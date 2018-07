El vuelo de la RTVE

Dos de las cosas que me fascinaban cuando era chica están detrás de esta fotografía: el funcionamiento de la televisión y el funcionamiento de los aviones –incluidos los helicópteros–. Ahora que soy más grande, intento no pensar mucho en cómo funcionan. Tras varios días viendo la RTVE como quien ve un partido de tenis, creo que la televisión y los aviones se parecen un poco. Me explico.

Cuenta Amelia Earhat, la primera mujer que cruzó el Atlántico pilotando en solitario, que en condiciones normales volar no tiene ninguna contraindicación particular ni para el piloto ni para el pasajero. Lo que vendría a ser algo así como que ver la televisión tampoco, concluyo. “Oí decir a un tipo cuando salía de un avión después de su primer viaje: ‘Bueno, lo más extraordinario de volar es que no es nada extraordinario’ […] En el aire el pasajero no tiene sensación de altura absoluta y puede mirar con perfecta serenidad la tierra y el mar que se extienden abajo”, escribe la legendaria aviadora en Por el placer de hacerlo (Macadán).

A estas alturas –rectifico– no sé si el funcionamiento de la televisión y el de los aviones se parecen. Lo que me fascinaría ahora es que se pareciesen.