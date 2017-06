Incendios en Doñana: otra amenaza anunciada

Primero, hay que apagar el fuego. Segundo, hay que investigar las causas. Y tercero, hay que hacer lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo: una ley que blinde Doñana. Este es el análisis del ecologista Juan Romero sobre el incendio generado el pasado fin de semana. “A ver si nos enteramos ya de que a Doñana hay que dejarla en paz. Que es un monumento y que no hay que tocarla, como pasa con la Mezquita o con la Alhambra”, explica por teléfono. Cuenta que el domingo permaneció hasta las dos de la madrugada en la zona: “Espero que el fuego no llegue a la Rocina, si no, esto sí que puede ser una desgracia irreparable”.

Nadie sabe hasta el momento por qué ha ocurrido pero quienes vienen alertando de las amenazas que se concentran en torno a Doñana eran conscientes de que algo gordo podía suceder. “Un día es el gas, otro día el dragado, otro día los cultivos intensivos descontrolados… Ya está bien. Y ya está bien de decir que esta zona es protegida y esta no. Doñana es todo. Y su pulmón es la biodiversidad”, concluye Romero, de Ecologistas en Acción.

Un informe sobre los problemas medioambientales en la comarca publicado por WWF en 2006 ya señalaba como una zona de riesgo los parajes donde se ha producido el fuego: “Los incendios suponen un importante problema para Doñana (…) La destrucción de bosques en un incendio no sólo afecta a la flora o la fauna residente, sino que hace aún más proclive el suelo a la erosión, la cual, como ya hemos analizado en otros apartados, es el mayor problema en las cabeceras de los arroyos de Doñana. La recuperación del capital natural quemado en el incendio es muy difícil y no siempre se consigue, siendo además siempre una recuperación a largo plazo”.

Los incendios más recientes hasta la publicación del informe se produjeron en Cabezudos, La Rocina, Bonares, Rociana del Condado y Moguer, con más de 1.200 hectáreas quemadas en el verano de 2005 en este último municipio. La organización ecologista suma a estos focos las mechas preparadas para ser encendidas en varios puntos de la Raya Real (Hinojos), junto al parque, “en el corazón de uno de los territorios linceros más importantes de Doñana”. Los vertidos derivados del turismo –añade– también son otro foco: “Son varios los puntos afectados por este problema, entre los que cabe citar los pinares de Aznalcázar, Sanlúcar de Barrameda, Almonte e Hinojos y las playas de Cuesta Maneli y el Parador de Mazagón”, avisaba el documento. Esta última zona ha quedado calcinada.

Juanjo Carmona, responsable de WWF en Doñana, confirma que todos los problemas y amenazas poco a poco se van cumpliendo. “Incluso las que parecen imposibles y nos dicen ‘pero hombre, ¿eso cómo va a pasar?’ Pues pasa. Avisamos, por ejemplo, de los problemas que se estaban generando alrededor de El Rocío con los gatos asilvestrados. Pues en poco tiempo, la leucemia felina se llevó a diez linces fuera del campo cuando no había ni 30. Y fue un momento crítico. Lo que pasa es que las administraciones no actúan hasta que no están al borde del precipicio”, reflexiona Carmona.

En informes posteriores, WWF recomendaba la elaboración de estudios específicos para conocer las causas y causantes de los incendios forestales con el objetivo de planificar las medidas de prevención, control y concienciación adecuadas para cada situación concreta, y llevar a cabo un programa de eliminación de infraestructuras ilegales y peligrosas para los espacios forestales como los cables eléctricos que abastecen los pozos y viviendas ilegales. “Es preocupante que en un espacio tan vigilado y con una gran superficie forestal incluida en espacios protegidos, se produzcan tantos incendios”, destaca.

Juan Romero afirma en la misma línea que no es la primera vez, de confirmarse, que quieren “meterle fuego” a Doñana: “Los bosques tienen que seguir conservándose porque son fundamentales ante el nuevo escenario climático, que va a hacer cada vez más difícil su supervivencia y la del ser humano. Ecologistas en Acción va a exigir la restauración de toda el área boscosa incendiada y que no se pierda ni un solo metro cuadrado de superficie forestal en Doñana para ningún otro uso”, concluye la organización. La Junta ha asegurado que ni un solo metro va a ser recalificado.