Es probable que apenas nadie echara de menos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el acto de reparación de los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Sevilla represaliados por el franquismo. El historial de desplantes del Gobierno del PP hacia las víctimas de la dictadura es interminable. Muchos familiares ni siquiera querían que estuviera ahí, como estaba previsto. “Yo no quiero que venga”, decía poco antes de empezar el homenaje el hijo del último alcalde republicano de Sevilla, Horacio Hermoso, fusilado en 1936. Cuando mataron a su padre, tenía ocho años. Hoy tiene 90. Y en su cabeza aún pesa como un plomo la imagen de Felipe González y Alfonso Guerra asomados a la ventana del Palace. “Ahí tendría que haber empezado el reconocimiento, pero se olvidaron”, lamenta. Su hijo, nieto del alcalde, añade: “Él tiene muy buena memoria”.

En la puerta del consistorio esperaban a Catalá con pancartas: “Ni con el ministro nos vamos a callar”, se podía leer en una. “Catalá, si eres el novio de la muerte, vete al cementerio a pelar la pava”, se podía leer en otra. En el reverso, una bandera republicana. “Que coja el AVE cuanto antes y se vaya con todas las ofensas a las víctimas del franquismo. Para nosotros es una persona non grata en Sevilla”, decía la presidenta de la asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, del ministro reprobado, en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones sobre el caso de La Manada.

Según fuentes municipales, Catalá había pedido expresamente estar presente en ese acto como representante del Estado y del ministerio que ha expedido, a petición del Ayuntamiento de Sevilla y en aplicación de la ley de memoria histórica, las 479 actas de reparación. Es lo que llevan reclamando las asociaciones memorialistas y los familiares de víctimas desde hace años, que el Estado asuma su obligación de verdad, justicia y reparación. Lo que indigna a las personas que allí se estaban manifestando es que ese mismo ministro pertenece a un gobierno que destina cero euros a las políticas de memoria, a un gobierno que desprecia y ningunea a las víctimas, a un gobierno que canta el himno de la legión sin sonrojo y a un gobierno que hace lo posible por impedir que se juzguen los crímenes del franquismo. Eso es lo incomprensible para estas personas, no que el ministro de Justicia de un Estado democrático acuda a un acto en el que es obligatoria –por ley y por moral– su presencia.

El consistorio llegó a retrasar la fecha del homenaje para que el ministro pudiera asistir, y concretaron un día, este jueves, en el que Catalá tenía que viajar a Sevilla a varios actos más. De todas las citas que tenía en su agenda, solo faltó a la del homenaje a las víctimas del franquismo. “Ni siquiera ha traído las actas al ayuntamiento. Ni él ni nadie de la delegación. Ha tenido que ir el alcalde a recogerlas al edificio donde estaba”, informan las mismas fuentes. En el último momento, sin dar ninguna explicación, el ministro decidió no asistir. El problema en este caso es que tanto su asistencia como su ausencia resulta ofensiva para las víctimas.

Catalá se perdió, por tanto, el documental proyectado en el salón de plenos del Ayuntamiento en el que los golpistas jalean a los “valientes legionarios” por demostrar lo que significaba ser “hombres de verdad” y no “maricones”. El ministro se perdió también la historia de Francisco Portales, el jefe del matadero municipal. “Tengo la plena convicción de que no me pasará nada”, le escribió a su mujer desde la cárcel. “Yo los desprecio. Tú debes olvidarlos y perdonarlos”, continuaba. Fue fusilado el 23 de agosto del 36. “Este es el primer paso, pero tienen que venir más”, dijo una de sus nietas al recoger la declaración.

Tampoco escuchó el ministro la historia de Alfonso Lasso de la Vega, director del Alcázar y de Turismo, que tuvo que exiliarse a Portugal. Ni la de José del Castillo Díaz, director de la banda de música. “Mi marido [que era su sobrino] quería que se reconociera el valor de su tío y que había compuesto el verdadero himno de Andalucía”, explica Rosa Fernández en el documental, también presente en el acto. “Tengo 70 años –decía su marido–. Me moriré sin conocer la justicia. En esta tierra que debería ser en todo de las primeras de Europa y no de las últimas, todo es posible”.

También recogieron las actas familiares de los policías Manuel Guzmán y Juan García, uno de los colectivos más castigados junto al de bomberos. De los 479 empleados represaliados conocidos hasta el momento, 46 eran mujeres: limpiadoras, ayas, lavanderas y matronas. “Y todo ello en una Sevilla sometida a la delación, al miedo y al hambre”, destaca en la cinta, dirigida por Remedios Malvárez, el historiador José Díaz Arriaza, experto en la represión en Sevilla y, especialmente, en las fosas del cementerio.

“Sin revanchismo, completando todo el camino, para sanar las heridas no cicatrizadas. También llegaremos ahí, a las fosas”, afirmó el alcalde, el socialista Juan Espadas. Una mujer rompe a aplaudir: “A ver si es verdad”, susurra a continuación. “Hoy, más vale tarde que nunca, rendimos cuentas con el pasado como institución y con nombres y apellidos”, añadió el alcalde. Entre esas actas de reparación que el ministro Catalá trajo en el AVE también estaba la del abuelo de Espadas, Manuel Cejas Aranda. Trabajaba como recaudador en el mismo consistorio que él preside hoy. “Luego fue profesor de música y matemáticas en la escuela de Artes y Oficio y finalmente se jubiló en Sevillana”, cuenta Espadas al finalizar el acto a un grupo de periodistas.

Esta historia, la del abuelo del alcalde, también se la perdió el ministro. Y los versos de Lorca en boca del actor Antonio Dechent: “Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas, / comprendí que me habían asesinado”. Todo esto sucedió en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sevilla. Sin Catalá y con un cuadro gigante del rey Felipe VI que, como es habitual cuando de víctimas del franquismo se trata, permaneció mudo.