en el más activo de los últimos años.

“La hacedora es (la exministra de Trabajo) Fátima Báñez, que en enero de 2018 mandó una carta a 8,5 millones de personas en la que nos decía lo agradecidas que teníamos que estar al gobierno del Partido Popular porque nos iban a subir las pensiones un 0,25%. Una carta que costó al ministerio 4 millones de euros, lo que demuestra la catadura moral de aquel gobierno”. Víctor Etayo tiene 69 años, comenzó a trabajar a los 12 dibujando caricaturas y escribiendo artículos para la revista jesuita Mensajeros del Sagrado Corazón y a los 15 ya estaba doblando el lomo en una empresa del metal vizcaína. Se jubiló a los 65 años y compara lo que sintió cuando recibió aquella carta con lo que motivoó el 15M. “Hubo una indignación espontánea por las redes y el 15 de enero unas 200 personas nos concentramos en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, hartas de un neoliberalismo que lleva dos décadas recortando derechos sociales”.

Desde entonces, 90 concentraciones: todos los lunes, ininterrumpidamente durante casi dos años, miles de pensionistas se manifiestan en pueblos y ciudades de Euskadi y de todo el Estado español.

Etayo contesta a las preguntas mientras hace llamadas, pregunta por cuestiones logísticas a los compañeros del movimiento que van llegando a la Morada, el local que Podemos les ha prestado en el centro de Bilbao para sus reuniones. No duda cuando se le pregunta por el motor de la perseverancia de los pensionistas: “Somos jóvenes, jóvenes del 68, una revolución –la francesa– que nos llenó de ilusión y nos empujó a salir a las calles para acabar con la dictadura franquista, a seguir saliendo para exigir unos derechos sociales que no se han materializado. Porque lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo dictado por la Carta Social Europea y lo que marca el Parlamento de la UE: que las pensiones mínimas sean de 1.080 euros para garantizar que sus receptores no estén bajo el umbral de la pobreza”. Además, el movimiento de pensionistas exige que se revaloricen conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). En España, según datos de septiembre de 2019, la pensión media de los hombres fue de 1.210,29 euros; en el caso de las mujeres, 790. «¿Cuántas viudas hay cobrando menos de 600 euros al mes? ¿Cuántas familias dependen de esas pensiones? No se puede consentir», espeta.

A su lado, Teresa Junquera asiente. Su pelo corto blanco relampaguea bajo la chapela verde que corona su cabeza, a conjunto con el pañuelo que rodea su cuello. No es vasca de nacimiento, pero como si lo fuera. Nacida en un pueblo de Zamora, terminó trasladándose a Ortuella a los 28 años cuando se casó con un trabajador de los Altos Hornos de Bizkaia. Allí ha trabajado de todo fuera y dentro del hogar, pero su pensión apenas llega a los 700 euros. Pero no está aquí por ella: “A mi marido le quedó una buena pensión y vivimos bien. Estoy aquí por las pensiones de mis hijos, mis nietos y las generaciones venideras, que lo van a pasar muy mal”. A Junquera le indigna que muchos jóvenes han asumido que no tendrán pensiones y que, por tanto, para qué las van a pelear: “Tenemos que convencerles de que dinero hay, y mucho, pero que está muy mal repartido”.

Junquera preferiría estar en su casa leyendo, que dice que le encanta, o haciendo manualidades, o con sus nietos o sus amigas, pero no puede: “Me acuerdo mucho de mi suegro que nos recriminaba que estábamos dejándonos arrebatar los derechos que tanto les había costado a ellos lograr. Ahora voy a tener dos nietas mellizas y por una parte me alegro mucho, pero por otra me entristece porque ¿qué mundo les vamos a dejar? Si tienen que empezar de cero a pelear por los derechos sociolaborales, ¿dónde lo van a hacer? Porque nos estamos cargando el planeta y solo hay uno: ¿dónde van a vivir?”.

En cambio, ha sido la juventud la que ha recargado el depósito de esperanza de Etayo: “Las protestas contra la crisis climática de las últimas semanas me han hecho volver a creer en que un mundo mejor es imposible”. De hecho, cuando hace un año Etayo, junto a otros integrantes del movimiento de pensionistas, se reunió con la ministra de Trabajo del gobierno de Sánchez, Magdalena Valerio, le advirtió sobre a quién debía atender: “Tras 40 minutos de reunión en la que en ningún momento se mostró partidaria de reconocer las demandas de los pensionistas, le expuse que la clase política tenía que entender que si no recogía en sus programas las demandas de los movimientos feministas, de los pensionistas, y de la juventud, podrán llegar al gobierno por una moción de censura, pero nunca por una mayoría amplia”.

Cada lunes, Etayo busca entre los manifestantes a un hombre que acude con el goteo y la máquina de respiración. Cuando no lo encuentra, se preocupa. Hasta el lunes siguiente, en el que el alivio lo invade cuando lo ve acercarse entre la gente. Mañana no lo buscará en la manifestación de Madrid, en la que se unirán a las dos marchas que salieron a finales de septiembre de Bilbao y de Rota (Cádiz), que se prevé masiva y a la que difícilmente podría acudir. Pero sí buscará rostros jóvenes, porque, insiste él y sus compañeros de lucha, esta lucha no va de sus pensiones, sino de garantizar que los que ahora sobreviven al precariado a costa de la lozanía de sus cuerpos, tengan unas condiciones de vida dignas cuando la salud y la energía les empiece a fallar. Y, con suerte, a todos nos llegará ese momento.