La nueva decisión judicial sobre el caso de La Manada ha vuelto a generar una ola de indignación. La Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco condenados por abusar sexualmente –y no agresión– de una mujer en los Sanfermines de 2016, cuando ingresaron en la cárcel.

En este ocasión, la decisión del mismo tribunal también ha sido tomada por dos votos a favor –el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia– y la magistrada Raquel Fernandino, que consideran que no existe riesgo de fuga. En contra de ponerlos en libertad hasta que no haya sentencia firme –fueron condenados a nueve años de cárcel– se ha posicionado el presidente de la sala, José Francisco Cobo, como pedían la Fiscalía y las acusaciones .

“La justicia les ampara, las feministas respondemos”, dice el cartel de la manifestación convocada para este viernes a las siete de la tarde en Madrid, frente al Ministerio de Justicia. En otras ciudades como Pamplona o Barcelona, la protesta se ha adelantado a este mismo jueves.

Algunos dirigentes políticos manifestaron casi de manera instantánea su opinión crítica con la decisión, como Íñigo Errejón (Podemos) o Susana Díaz (PSOE). El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha escrito en Twitter: “En Sevilla no sois bienvenidos, sois personas ‘non grata'”.

La Manada sale de la cárcel, una decisión judicial más que dudosa prefiere condenar a más inseguridad a todas las mujeres. Lección aterradora para un país donde esta sentencia suena a siglo pasado. Qué vergüenza, qué rabia. La España que ya somos no se va a resignar. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 de junio de 2018