El colectivo Caminando Fronteras, dedicado a proteger los derechos de las personas migrantes, denuncia la desprotección que padecen desde hace años los activistas en la Frontera Sur, y detalla las amenazas que ha sufrido una de sus integrantes, Helena Maleno.

A continuación, reproducimos su comunicado.

Tánger a 17 de agosto de 2017

Desde Caminando Fronteras queremos denunciar los hechos que vienen marcando nuestra actividad profesional desde hace años y que se han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española.

Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.

A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.

Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer: “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.

Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.

Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.

Adhesiones:

1. ADESGUIM (Guinea Conakry/ Marruecos)

2. Alianza por la Solidaridad (España)

3. Alternativa antimilitarista MOC València (España)

4. Amycos (España)

5. Andalucía Acoge (España)

6. Asociación Arrímense (España)

7. Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (España)

8. Asociación Apoyo (España)

9. Assemblea de Migrants i Refugiats 2 de Abril (España)

10. Association Alkhaima (Marruecos)

11. Associazione de promozione sociale ‘Todo Cambia’ (Italia)

12. Asociación sin Papeles de Madrid

13. Campaña CIEsNO y Fin de las Deportaciones (España)

14. Caminando Fronteras (Marruecos/ España)

15. Canarias Libre de CIE (España)

16. Caravana Abriendo Fronteras (España)

17. Caravana Frontera Sur de Nafarroa (España)

18.CaravanoMigranti (Italia)

19. Casa de ma dona (España)

20. CEDSALA (España)

21. Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordoba (México)

22. CiesNo Valencia (España)

23. Coalición Internacional Sin Papeles

24. Colectivo Hourria (España)

25. Comission For European Filipinian Workers (Europa)

26. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (Marruecos)

27. Coordinadora de Barrios (España)

28. Coordinadora de prevención y denuncia de la Tortura (España)

29. Entrepueblos/ Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte (España)

30. Espacio del Inmigrante (España)

31. France Amérique Latine (Francia)

32. Federación SOS Racismo (España)

33. Fotomovimiento (España)

34. H.I.J.O.S Barcelona (España)

35. HOAC Valencia (España)

36. Inmigrapenal (España)

37. Institucional-RAIN (España)

38. Joves Avançant (España)

39. Jóvenes en Pie (España)

40. Juventud Morada (España)

41. La Terre Pour Tout (Túnez)

42. Marx21 (España)

43. Mesa de Solidaritat amb els immigrants (España)

44. Metromuster (España)

45. Noves Vies (España)

46. Obrim Fronteres (España)

47. Platform of Filipino Migrants Organisations in Europe (Europa)

48. Red Interlavapiés (Madrid)

49. Red Solidària de Acogida (España)

50. Rereguarda (España)

51. San Carlos Borromeo (España)

52. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (España)

53. SERCADE

54. Servicio Jesuíta Migrante (España)

55. SOS Racismo Nafarroa (España)

56. SOS Racismo Madrid (España)

57.Tanquem els CIE (España)

58. Transnational Migrant Platform Europe (Europa)

59.Territorio Doméstico

60. ProDeIn (España)

61. Unitat contra el Feixismo i el Racisme (España)

62. València Acull/València Acoge (España)

63. Veritá e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos (Italia)