La Marea ofrece resúmenes de actualidad de países que no suelen ocupar los titulares de los medios occidentales. En esta ocasión, recuperamos algunas de las noticias más destacadas de África subsahariana, una región compuesta por 53 países condenada a los estereotipos, el olvido y el silencio mediático, pero tan conectada al resto del mundo como cualquier otro continente. Aquí van las noticias que marcaron la actualidad de esta región del 1 al 15 de agosto:

África Occidental y Sahel

#Mauritania: El opositor y presidente del principal movimiento contra la esclavitud en Mauritania, la Iniciativa de Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA), Biram Ould Dah Ould Abeid, ha sido acusado de “atacar la integridad de los demás y amenazar de usar la violencia” y encarcelado el 13 de agosto. El portavoz del IRA indicó que se trata de un montaje contra Biram, quien además es candidato a las legislativas que tendrán lugar en Mauritania el 1 de septiembre. Según Biram, en torno a un 20% de la población mauritana vive aún en la esclavitud, a pesar de haberse abolido en la Constitución en 1981 y criminalizado en 2007.

#Mali: El 2 de agosto se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 29 de julio. El presidente saliente, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) obtuvo el 41,42% de los votos y su principal rival, Soumaïla Cissé, el 17,80%. En esta primera vuelta, cuya tasa de participación fue del 43%, se constataron diversas irregularidades como la venta de tarjetas de votación así como ataques armados y situaciones violentas. La segunda vuelta tuvo lugar el 12 de agosto, con el presidente saliente en ventaja y con una tasa de participación inferior a la primera ronda. El opositor, Soumaïla Cissé, ha rechazado los resultados antes de su publicación. El peor incidente durante esta segunda jornada electoral fue la muerte del presidente de una mesa electoral en la región del norte de Tombuctú, asesinado por presuntos yihadistas.

#BurkinaFaso: Cinco gendarmes y un civil murieron en un ataque yihadista en dos comunas rurales del este de Burkina Faso. En este país el yihadismo se ha sitiado en el norte y toca la capital cuando se lleva a cabo un atentado contra occidentales. Sin embargo, los yihadistas estarían intentando trasladarse también al este del país donde pueden ocultarse en las áreas boscosas.

#Niger: 22 personas han muerto en Níger por las inundaciones que han tenido lugar tras fuertes lluvias. A 6 de agosto las personas afectadas eran 49.845 personas, según señaló el ministro de acción humanitaria, Laouan Magadji. 3.131 casas fueron destruidas, así como 3.902 hectáreas de cultivos. También 26.344 cabezas de ganado murieron a causa de estas inundaciones. Además, una epidemia de cólera ha matado ya a 13 personas en la región de Maradi, sur de Níger.

#CôtedIvoire: La ex primera dama de Costa de Marfil, Simone Gbagbo, fue puesta en libertad el 8 de agosto, tras siete años arrestada y condenada a 20 años de prisión por su responsabilidad en la violencia post electoral en 2010 y 2011, cuando el presidente saliente, Laurent Gbagbo, y el actual presidente, Alassane Ouattara, se declararon ambos ganadores de las elecciones. Su libertad tiene lugar tras la amnistía que el presidente Alassane Ouattara otorgó a ella y a otras 800 personas el 6 de agosto con la intención de promover la reconciliación nacional en Costa de Marfil. No obstante, la ex primera dama sigue estando perseguida por la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto en febrero de 2012 contra ella. Su marido, el ex presidente del país Laurent Gbagbo, está arrestado en la CPI desde 2011. Muchos marfileños consideran que la verdadera reconciliación no llegará al país hasta que este sea liberado.

África Central

#Sudán: A pesar de que la Constitución sudanesa de 2005 limita a solo dos los mandatos presidenciales, el 10 de agosto el jefe de Estado desde 1989, Omar Al-Bashir, fue nominado por su partido candidato para las elecciones que deben celebrarse en 2020. Para que esto sea legal es probable que el texto constitucional sea modificado. En las últimas elecciones, en 2015, Al Bashir fue reelecto con el 94,5% de los votos. Por otro lado, al menos 23 niños que se dirigían a su escuela murieron el 15 de agosto en el río Nilo al chocar el barco en el que viajaban con un árbol.

#Camerún: Siete soldados han sido arrestados tras la investigación que se ha llevado a cabo tras la publicación de un video que se hizo viral en las redes sociales en el que individuos vestidos de militares cameruneses ejecutan a dos mujeres, una niña y un niño, acusados de estar vinculados con el grupo yihadista Boko Haram. Además, un nuevo vídeo que circula en las redes sociales muestra la ejecución sumaria de una decena de personas desarmadas y vestidas de civiles por hombres vestidos con el uniforme de la armada camerunesa.

#RDC: El gobierno de R.D. Congo anunció un nuevo brote de ébola en el país una semana después de proclamar el fin de la epidemia de ébola en la Provincia de Equateur, al noroeste del país. Este nuevo brote se produce en el noreste, en la provincia de Kivu del Norte, a más de 2.500 kilómetros de la anterior, por lo que nada indica que estas epidemias estén relacionadas. A 12 de agosto, había 57 casos (30 confirmados y 27 probables de los cuales 41 personas habían fallecido, aunque solo en 14 de ellas se había confirmado que fuera por el virus). Es el décimo brote en R.D. Congo desde que se descubriera el virus en 1976 en este país. Este nuevo brote se da en una zona de conflicto armado, lo que complica las cosas para que los humanitarios puedan acceder a las poblaciones afectadas y parar la epidemia. La Cruz Roja considera que habría que dialogar con los grupos armados para abordar la respuesta. Además, el 14 de agosto se confirmó un primer caso de ébola en la provincia de Ituri, vecina de la región de Kivu del Norte.

Estas dos semanas han sido intensas en la esfera política de RDC. Por un lado, el actual presidente, Joseph Kabila, no se presentará a las elecciones programadas para diciembre de este año, según señaló un portavoz, respetando así la Constitución que limita a dos os mandatos presidenciales. Kabila debería haberse marchado en diciembre de 2016, cuando finalizó su segundo y último mandato. Sin embargo, se han ido posponiendo las elecciones presidenciales para evitar perder el sillón presidencial. Además, el exvicepresidente de RDC, Jean Pierre Bemba, liberado por la Corte Penal Internacional en junio tras ser absuelto de crímenes de guerra, regresó el 1 de agosto a su país y se ha presentado candidatos a las elecciones. Por su parte, el oponente Moises Katumbi, en el exilio desde 2016, intentó entrar en el país para presentar su candidatura. No obstante, fue bloqueado en la frontera entre Zambia y RDC impidiendo que presentara su candidatura en el plazo previsto. Además, las cinco principales organizaciones de la sociedad civil lanzaron el 14 de agosto una plataforma de sensibilización y movilización ciudadana para el seguimiento del proceso electoral.

#Gabón: Desde el 8 de agosto los telediarios de la televisión pública gabonesa duran cinco minutos en lugar de treinta. El motivo es el inicio de una huelga indefinida de sus empleados para exigir un aumento salarial y más libertad en el procesamiento de la información, por la interferencia de las autoridades y la falta de acceso a todas las opiniones. Además, tras posponerse más de dos años, las elecciones legislativas y locales se han fijado para el 6 de octubre.

#Angola: El 14 de agosto tuvo lugar una cumbre regional en Luanda, la capital de Angola, con el objetivo de analizar la evolución de la situación en la República Democrática del Congo, los acuerdos firmados Sudán del Sur por la paz y la situación política y de seguridad en el continente. A este encuentro acudieron los presidentes de Gabón, Uganda, Zambia, R. D. Congo y Congo-Brazzaville.

África Oriental y Cuerno de África

#Somalia: Tres personas fallecieron el 5 de agosto tras explotar un coche bomba en una calle principal de Mogadiscio, la capital de Somalia. Además, cinco trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja (equivalente a la Cruz Roja) fueron secuestrados mientras repartían alimentos en el suroeste del país. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de este secuestro, aunque se sospecha del grupo yihadista Al Shabaab.

#Etiopía: El sábado 11 de agosto estalló la violencia en Jijiga, la capital de la región somalí, al este de Etiopía. Cuatro personas fallecieron a tiros por fuerzas de la seguridad y durante ese fin de semana al menos 40 personas fueron asesinadas por las fuerzas paramilitares en esta región. Las tensiones, latentes desde hace años, se habrían desatado tras el arresto del administrador jefe de la región somalí, Abdi Mohamud Omar, conocido como Abdi Illey, tras haber amenazado con la secesión de la zona. Según Naciones Unidas, casi 1 millón de etíopes están desplazados de sus hogares debido a la violencia.

Por otro lado, los Emiratos Árabes van a construir un oleoducto entre Etiopía y el Puerto de Assab en Eritrea. Este acuerdo tiene lugar tras el fin del conflicto fronterizo de dos décadas entre Etiopía y Eritrea y la restauración de las relaciones diplomáticas. Etiopía no tiene salida desde la independencia de Eritrea en 1993, pero desde 1998 utilizaba una refinería de petróleo situada en Assab, al sur de Eritrea y al borde del mar rojo, donde los Emiratos Árabes tienen una base militar en Assab, que utilizan en el marco de la guerra de Yemen. Son además percibidos como uno de los principales actores en la reconciliación entre Etiopía y Eritrea.

#SouthSudan: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el ex vicepresidente y jefe del principal grupo rebelde del país, Riek Machar, firmaron el 5 de agosto un acuerdo final de cese al fuego y de reparto del poder con la idea de iniciar el fin del conflicto en el país. No obstante, los observadores lo miran con escepticismo pues no es el primer acuerdo de paz que no se lleva a la práctica ni el primer cese al fuego que dura tan sólo unas horas. Sudán del Sur se independizó en 2011 de Sudán tras una larga guerra civil y en diciembre de 2013 inició su propia guerra por discrepancias entre Salva Kiir y Riek Machar, causando la muerte de al menos 10.000 personas y cuatro millones de desplazados, de los que 2,48 están refugiados en países vecinos, según Naciones Unidas.

#Burundi: El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha emitido un decreto que prohíbe el uso de bolsas de plástico dentro de los próximos 18 meses. Cuando la norma entre en vigor Burundi se unirá a otros países africanos que también las han prohibido, como Ruanda y Kenia.

#Kenya: El campeón mundial de 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo de Pekín 2015, Nicholas Bett, murió en un accidente automovilístico el 8 de agosto. Un accidente de autobús escolar ocasionó la muerte de nueve alumnos de primaria en el centro del país. También ha muerto el último de los once rinocerontes que fueron trasladados hace un mes de un parque natural a otro y por el que se culpó de negligencia a los funcionarios de conservación. Y el 12 de agosto falleció un turista asiático atacado por un hipopótamo mientras tomaba fotos en la orilla del lago Naivasha.

Por otro lado, presuntos miembros de Al Shabaab mataron a cinco soldados en el condado de Lamu, en la costa norte de Kenia y dos altos funcionarios relacionados con el proyecto de línea de ferrocarril Nairobi-Mombasa fueron arrestados acusados de desviar dinero por un valor de 3 millones de dólares a través de reclamaciones de compensación falsas por tierras utilizadas para el ferrocarril.

#Zimbabwe: Seis personas fallecieron en la represión del ejército contra los partidarios de la oposición que se manifestaron el 1 de agosto tras el anuncio de los resultados parciales de las elecciones celebradas el 30 de julio. Después de más de tres días de demora de los resultados por parte de la Comisión Electoral, se conoció que el actual presidente, Emmerson Mnangagwa, ganó las elecciones con un 50,8%, frente a Nelson Chamisa, que obtuvo un 44,3% de los votos. La oposición apeló el resultado de las elecciones pocos minutos antes de que se cerrara el plazo ante la Corte Constitucional por considerarlas fraudulentas y la investidura de Mnangagwa ha sido suspendida a la espera del dictamen del tribunal.

#Mozambique: Las fuerzas de seguridad de Mozambique han identificado a seis hombres a los que consideran los cabecillas del movimiento yihadista en el norte de Mozambique, que ya ha matado a más de 100 personas, y han pedido a la población local que ayuden a capturarlos. Para el gobierno de Mozambique es importante la estabilidad en esta región debido a los hallazgos de gas que se han hecho en la zona.

Por otro lado, Mozambique ha previsto introducir tarifas prohibitivas, de hasta 8.300 dólares, para los periodistas extranjeros que quieran trabajar en el país. Entrarán en vigor el 22 de agosto, un mes antes de las elecciones municipales y poco más de un año antes de las elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2019.

África Austral

#Namibia: La capital de Namibia, Windhoek, ha comenzado a utilizar las reservas de agua de emergencia de la ciudad debido a una grave sequía.

#SouthAfrica: Miles de mujeres se manifestaron en las grandes ciudades de Sudáfrica contra la violencia sexista el 1 de agosto. En este país africano donde una de cada cinco mujeres sufre violencia doméstica, según estadísticas de la policía, y donde se reportan unas 40.000 violaciones al año. Una semana después una joven universitaria de 23 años se suicidaba tras haber sido violada por un compañero. La joven había denunciado meses antes la agresión y sufría depresión desde lo ocurrido.

Por otro lado, el autor de un libro recién publicado que destapa informaciones sobre una red de pedofilia que involucra a altos cargos políticos del apartheid ha sido hallado muerto de un disparo en la cabeza.

Madagascar y otros Estados insulares

#Comoras: Diez personas han sido detenidas en Comoras acusadas de organizar un supuesto golpe de estado. Esta acusación tiene lugar poco después de la celebración de un referéndum que permite al actual presidente presentarse a su propia sucesión y que ganó con un 92,7% de los votos. Unos 20 partidos de la oposición rechazaron los resultados al considerarlos falsos.

