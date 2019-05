Hilde Rektorschek: «Me pregunto por qué están ahí de nuevo»

Hilde Rektorschek es conocida en Marburg por su accesibilidad. A.W.

Esta activista cultural alemana, de 72 años, expresa su temor a que la ultraderecha tome aún más fuerza en las próximas elecciones europeas.

«Aún recuerdo que cuando era una niña jugábamos a dibujar un círculo dividido en cuatro campos. Cada uno de ellos representaba a un país. Uno era Inglaterra, otro Francia, otro Italia… Todos los niños querían ser Alemania. El juego se llamaba Alemania declara la guerra a… Cuando empezaba, había que salir corriendo del círculo y quien llegaba más lejos ganaba. Así fue como llegamos a pensar que era algo fantástico que Alemania le declarase la guerra a otros», recuerda Hilde Rektorsheck, nacida en Marburg en 1947, en plena posguerra.

El valor simbólico de aquel viejo juego es obvio. Consciente de la importancia de la educación y la cultura, Hilde impulsó en 2010 una iniciativa que le ha valido múltiples reconocimientos y que se ha extendido por toda Alemania: las Kulturloge. Estas logias o refugios culturales preservan la dignidad de las personas con pocos recursos que quieren asistir a actos culturales. Para hacerlo, no deben presentar ningún tipo de «pasaporte social», sino que sencillamente usan una de las múltiples invitaciones que distribuyen los refugios culturales. Se trata, en definitiva, de paliar la desigualdad y abrir la mente.

¿Qué piensa de que concurran a las elecciones europeas tantos partidos nacionalistas y neofascistas de diferentes países?

Tengo que confesar que estoy preocupada. Me da miedo que puedan llegar a ser fuertes pero también tengo la esperanza de que mucha gente se lo va a pensar muy bien antes de ir a votar. Tengo miedo, pero dentro de mi corazón espero que no pase nada.

¿Cree que Europa sufre una pérdida de memoria colectiva?

Cuando se creó la Unión Europea, se la llamó Comunidad Económica Europea (CEE) porque estaba pensada para la economía, lo recuerdo bien. Mucha gente decía que no nos llevaría a ninguna parte. ¿Para qué sirve? ¿Qué van a hacer? Sin embargo, con el tiempo, cuando se transformó en la UE y llegó la moneda común, me di cuenta de que se había convertido en algo muy político.

¿Qué argumentos hay a favor y en contra de la UE en Alemania? ¿Tienen estos alguna relación con el auge de la ultraderecha?

Creo que hay cierta conexión. En sus inicios, los partidos alemanes no se tomaron muy en serio el Parlamento europeo, allí era donde mandaban a los políticos que ya no les servían o a los que no querían tener en Alemania. De hecho, yo misma tuve que aprender a lidiar con el concepto de Europa. He visitado varias veces el Europarlamento. Y creo que en la actualidad las formaciones conservadoras se han unido y existe un bloque muy fuerte que no tiene en mente los intereses de Europa ni de sus gentes.

Hilde admite que hablar del periodo nazi sigue provocándole «un nudo en la garganta». Al principio, cuando descubrió la historia de su país, le parecía «mentira». La represión y el silencio se mantuvieron hasta la década de los 60, no se hablaba «abiertamente». […]

