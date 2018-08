“Nos hemos convertido en un campo perfectamente abonado para el fascismo”

“En mi caso, la conciencia de clase trabajadora, al igual que la conciencia de género, se va adquiriendo y potenciando con el paso de los años y las vivencias propias. En mi casa, humilde como las que más, nunca se habló de política, ni de pertenencia a ninguna clase, ya que, el simple hecho de salir adelante consume todo tu tiempo y esfuerzo. Recuerdo ahora a una profesora de Filosofía que nos explicaba que pensar en la antigua Grecia, cuando eras hombre privilegiado de clase alta, era muy sencillo, pues todas tus necesidades básicas ya estaban cubiertas. Si cualquiera de nosotros tuviese la capacidad de filosofar que pudo haber tenido Platón, por ejemplo, se perdería entre horas extras, trabajo precario y cuidado de personas dependientes. ¿O acaso yo puedo pararme a filosofar sobre cuestiones no mundanas cuando no me faltan horas en el día?”.

Penélope Ayas tiene 36 años, es optometrista y está indignada. Primero con el caso Cifuentes y después con el caso Casado. “Ponen de manifiesto cómo desde las esferas de poder se pervierte lo público. A los ricos y poderosos se les compraban títulos para que ejerciesen. Que esto mismo se haga supuestamente desde una universidad pública, que pagamos entre todos, es muy indignante, ya que ni siquiera hay que pasar por caja, y devalúa el inmenso esfuerzo que sí hemos tenido que hacer quienes sí hemos estudiado y trabajado desde que tenemos uso de razón, literalmente”. Ella tiene todos sus títulos, los oficiales y los que paga y hace durante los fines de semana, expuestos en el gabinete de óptica en el que ejerce su profesión.

Así prosigue su reflexión: “Soy de un pueblo de 3.000 habitantes, al sur del sur, en Granada. Nunca fui brillante en los estudios, pero sí muy trabajadora. Me hubiese gustado cursar una licenciatura, o algo relacionado con la filosofía o la docencia, pero las posibilidades de alargar mi vida académica y necesitar de unas oposiciones para ejercer eran inviables. Así opté por una diplomatura en Óptica y Optometría, que ofrecía una rápida salida laboral, como así fue: terminé la carrera un miércoles y ya ese mismo sábado estaba trabajando en Fuerteventura, con 21 años y sola en una isla a mil kilómetros de casa. Poder ejercer una profesión para la que me había formado, ser de las primeras universitarias de mi familia es un orgullo y una responsabilidad. Era muy joven, inexperta y con ganas de comerme el mundo, pero era independiente y, a pesar de la lejanía de familia y amigos siendo tan joven, aprendí mucho de esa experiencia”.

Tras volver a la península, encontrar un trabajo en Cádiz y quedarse en paro por el cierre del local, decidió seguir formándose y se matriculó en un máster, de nuevo en Granada, al que accedió, según relata, por tener una nota media alta. “Durante todos los años que trabajé, con mejor salario que ahora, siempre tuve claro que soy y siempre seré clase trabajadora. No he leído a Marx, aunque lo he intentado, pero soy plenamente consciente de que la clase media es una falacia, una forma de alienar a aquellos que, por tener ciertas comodidades, pronto se autodenominaron clase media. Es muy difícil que hoy en día alguien se llame clase obrera, pues identificamos al mono azul y el trabajador industrial, no hay cohesión social ni sensación de pertenencia, y ese es el éxito del sistema actual. Y, sin embargo, en mi entorno, todos somos clase trabajadora pues, aun la enfermera con salario decente, no podría ‘vivir de las rentas’ si se quedase en paro durante seis meses”. No obstante, reconoce que esta conciencia es “muy minoritaria, quizás por la alienación de clase que nos bombardea constantemente”.

“La mal llamada crisis, la estafa que estalla en 2008 –añade– pone de manifiesto cómo todo un país se ve privado de recursos económicos, de su fuerza de trabajo, ganase 1.000 o 5.000 euros al mes, ya que, a la vista está, una vez sin trabajo ni remuneración económica, era imposible seguir viviendo. Llegaron los desahucios, la bajada de salarios, la desprotección social y la clase trabajadora no se identificaba con el vecino porque a nadie le gusta saberse del bando perdedor. A nadie le gusta sentirse pobre. Y al erradicar la conciencia de clase, se erradica toda capacidad de protesta, toda capacidad de lucha”.

Desde su punto de vista, el objetivo de las políticas represivas es ese: “El obrero en casa, asustado, sin poder de reacción, completamente alienado y con tanto miedo a perder lo poco que tiene que es fácilmente manipulable. Y entonces nos hemos convertido en un campo perfectamente abonado para el fascismo, para odiar al inmigrante, al catalán, al rapero… Veo cómo mis primas y sus amigos, 10 años más jóvenes que yo, ni siquiera podrán ejercer una profesión para la que llevan años formándose, con esfuerzo económico y personal similar al mío, y me apena y me indigna cómo hemos permitido que este país se convierta en un país de reponedores, de camareras, de mozos de almacén con sus flamantes grados y posgrados colgados en una pared de padres y madres humildes orgullosos de sus hijos, pero carentes de expectativas”, concluye.

Penélope Ayas participó en el dossier Tiempos de Clase.