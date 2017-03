Cassandra Vera: “Spiderman Vs Carrero Blanco se trata claramente de una broma, Spiderman no existe”

MADRID// En tono surrealista y esperpéntico se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional el juicio a Cassandra Vera, acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por 13 chistes sobre Luis Carrero Blanco publicados en Twitter entre los años 2013 y 2016. Vera defendió en todo momento que sus mensajes no querían enaltecer a ETA sino hacer humor sobre un hecho histórico. Además, aseveró que “su muerte, como cualquier otra, fue una tragedia”.

El juicio fue aplazado el pasado mes de febrero después de la renuncia de la joven estudiante de Murcia a su abogado de oficio por decirle este que era seguidor del expresidente del gobierno de Franco, y tras conocer que había defendido a Falange en otros procesos. Asimismo, el letrado le avanzó que pensaba basar su defensa en que sufría enajenación mental.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos, que pedía a la acusada dos años y medio de cárcel, ha rebajado la petición sin especificar el motivo de la reducción de pena, y ha solicitado un año de cárcel por hacer chistes sobre el atentado que le costó la vida a Carrero Blanco. En el auto se afirmaba que sus tuits contienen “graves mensajes de enaltecimiento al terrorismo” y se le acusa de un “delito de humillación a las víctimas”, recogido en el artículo 578.1 y 578.2, y 579 bis del Código Penal.

El fiscal se ha visto desbordado por la elocuencia de Cassandra en el interrogatorio al responder a sus preguntas, que pretendían demostrar que la estudiante conocía que esos mensajes podían ser constitutivos de un delito de enaltecimiento. En concreto, se refirió al tuit “Si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo…” Cassandra respondió que desconocía que era delito. El fiscal cuestionó entonces por qué no dijo que no lo sabía en la vista previa. “Que no lo dijera no significa que no lo conociera”, contestó.

El fiscal en su exposición de motivos aseveró que la opinión de la nieta de Carrero Blanco, que escribió lamentando el juicio, no es relevante porque no tiene el patrimonio sobre el sentimiento de ofensa de los tuits, y que este se trata de un bien colectivo que tiene que ser protegido por la Fiscalía.

La defensa de Vera alegó indefensión de su patrocinada por parte del anterior abogado, quien llegó a defender que se hallaba enajenada por estar sometida a un proceso de cambio de sexo. En este sentido, el abogado actual se desmarcó del escrito de conclusiones previo al juicio oral. Además, alegó como base de la defensa que comentarios como los realizados por su defendida se emiten de forma habitual y masiva sin tener ningún tipo de reproche penal. La prueba documental audiovisual sobre dichas afirmaciones no fue aceptada por el tribunal.

La acusada dijo que la primera vez que oyó hablar de Carrero Blanco fue en una comida familiar cuando, con siete años, su abuela contó un chiste sobre este miembro de la dictadura al ver pasar un avión, lo que provocó una carcajada general entre los adultos de su familia. Vera alegó que el humor es lo único que le llevó a hacer este tipo de comentarios porque siempre ha oído estas bromas y chistes, y le gusta el humor absurdo y de carácter “histórico”. El abogado le instó a explicar el contexto y las circunstancias en las que publicó cada uno de los mensajes. En uno de los momentos del interrogatorio, el abogado pidió a la acusada que explciara qué quería decir por con el tuit “Spiderman Vs Carrero Blanco”. Cassandra respondió: “Se trata claramente de una broma: Spiderman no existe”.

A continuación, el letrado citó comentarios de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre el asesinato de Carrero Blanco para demostrar que esos chistes han sido habituales en la sociedad española desde que se produjo el atentado en 1973.

El instructor policial de la causa afirmó en calidad de testigo en el proceso que los tuits fueron encontrados dentro de la operación Araña 4, que tenía como objetivo perseguir a los que realizaran “comentarios apologéticos” sobre organizaciones terroristas como “ETA, GRAPO, Al Qaeda o Resistencia Galega” para evitar que otras personas los realicen en el futuro.