Educación corregirá la casilla marcada en el BOE sobre las madres: “Ha sido un error”

El Ministerio de Educación ha asegurado que corregirá el formulario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que viene marcada la casilla sobre el puesto laboral de la madre, a la que el documento asigna un trabajo sin especialización. “Ha sido un error”, afirman a La Marea desde el gabinete de prensa, un día después de preguntar por el asunto.

“¿Qué clase de puesto de trabajo ocupan tu madre y tu padre en sus respectivas actividades laborales principales?”, dice una de las preguntas recogidas en el cuestionario para el alumnado en la orden para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. El trabajo sin especialización incluye: ayuda doméstica y limpieza, mantenimiento de edificios, mensajería, portería, agricultura, ganadería, pesca y construcción.

Formalmente, todas las opciones del documento que Educación corregirá están descritas con un lenguaje no sexista -trabajador/a, operario/a, técnicos/as, ejecutivos/as-, pero la casilla de la mujer es la única preasignada. El profesor de Secundaria Joaquín Vallina se quedó de piedra al descargar la versión digital del BOE. “Realmente no sé de dónde puede partir este despropósito, pero me parece muy grave”, explicó.