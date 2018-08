La Marea ofrece resúmenes de actualidad de países que no suelen ocupar los titulares de los medios occidentales. En esta ocasión, recuperamos algunas de las noticias más destacadas de África subsahariana, una región compuesta por 53 países condenada a los estereotipos, el olvido y el silencio mediático, pero tan conectada al resto del mundo como cualquier otro continente. Si te interesa este tipo de información, colabora para que podamos seguir publicándola. Aquí van las noticias que marcaron la actualidad de esta región del 16 al 31 de julio:

#Senegal: El presidente de China, Xi Jinping, visitó durante dos días Senegal para firmar acuerdos bilaterales. Fue la primera etapa de una gira por África subsahariana que también le llevó a Ruanda y Sudáfrica. China es el segundo socio comercial de Senegal tras Francia, y el primero del continente africano. El gigante asiático está interesado en sus materias primas, que obtiene a cambio de financiamiento e infraestructuras.

Por otro lado, Senegal condenó a 30 senegaleses por su intento de establecer en el país una célula yihadista ligada al grupo nigeriano Boko Haram. Las penas fueron desde los 5 a los 20 años. La investigación comenzó en 2015 tras una publicación en Facebook que alertó a los servicios de inteligencia senegaleses.

#GuineaConakry: Continúa el malestar en Guinea Conakry por el aumento en un 25% del combustible. El 23 de julio volvieron a organizarse dos marchas para exigir el restablecimiento del precio de la gasolina, pero la Policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos.

#Mali: El 29 de julio tuvieron lugar elecciones presidenciales en Mali, con la denuncia de la oposición de un “gran intento de fraude” por 275.761 votantes duplicados en el fichero de la Dirección General de Elecciones, que el presidente de esta institución señaló como “un error de la computadora” que “puede corregirse”. La gran inseguridad en la mayoría del territorio maliense también fue protagonista de la jornada, pues impidió votar a muchos ciudadanos del norte y el centro del país. El 20% de los colegios electorales fue perturbado por ataques armados y situaciones violentas.

#BurkinaFaso: El ejército de Burkina Faso anunció el 18 de julio que había arrestado a 60 sospechosos de terrorismo durante una operación en el norte del país. La operación había comenzado el 8 de julio con el objetivo de desmantelar bases terroristas. Mientras tanto, los ataques, asesinatos y secuestros continúan en el norte de este país, aunque se expanden a otras regiones. Burkina Faso comenzó a sufrir el yihadismo en su territorio en 2015, pocos meses después de que Blaise Compaoré, presidente durante 27 años, fuera expulsado del poder por la presión popular tras intentar modificar la Constitución. El gobierno de Compaoré tenía un pacto de no injerencia con los yihadistas a cambio de poder mediar en la liberación de extranjeros secuestrados en la región del Sahel.

#Níger: Tres líderes de la sociedad civil de los 26 activistas detenidos desde marzo en Níger ya están en libertad. El 24 de julio fueron condenados a tres meses de prisión, cumplidos el tiempo que han permanecido en la cárcel. El fiscal había solicitado tres años de prisión para los tres líderes por organizar y participar en una manifestación no autorizada por el Gobierno contra la ley de finanzas 2018, tachada por quienes la critican de impopular. Otros activistas han sido condenados a un año y dos años y otros esperan juicio por falta de pruebas.

Por otro lado, la armada de Níger anunció el 21 de julio haber matado a diez terroristas tras repeler un ataque de Boko Haram en el sureste del país, frontera con Nigeria. A principios de julio seis soldados nigerinos murieron en un ataque del grupo yihadista y en junio tres kamikazes se inmolaron en diferentes lugares de Diffa, la capital de la región sureña con el mismo nombre que sufre los ataques de Boko Haram desde febrero de 2015.

#Nigeria: Quince senadores nigerianos abandonaron por discrepancias el partido gobernante (APC) para integrarse en la principal formación opositora (PDP). Esta decisión ha dado lugar a que el gobierno pierda la mayoría en el Senado, otorgándosela a la oposición. No es la primera fractura interna del partido gobernante. A principios de julio una escisión de éste anunció una nueva formación (RAPC) de cara a las elecciones generales que deben celebrarse en febrero de 2019.

Por otro lado, 22 supuestos miembros de Boko Haram fueron arrestados por las fuerzas del orden, según anunció la policía nigeriana el 18 de julio. Ocho de ellos estarían implicados en el mediático secuestro en abril de 2014 de las más de 200 niñas de Chibok. Además, el 27 de julio once soldados nigerianos y tres civiles murieron en un ataque de Boko Haram a un puesto militar en el noreste del país.

Finalmente, se ha hecho público un vídeo que muestra al segundo entrenador de la selección de Nigeria, Salisu Yusuf, aceptando un soborno de 1.000 dólares en septiembre de 2017 para incluir a dos jugadores en la lista nacional para un campeonato.

#Camerún: Cuatro soldados han sido detenidos por la ejecución de dos mujeres, una niña y un bebé, acusados de estar vinculados con el grupo yihadista Boko Haram. Estos arrestos se producen en el marco de la investigación que tiene lugar tras hacerse viral un vídeo en las redes sociales en el que se ve como individuos vestidos de militares cameruneses les ejecutan.

#RCA: Tres periodistas rusos fueron asesinados la noche del lunes al martes 31 de julio por hombres armados no identificados en la localidad de Sibut, en el centro de República Centroafricana. Estaban recopilando material para hacer un reportaje sobre las empresas militares privadas que operan en la región, según recoge Europa Press. Rusia ha ayudado a armar a las fuerzas de seguridad de RCA y desde principios de año ha desplegado formadores de militares en Bagui, la capital. Además, el consejero de seguridad del actual presidente, Faustin-Archange Touadéra, es ruso.

#RDC: La República Democrática del Congo dio por finalizado el 24 de julio el brote de ébola declarado el 8 de mayo que ha ocasionado 54 casos (38 confirmados y 16 probables), de los que 33 han fallecido. Se trataba de la novena epidemia de fiebre hemorrágica Ébola desde 1976 en este país.

El presidente de RDC, Joseph Kabila, pronunció el 19 de julio un discurso en el que se esperaba que hablara sobre su futuro político, es decir, si se presentará o no a las elecciones presidenciales que deben celebrarse el próximo 23 de diciembre, a pesar de sigue en el poder cuando su segundo mandato terminó en diciembre 2016 y la Constitución le prohíbe un tercer mandato. El jefe de Estado no dijo nada al respecto, pero días después solicitó a sus próximos que le sugieran un “delfín” antes del 8 de agosto.

Además, el 17 de julio el gobierno congoleño fue invitado a investigar la participación de autoridades provinciales y nacionales que habrían apoyado a las milicias en la región de Kasai entre 2016 y 2017, según un informe presentado por el Grupo de Estudio sobre el Congo (GEC) de la Universidad de Nueva York.

#CongoBrazzaville: 13 personas murieron en una estación de policía de Brazzaville, la capital, por violencia policial, según varios testimonios recogidos por el Observatorio Congoleño de Derechos Humanos. Las circunstancias de lo ocurrido aún no están claras.

#GuineaEcuatorial: Pocos días después de ser arrestado, ha muerto un magistrado ecuatoguineano bajo custodia policial tras negársele quedar hospitalizado. Al contrario de la recomendación de los médicos, la policía se lo llevó de nuevo a comisaria y murió poco tiempo después. Fue detenido acusado de un supuesto caso de corrupción, pero la oposición denuncia que se le detuvo sin una demanda judicial. Este suceso ocurría durante los días que se celebraba la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde el golpe de Estado de 1979. La mesa de diálogo finalizó sin ningún acuerdo.

#Eritrea: Tras la reconciliación histórica entre Etiopía y Eritrea por el conflicto fronterizo que las enfrentaba desde hace 20 años, Eritrea reabrió el 16 de julio su embajada en Etiopía. Estas semanas medios etíopes anunciaron también que las selecciones de estos dos países jugarán su primer partido amistoso en dos décadas en agosto en Asmara, la capital eritrea.

Además, el 28 de julio, el presidente somalí, Abdullahi Mohamed, viajó a Asmara en una visita oficial de tres días. Las relaciones entre estos países son también tensas desde hace más de una década por el presunto apoyo de Eritrea al grupo yihadista somalí Al Shabaab. Con esta visita ambos países retomaron sus relaciones bilaterales.

#Etiopía: El 18 de julio despegó el primer vuelo comercial de Ethiopian Airlines desde la capital etíope a la eritrea. Quince minutos después despegó el segundo, celebrado con champagne y selfies. Además, el 19 de julio Etiopía nombró a su nuevo primer embajador en Eritrea en 20 años, en el marco de reconciliación entre ambos países.

Champagne and selfies aboard first commercial flight in a generation between Ethiopia and Eritrea. Demand so great that Ethiopian Airlines scheduled a 2nd flight that took off just 15 mins later. @AFP pic.twitter.com/2KZRhECP6b

— AFP Africa (@AFPAfrica) 18 juillet 2018